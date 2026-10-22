Τεχνική βλάβη σε C130 της Σαουδικής Αραβίας πάνω από την Κρήτη

Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 της Σαουδικής Αραβίας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, έπειτα από ενημέρωση για τεχνική βλάβη εν πτήσει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τέθηκαν άμεσα σε συναγερμό για την ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας προσγείωσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου προσγειώθηκε στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 της Σαουδικής Αραβίας, καθώς ενημέρωσε ότι παρουσιάζει πρόβλημα.
  • Το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνική βλάβη και προσγειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κρήτη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
  • Οι υπηρεσίες του αεροδρομίου τέθηκαν σε ετοιμότητα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να συνδράμουν, εφόσον χρειαζόταν, κατά την προσγείωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου προσγειώθηκε πριν από λίγο ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ενημέρωσε ότι παρουσιάζει πρόβλημα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το C-130, που παρουσίασε τεχνική βλάβη, προσγειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Νωρίτερα, το Νέα Κρήτη, ανέφερε πως οι υπηρεσίες του αεροδρομίου τέθηκαν σε ετοιμότητα μετά την ενημέρωση ότι το C-130 παρουσίασε πρόβλημα. Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να επέμβουν, εφόσον χρειαζόταν, κατά τη διαδικασία προσγείωσης.

 

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