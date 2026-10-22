Βρούτσης για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Αναστέλλονται οι επιχορηγήσεις στην ΕΟΚ – Οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι στην Ομοσπονδία»

Την προσωρινή αναστολή των προβλεπόμενων επιχορηγήσεων στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μετά τις αποκαλύψεις και τις καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη.

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Αθλητισμός

Γιάννης Βρούτσης
Φωτογραφία: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την προσωρινή αναστολή των επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης αποφάσισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μετά τις εξελίξεις με τις καταγγελίες για στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.
  • Ζητήθηκε η διενέργεια έκτακτου δημοσιονομικού και διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025, 2026 στην ΕΟΚ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
  • Σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών, προβλέπονται σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων μέσω της ετήσιας κατανομής των κερδών τυχερών παιγνίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την αναστολή των επιχορηγήσεων στην ΕΟΚ και νέους οικονομικούς ελέγχους στην Ομοσπονδία από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Αθλητισμού:

Σε συνέχεια των δυσάρεστων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης:

Α) Αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Β) Ζήτησε τη διενέργεια

  • i) έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025, 2026 στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
  • ii) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται πως σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των υπολοίπων ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών, προβλέπονται και σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων, μέσω της ετήσιας κατανομής από το Υπουργείο Αθλητισμού των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων.

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