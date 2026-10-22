Διορίστηκαν οι νέοι Μουφτήδες σε Ξάνθη και Κομοτηνή

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι διορισμοί Μουφτήδων στις Μουφτείες της Ξάνθης και της Κομοτηνής, ύστερα από πρόταση της υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη και αφού ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία που προβλέπει ο νέος νόμος.

Μουφτής Ξάνθης διορίστηκε ο Σιουκρή Σερίφ Δαμάδογλου του Αχμέτ και Μουφτής Κομοτηνής ο Μπιλάλ Καρά Χαλήλ του Μπεχρή. Είχε προηγηθεί ο διορισμός του Εμίν Σερίφ στη θέση του Μουφτή Διδυμοτείχου.

Η θητεία τους είναι για 5 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.

Τα βιογραφικά των δύο Μουφτήδων

ΜΟΥΦΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ: Ο Σιουκρή Σερίφ Δαμάδογλου γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1965 στο χωριό Σιδηρώ, του Δήμου Σουφλίου, στο Νομό Έβρου. Ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια εκπαίδευσή του στο χωριό του και στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του στο Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο (Μεντρεσέ-ι Χαϊριγιέ) (Medrese-i Hayriye) της Κομοτηνής. Το 1981 μετέβη στη Δαμασκό της Συρίας, όπου συνέχισε και σπούδασε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του στο σχολείο Φουρκάν (Furkan), από το οποίο αποφοίτησε το 1986. Το 1987 εισήχθη στη Σχολή Ντάουα (Dawah) του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της ιερής πόλης της Μεδίνας, στη Σαουδική Αραβία, όπου ολοκλήρωσε τις ανώτατες σπουδές του το 1991. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, προσέφερε επί δύο έτη εθελοντικά τις υπηρεσίες του ως θρησκευτικός λειτουργός στο Νομό Έβρου. Το 1993, κατόπιν αιτήματος της Διαχειριστικής Επιτροπής Βακουφίων της Κω, μετέβη στο νησί για να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Ιμάμης κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, αρχικά για έναν μήνα. Ωστόσο, έπειτα από την επιθυμία και την παράκληση της μουσουλμανικής κοινότητας του νησιού, παρέμεινε στη θέση του και υπηρέτησε ως Ιμάμης της Κω από το 1993 έως το 2021, επί συνολικά 28 έτη. Κατά τη μακρόχρονη αυτή περίοδο, εργάστηκε με αφοσίωση για την κάλυψη των θρησκευτικών και πνευματικών αναγκών της μουσουλμανικής κοινότητας, συμβάλλοντας στην ενότητα και τη συνοχή των πιστών, καθώς και στη διατήρηση και προβολή των ισλαμικών αξιών. Το 2004, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, προσέφερε, υπό την ιδιότητά του ως ιμάμη, θρησκευτικές υπηρεσίες στους μουσουλμάνους. Παράλληλα, συμμετείχε σε παγκόσμια συνέδρια που διοργανώθηκαν σε διάφορες χώρες, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και μεταφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία του σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της περαιτέρω επιστημονικής και θεολογικής του κατάρτισης, κατά την περίοδο 2002- 2004 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της ερμηνείας του Κορανίου (Ταφσίρ) στο Κάιρο της Αιγύπτου. Το 2021 επέστρεψε στη Θράκη, όπου συνεχίζει την εθελοντική θρησκευτική του προσφορά, πραγματοποιώντας κηρύγματα και ομιλίες στο Γενί Τζαμί της Κομοτηνής. Είναι παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα των θρησκευτικών υπηρεσιών, σημαντική ακαδημαϊκή κατάρτιση στις ισλαμικές επιστήμες και πολύτιμες εμπειρίες από τη δραστηριότητά του σε διαφορετικές χώρες. Γνωρίζει άριστα την ελληνική, την αραβική, την τουρκική γλώσσα, καθώς και την οθωμανική, ενώ διαθέτει μέτρια γνώση της αγγλικής. Με την πολυετή υπηρεσία του, την επιστημονική του κατάρτιση και την αφοσίωσή του στη μουσουλμανική κοινότητα, έχει συμβάλει επί σειρά ετών στη θρησκευτική και κοινωνική ζωή των μουσουλμάνων της Θράκης, της Κω και όχι μόνο.

ΜΟΥΦΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: Ο Μπιλάλ Καρά Χαλήλ γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1980 στην Πάχνη του νομού Ξάνθης. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

1986 -1992 Δημοτικό Σχολείο Πάχνης

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1993 – 1998 Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου

1998 – 2003 Θρηκευτικό Γυμνάσιο ελ- Αζχαρ Κάιρο Αιγύπτου

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

2019 – 2022 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Θεολογική Σχολή

Τμήμα Θεολογίας -Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών

Το καλοκαίριτου 2024 και για διάστημα τριών (3) μηνών, από το Ιούνιο έως και τον Αύγουστο, παρακολούθησα μαθήματα Αραβικής γλώσσας και Σαρίας στο Κέντρο του Πανεπιστημίου του Αλ-Αζχαρ Ελ-Σεριφ << AL-SHEIKH ZAYED >> Καίρου Αιγύπτου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2003 -2012 Ιμάμης και Διδάσκαλος του Κορανίου στο χωριό Σώστη του νομού Ροδόπης

2013 – 2018 Ιμάμης και Διδάσκαλος του Κορανίου στο Τζαμί Σελβιλη του νομού Ξάνθης

2018 – 2022 Τοποτηρητής στην Μουφτεία Ξάνθης

2024 – 2025 Ιεροδιδάσκαλος στο Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου και Ιμάμης στο μικρό Τέμενος Διδυμοτείχου

2025 – 2026 Τοποτηρητής Μουφτής στην Μουφτεία Διδυμοτείχου

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αραβική, Τουρκική

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ