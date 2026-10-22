Κεραμέως στον Realfm 97,8: Χρήσιμη η Τεχνητή Νοημοσύνη στην αγορά εργασίας αλλά πρέπει να μπουν όρια – Τι είπε για την Ψηφιακή Κάρτα και την ανεργία

Για το πρόγραμμα εξ αποστάσεως απασχόλησης για κατοίκους σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, το νομοσχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις βελτιώσεις στις γονικές άδειες μίλησε μεταξύ άλλων η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Η Νίκη Κεραμέως είπε ότι «η ανεργία στη χώρα μας έχει μειωθεί πάρα πολύ, έχουμε πάει από το 18% στο 7,4%. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε και κατεβάζουμε τα μολύβια. Πάμε και πιάνουμε αυτό το 7,4% και βλέπουμε πού έχουμε ακόμα περιθώρια βελτίωσης της απασχόλησης. Ένας τομέας στον οποίο έχουμε περιθώρια βελτίωσης είναι συμπολίτες μας που ζουν σε διάφορους ορεινούς όγκους, σε απομακρυσμένους δήμους της χώρας. Άρα λοιπόν τι σκεφτήκαμε; Σκεφτήκαμε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για έναν χρόνο αυστηρά. Μία επιχείρηση η οποία θα έρθει να προσλάβει εξ αποστάσεως πολίτες που ζουν σε αυτούς τους απομακρυσμένους δήμους της χώρας θα επιδοτηθούν με 90% του μισθού και των εισφορών για έναν χρόνο αυστηρά. Γιατί για έναν χρόνο; Γιατί θέλουμε να ανοίξουμε μία νέα δεξαμενή υποψηφίων εργαζομένων και εφόσον αυτοί αποδείξουν την αξία τους και μείνουν στον τόπο τους προφανώς τότε η επιχείρηση θα συνεχίσει χωρίς επιδότηση γιατί το κράτος δεν μπορεί να επιδοτεί πάντα. Το κράτος επιδοτεί για να δώσει μία πρώτη ώθηση. Και στη συνέχεια μία νέα δεξαμενή (σσ. εργαζομένων) ανοίγει σε επιχειρήσεις» και πρόσθεσε:

«Και το σκεπτικό ποιο είναι; Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να παραμείνει σε αυτούς τους ορεινούς όγκους, σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές. Ας πούμε ότι είσαι από τα Άγραφα Ευρυτανίας και θες να μείνεις εκεί πέρα. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρεις δουλειά. Άρα λοιπόν εμείς τι θέλουμε; Θέλουμε εταιρείες, οι οποίες απασχολούν κόσμο εξ αποστάσεως και δεν τους κάνει διαφορά αν είναι στο κέντρο της Αθήνας ο άλλος ή αν είναι σε έναν ορεινό όγκο απομακρυσμένος εφόσον μπορεί να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις του με τον ίδιο τρόπο. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε την απασχόληση και να δώσουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους αυτούς να παραμείνουν εκεί πέρα. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να σας πω το έχουμε ανακοινώσει, είναι προ των πυλών να ξεκινήσει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια που διεξάγουμε αυτή την περίοδο στο να τονώσουμε την απασχόληση εκεί που έχουμε ακόμα περιθώριο. Έχουμε επίσης περιθώριο στις γυναίκες. Γι’ αυτό τρέχουμε και προγράμματα στοχευμένα για να ενισχύσουμε τις γυναίκες».

Για την ανεργία

Μιλώντας για την ανεργία, η υπουργός Εργασίας είπε ότι «είμαστε στο 7,4%. Είναι το χαμηλότερο της 18ετίας. Υπάρχουν πάρα πολλά που κάνουμε για τη μείωσή της. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο 9 αξόνων. Το ένα είναι αυτό, βγάζουμε στοχευμένα προγράμματα. Το δεύτερο είναι ότι κάνουμε Ημέρες Καριέρας παντού σε όλη την Ελλάδα και κάνουμε και στο εξωτερικό. Δηλαδή προσπαθούμε να φέρουμε κοντά υποψηφίους εργαζομένους με επιχειρήσεις που ψάχνουν προσωπικό. Προχτές έγινε στον Divani Caravel Ημέρα καριέρας με 3.200 θέσεις. Το τρίτο είναι ότι έχουμε Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ όπου μαθαίνουμε στα παιδιά ειδικότητες που είναι σε ζήτηση: Για παράδειγμα, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι ψυκτικοί, χειριστές μηχανημάτων κλαρκ. Δεν είναι τυχαία αναφορά. Είναι επαγγέλματα σε τεράστια ζήτηση στην αγορά. Τις προάλλες είχα πάει στο Αιγάλεω, στη σχολή που έχουμε εκεί. Τριακόσια πενήντα παιδιά σπουδάζουν αυτές τις τέσσερις ειδικότητες. Τα παιδιά αυτά έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά τους. Γιατί τα επαγγέλματα που σπουδάζουν είναι σε τεράστια ζήτηση. Πάμε και χαρτογραφούμε τις ανάγκες και κάνουμε και κάτι άλλο. Πάμε και φτιάχνουμε παράρτημα της ΔΥΠΑ μέσα στην επιχείρηση: Τα παιδιά που καταρτίζονται, κάνουν εκεί το πρωί πρακτική άσκηση στην επιχείρηση, το απόγευμα κάνουν μάθημα στη σχολή. Δύο χρόνια διαρκεί η φοίτηση».

Για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Μιλώντας για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η κα Κεραμέως είπε ότι «είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι να καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας και να αμείβεται ο εργαζόμενος για τον χρόνο που πραγματικά εργάζεται. Έχουμε μια αύξηση αποδοχών των εργαζομένων που κατά κλάδους φτάνει το 48%. Είναι τεράστια τα νούμερα.

Δεύτερον, βοηθάει πάρα πολύ στην εξυγίανση της αγοράς εργασίας και του ανταγωνισμού. Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που τα κάνουν όλα όπως πρέπει και πληρώνουν φόρους και εισφορές. Και υπάρχουν άλλες ανταγωνιστικές των πρώτων που δεν τα κάνουν όλα όπως πρέπει. Οι δεύτερες λοιπόν νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Η κάρτα έρχεται αυτό να το περιορίσει σημαντικά. Τρίτον, οδηγεί σε σημαντική αύξηση στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Μόνο πέρυσι το Υπουργείο Εργασίας είχε υπεραπόδοση πάνω από τους στόχους, πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ. Τι τα κάνουμε αυτά; Μείωση φόρων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χηρείας, ενίσχυση συνταξιούχων».

Σε ερώτηση αν έχει βελτιωθεί η Ψηφιακή Κάρτα, απάντησε ότι «βελτιώνεται διαρκώς. Λαμβάνει σε κάθε φάση επέκτασης υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε μία επέκταση που περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες ιδιωτικής υγείας, τηλεπικοινωνίες, καθαριστήρια, κομμωτήρια, επεξεργασία λυμάτων, τυχερά παίγνια, επισκευές, logistics. Άρα περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμα νέων υπηρεσιών. Περίπου 500.000 εργαζόμενοι. Και πλέον θα προστατεύονται 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι συνολικά. Είναι πολύ σημαντικό ότι επειδή ο κάθε κλάδος έχει ιδιαιτερότητες. προηγείται μία πιλοτική περίοδος περίπου 5 μηνών, καταγράφουμε τις απόψεις όλων των εκπροσώπων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και προσαρμόζουμε κάθε φορά τη λειτουργία ανά κλάδο».

Για το νέο νομοσχέδιο για τα όρια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

«Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, χρήσιμο εργαλείο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στην παραγωγικότητα στην αγορά εργασίας. Από την άλλη όμως θέλει και όρια. Και θέλει και δικλείδες ασφαλείας. Εμείς λοιπόν φέρνουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο εκπορεύεται από Ευρωπαϊκή Οδηγία, το οποίο τι λέει; Υπάρχουν σήμερα εργαζόμενοι στις λεγόμενες πλατφόρμες. Κάθε πτυχή της εργασιακής σχέσης αυτών των εργαζομένων πηγάζει από αλγόριθμο, δηλαδή τι αρμοδιότητες θα αναλάβουν το αποφασίζει ο αλγόριθμος. Εάν θα προαχθούν το αποφασίζει ο αλγόριθμος. Εάν θα διακόψουν την εργασία το αποφασίζει ο αλγόριθμος. Πρέπει να υπάρχει καταρχάς διαφάνεια. Να ξέρουμε τι λαμβάνει υπόψη αυτός ο αλγόριθμος. Δεν μπορεί ξαφνικά να διακόπτεται η εργασία σου και εσύ να μην έχεις εικόνα τι έχει συμβεί. Ή δεν μπορεί να μην υπάρχει διαφάνεια στο τι λαμβάνεται η υπόψη. Άρα το πρώτο που κάνει, είναι ότι βάζει υποχρεώσεις διαφάνειας. Και το δεύτερο που κάνει, είναι ότι σε κρίσιμες αποφάσεις δυσμενείς όπως για παράδειγμα διακοπής της εργασίας, να υπάρχει υποχρεωτικά ανθρώπινος παράγοντας στη μέση. Να υπάρχει μια ανθρώπινη εποπτεία. Άρα λοιπόν το μήνυμα σε μια πρόταση είναι το εξής: Εξαιρετικά χρήσιμη η τεχνητή νοημοσύνη, την θέλουμε αλλά πρέπει να μπουν και όρια και δικλείδες ασφαλείας για την αγορά εργασίας. Και αυτό ακριβώς κάνει αυτό το νομοσχέδιο» είπε η υπουργός.

Για εργαζόμενους γονείς και γονικές άδειες

Στη συνέχεια η κα Κεραμέως περιέγραψε τις τρεις αλλαγές, τις τρεις βελτιώσεις για τους εργαζόμενους γονείς και τις άδειες.

«Όσοι εργάζονται και έχουν παιδιά, τρία νέα που τους αφορούν: Πρώτον, εάν έχεις δύο παιδιά και θες να πάρεις δύο γονικές άδειες που μπορείς να πάρεις μέχρι τα παιδιά σου να γίνουν 8 ετών, παλαιότερα έπρεπε να περιμένεις έναν χρόνο να περάσει μεταξύ των δύο γονικών αδειών. Πλέον αυτό δεν υπάρχει. Άρα θα μπορείς να τις πάρεις και συνεχόμενα.

Δεύτερον εάν ένα ζευγάρι εργάζεται στον ίδιο εργοδότη υπήρχαν και εκεί περιορισμοί. Πλέον θα μπορείς ελεύθερα να πάρεις όπως κρίνεις τις γονικές άδειες. Και τρίτον, υπάρχει μια άδεια η οποία προβλέπεται για λίγες μέρες τον χρόνο για να φροντίσεις κάποιον στην οικογένειά σου ο οποίος έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αυτή την άδεια δεν μπορούσες να την πάρεις αν δεν είχες ήδη διατελέσει έξι μήνες στην επιχείρηση στην οποία εργάζεσαι. Και αυτό αίρεται. Άρα λοιπόν τρεις βελτιώσεις σε ό, τι αφορά τις άδειες για εργαζόμενους κυρίως γονείς» υπογράμμισε η κα Κεραμέως.

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