Φορτηγό παρέσυρε γυναίκα στη Θεσσαλονίκη – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση γυναίκας από φορτηγό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή του Άλσους Γαλήνης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση γυναίκας από φορτηγό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Άλσους Γαλήνης.
  • Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα και απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  • Παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μίας γυναίκας από φορτηγό, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 13:45, στην περιοχή του Άλσους Γαλήνης, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Η γυναίκα, που υπέστη σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο, παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

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