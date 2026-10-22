Τεχνική βλάβη σε C130 της Σαουδικής Αραβίας πάνω από την Κρήτη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου προσγειώθηκε πριν από λίγο ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ενημέρωσε ότι παρουσιάζει πρόβλημα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το C-130, που παρουσίασε τεχνική βλάβη, προσγειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Νωρίτερα, το Νέα Κρήτη, ανέφερε πως οι υπηρεσίες του αεροδρομίου τέθηκαν σε ετοιμότητα μετά την ενημέρωση ότι το C-130 παρουσίασε πρόβλημα. Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να επέμβουν, εφόσον χρειαζόταν, κατά τη διαδικασία προσγείωσης.