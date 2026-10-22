Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας: Με στόχο το «3 στα 3» στο Europa League – Η ώρα του αγώνα και οι πιθανές ενδεκάδες

Την τρίτη διαδοχική νίκη του στη League Phase του Europa League θα επιδιώξει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας την Πέμπτη (22/10, 22:00), στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι δύο ομάδες παραμένουν αήττητες στη διοργάνωση, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν συγκεντρώσει έξι βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές και να βρίσκονται στη 10η θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Τσέχοι ακολουθούν στην 11η θέση με τέσσερις βαθμούς.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ προέρχεται από πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και θέλει να διευρύνει το σερί της, διατηρώντας παράλληλα το απόλυτο στην Ευρώπη. Σημαντικό αποτέλεσμα αποτέλεσε η εκτός έδρας επικράτηση με 1-0 επί της Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ», χάρη στο γκολ του Σαντιάγο Έσε.

Καθοριστικό ρόλο στην πρόσφατη πορεία των Πειραιωτών έχει διαδραματίσει η αμυντική τους λειτουργία, καθώς στις πέντε τελευταίες νικηφόρες αναμετρήσεις διατήρησαν τέσσερις φορές ανέπαφη την εστία τους, έχοντας δεχθεί συνολικά μόλις ένα γκολ.

Ωστόσο, η εικόνα του Ολυμπιακού στα εντός έδρας παιχνίδια παρουσιάζει διακυμάνσεις. Σε έξι αναμετρήσεις στο γήπεδό του τη φετινή περίοδο, μετρά τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, έχοντας σημειώσει επτά γκολ. Η επιθετική αποτελεσματικότητα αποτελεί, επομένως, έναν από τους τομείς στους οποίους οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να παρουσιάσουν βελτίωση.

Σημαντικό στοιχείο για την ευρωπαϊκή παρουσία του συλλόγου αποτελεί και η κατάκτηση του Conference League τη σεζόν 2023-24, σε μια πορεία κατά την οποία απέκλεισε, μεταξύ άλλων, την Άστον Βίλα. Η συγκεκριμένη επιτυχία, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή εμπειρία της ομάδας, αποτελεί σημείο αναφοράς ενόψει της συνέχειας μιας διοργάνωσης στην οποία συμμετέχουν και σύλλογοι όπως η Γιουβέντους και η Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η αγωνιστική κατάσταση της Σπάρτα Πράγας

Η Σπάρτα Πράγας ταξιδεύει στον Πειραιά έχοντας συμπληρώσει δύο διαδοχικές αναμετρήσεις χωρίς νίκη, έπειτα από ένα σερί πέντε επιτυχιών. Στο τελευταίο της παιχνίδι, στις 15 Οκτωβρίου, αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λίλεστρομ, δεχόμενη το γκολ της ισοφάρισης στο 92ο λεπτό.

Η ομάδα του Μπράιαν Πρίσκε παρουσιάζει ιδιαίτερη σταθερότητα στον αμυντικό τομέα. Στις επτά πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της έχει διατηρήσει πέντε φορές ανέπαφη την εστία της, ενώ έχει δεχθεί συνολικά δύο γκολ.

Παράλληλα, οι Τσέχοι διατηρούν θετικό απολογισμό στις εκτός έδρας υποχρεώσεις τους. Παραμένουν αήττητοι στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια μακριά από το γήπεδό τους, έχοντας καταγράψει τρεις νίκες. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται και η επικράτηση με 4-1 επί της Αραράτ, στις 16 Σεπτεμβρίου, για το Europa League.

Σε περίπτωση νίκης απέναντι στον Ολυμπιακό, η Σπάρτα θα φτάσει τις τέσσερις επιτυχίες στις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις της στη διοργάνωση.

Τα πλάνα των δύο προπονητών και οι πιθανές ενδεκάδες

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν αναμένεται να πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού σε σχέση με την αναμέτρηση απέναντι στη Μαρσέιγ.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συγκεντρώνει πιθανότητες να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, με τον Τσικίνιο να αναλαμβάνει οργανωτικό ρόλο πίσω του. Στη μεσαία γραμμή, ο Σαντιάγο Έσε και ο Γκουστάβο Πουέρτα διεκδικούν μία θέση δίπλα στον Ρέμο Φρόιλερ.

Από την πλευρά της Σπάρτα Πράγας, ο Γιονάταν Μπράουτ Μπρούνες αναμένεται να αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης, με τους Εμπρίμα Σινγκάτε και Ματέι Γιουράσεκ να κινούνται στα άκρα. Για τον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Μπράιαν Πρίσκε εξετάζει τις επιλογές των Άντι Ίρβινγκ και Σίβερτ Μάνσβερκ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε (Πουέρτα), Φρόιλερ, Σίλβα, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ.

ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ (Μπράιαν Πρίσκε): Σούροβτσικ, Σούχομελ, Σεβίνσκι, Γκούνταλ, Βίταλιος, Ίρβινγκ, Μάνσβερκ, Γιούρασεκ, Σόχουρεκ, Σινγκάτε, Μπρούνες.

Η αναμέτρηση αναμένεται να αποτελέσει δοκιμασία για τις αμυντικές επιδόσεις των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει την έδρα του, να ελέγξει τον ρυθμό και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες, διατηρώντας παράλληλα τη συνοχή που έχει παρουσιάσει στα τελευταία παιχνίδια.

Η Σπάρτα Πράγας, από την πλευρά της, θα επιδιώξει να στηριχθεί στην οργανωμένη αμυντική της λειτουργία και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από την πίσω ζώνη, προκειμένου να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».