Φορτηγό παρέσυρε γυναίκα στη Θεσσαλονίκη – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα

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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μίας γυναίκας από φορτηγό, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 13:45, στην περιοχή του Άλσους Γαλήνης, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Η γυναίκα, που υπέστη σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο, παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.