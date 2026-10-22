Μαρινάκης: Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με τη μέθοδο ενός προπονητή της εξέδρας

Κριτική σε όσους κάνουν «αντιπολίτευση πάνω στα εθνικά θέματα» άσκησε ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο χαρακτήρισε ως «παράνομο και ανυπόστατο», σημειώνοντας πως «όταν μιλάς για ήττα, σημαίνει ότι, χωρίς να το καταλαβαίνεις ενδεχομένως, νομιμοποιείς τη θέση άλλων κρατών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, αναφέροντας πως «η Ελλάδα έχει πολλά εργαλεία, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ΟΗΕ. Οπότε ας μην ανησυχούν όλοι αυτοί».

«Όταν μιλάς για ήττα, σημαίνει ότι, χωρίς να το καταλαβαίνεις ενδεχομένως, νομιμοποιείς τη θέση άλλων κρατών, που είναι παράνομη και ανυπόστατη»

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς εάν είναι ήττα η εξέλιξη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Μαρινάκης είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών: «Όταν αυτές οι απόψεις διακινούνται από ανθρώπους του εγχώριου πολιτικού συστήματος –ευτυχώς δεν είναι πλειοψηφικές απόψεις– είναι άξιο απορίας. Πώς γίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Πώς γίνεται δηλαδή, τη στιγμή που όχι μόνο η χώρα μας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμεσα μιλάει για κάτι άκυρο, ανυπόστατο, παράνομο και μια εξέλιξη που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται, και εντός Ελλάδας, αντί να είναι αυτή η μοναδική αντίδραση και να βγούμε μπροστά με ένα στόμα, μια φωνή, μιλώντας μόνο με βάση το εθνικό συμφέρον, να προσπαθεί ένα μέρος του πολιτικού συστήματος να κάνει αντιπολίτευση πάνω στα εθνικά θέματα; Υιοθετώντας, χωρίς να το καταλαβαίνουν ενδεχομένως όλοι αυτοί, θέσεις ανυπόστατες και άκυρες. Όταν μιλάς για ήττα, σημαίνει ότι, χωρίς να το καταλαβαίνεις ενδεχομένως, νομιμοποιείς τη θέση άλλων κρατών, η οποία είναι παράνομη και ανυπόστατη. Δεν θεωρώ ότι βοηθάει μια τέτοια στάση. Και το λέω χωρίς καμία διάθεση σύγκρουσης ή δημιουργίας ενός κλίματος εντάσεων».

«Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο, πριν και πάνω απ’ όλα, σέβεται το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και συνολικά το Διεθνές Δίκαιο. Και κάθε της ενέργεια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά και διαχρονικά, υπαγορεύεται από το Διεθνές Δίκαιο. Η οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο έγιναν με τη σφραγίδα του Διεθνούς Δικαίου. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός έγινε με τη σφραγίδα του Διεθνούς Δικαίου και με τη σφραγίδα της ΕΕ. Όλα όσα έχουμε κάνει έχουν αποτύπωμα και είναι αποτέλεσμα στέρεων βημάτων. Το γεγονός ότι μπορεί κάποιο άλλο κράτος να προβαίνει σε μία κίνηση πυροτέχνημα, στην οποία υπήρξε άμεση απάντηση και ακολουθούνται όλες οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μιλάμε για εθνική ήττα επειδή είμαστε στην αντιπολίτευση», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης και συμπλήρωσε ότι «Η Ελλάδα έχει πολλά εργαλεία, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει, τα απαρίθμησε χθες ο υπουργός Εξωτερικών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ΟΗΕ. Οπότε ας μην ανησυχούν όλοι αυτοί. Όπως έχουμε καταφέρει σε όλα τα τελευταία χρόνια, θα συνεχίσουμε να ισχυροποιούμε τη χώρα προς όφελος όλων των πολιτών».

Σε ερώτηση εάν δημιουργείται πρόβλημα στις έρευνες που αναμένεται να ξεκινήσουν νοτίως της Κρήτης από την Chevron o κ. Μαρινάκης είπε: «Το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο δεν πατάει πουθενά στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δεν είναι χθεσινή είδηση, κρατάει από το 2019. Και όλα όσα έχει προχωρήσει η χώρα μας, τα πολύ μεγάλα βήματα που έγιναν με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την έλευση της Chevron, ακολούθησαν του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, και όλα με τον τρόπο τους δείχνουν ότι και εμείς και τα υπόλοιπα κράτη προχωράμε μπροστά με βάση το διεθνές δίκαιο, και ουδείς πέραν των εμπλεκόμενων δεν αναγνωρίζει ούτε κατ’ ελάχιστον κάτι παράνομο και ανυπόστατο. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, κανένα θέμα δεν υπάρχει, καμία ανησυχία δεν υπάρχει. Και θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και την εξυπηρέτηση αποκλειστικώς και μόνο των εθνικών μας συμφερόντων».

Σχετικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας, το οποίο θα ασκηθεί, όπως είπε χθες ο υπουργός, στο σωστό χρόνο, τον οποίο η χώρα μας θα επιλέξει. Ενώ για τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο τόνισε ότι «είναι κάτι παραπάνω από στενή, με πολύ σημαντικές συμφωνίες, με κορυφαία προφανώς τη οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Όσο περνάει ο χρόνος γίνεται όλο και πιο ουσιαστική σε όλα τα επίπεδα».

«Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με τη μέθοδο ενός προπονητή της εξέδρας»

Απαντώντας στις αιτιάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Η εξωτερική πολιτική, ευτυχώς για τη χώρα μας, δεν ασκείται με τη μέθοδο ενός προπονητή της εξέδρας, η οποία φαίνεται ότι ακολουθείται από ένα πολύ μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης, όχι μόνο για τα ζητήματα εσωτερικού, αλλά και για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ούτε αναλύονται τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής τόσο απλοϊκά. Η ανάλυση αυτή που κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πέραν το ότι αδικεί τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, στην πραγματικότητα αδικεί την ίδια του τη χώρα. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για διπλωματικές ήττες, ή για ακόμα χειρότερα για μια εθνική ήττα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, έμμεσα νομιμοποιούμε μία παράνομη και ανυπόστατη θέση, εξέλιξη, συμφωνία άλλων κρατών. Που κανένας σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο, δεν αναγνωρίζει. Κανένας δεν το λέει αυτό. Όλοι μιλούν για κάτι παράνομο και ανυπόστατο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν εμείς, ένα μέρος του δικού μας πολιτικού συστήματος να λέει κάτι τέτοιο».

Για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έγινε χθες στην Αθήνα και τις συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις της χώρας. «Η μεγάλη εικόνα από τη χθεσινή ημέρα ήταν ότι πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον νόμο και το Σύνταγμα, διαδηλώσεις, πορείες, όπως τέλος πάντων δικαιούται κάθε πολίτης να διαμαρτυρηθεί, δεν έγινε η χάρη σε όσους επένδυαν στον μπάχαλο ή σε επεισόδια, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός. Η αστυνομία έκανε υποδειγματικά τη δουλειά της, περιφρουρώντας τους διαδηλωτές και το δικαίωμα που έχουν στο να διαδηλώσουν, να διαμαρτυρηθούν, όπως τέλος πάντων προβλέπει ο νόμος και το Σύνταγμα κάθε δημοκρατικής χώρας, και παράλληλα δεν επέτρεψαν να γίνει κάτι το οποίο, όπως κάποιοι είχαν προαναγγείλει- δεν έγινε στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια μεμονωμένη περίπτωση, συμπεριφορά ή αντίδραση από κάποιον αστυνομικό, η οποία ξεπέρασε τα όρια των αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων, αυτό είναι κάτι προφανώς που θα ερευνηθεί από την Ελληνική Αστυνομία και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Άρα, το να ακυρώνουμε μια συνολική παρουσία με κάποιο ενδεχομένως μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο ενδεχομένως να έχει συμβεί, νομίζω ότι είναι άδικο για τη χθεσινή ημέρα και για τη συνολική εικόνα της ελληνικής αστυνομίας, στην οποία αξίζουν συγχαρητήρια. Το ξαναλέγω, αν υπάρχει κάτι μεμονωμένο, αυτό προφανώς οφείλει η ΕΛΑΣ να το διερευνήσει» τόνισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στις αιτιάσεις για αστυνομική βία.

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, «είναι πολύ λάθος να προεξοφλούμε κάτι αρνητικό μόνο και μόνο γιατί ένα μέρος του πολιτικού συστήματος μπορεί να επιθυμεί εικόνες που μπορεί να βλέπουμε σε άλλες χώρες».

Ανέφερε στη συνέχεια ότι υπάρχουν προβλήματα σημαντικά ειδικά για τα νεότερα παιδιά, τις νεότερες γενιές, που δεν μπορούν για παράδειγμα να αγοράσουν το δικό τους σπίτι.

«Αλλά γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο; Και το συνδέω με μια θετική είδηση που ανέφερα στη σημερινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών (την μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών της ΕΕ, και το 2ο τρίμηνο του 2026). Γιατί η Ελλάδα για πολλές δεκαετίες, με αρχή τη δεκαετία του 1980, ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της. Οι κυβερνήσεις, οι περισσότερες, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις από τη δική μας παράταξη, έκαναν πολιτική για να επανεκλεγούν στις πλάτες παιδιών που μπορεί να μην είχαν γεννηθεί τότε ή να γεννήθηκαν εκείνη τη δεκαετία, και φτάσαμε στο μη παρέκει. Γιατί το πολιτικό σύστημα, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό και κυρίως αυτός ο χώρος, αντιλαμβανόταν την άσκηση πολιτικής ως μια ευκαιρία για παροχές χωρίς αντίκρισμα ή, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, για ένα λαϊκίστικο τάξιμο χωρίς να υπάρχει φρένο, χωρίς να υπάρχει τέλος σε όλο αυτό. Πορείες χωρίς αιτήματα, επανάσταση για την επανάσταση, παρωχημένα συνθήματα και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Το γεγονός ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή, το λέει και αυτός ο πίνακας, το είπα και στην σημερινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών, είναι η πρώτη σε ρυθμό μείωσης του χρέους, είναι δεδομένο ότι άμεσα στα νέα παιδιά μπορεί να μην λέει κάτι» είπε ο Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις πολιτικές που στηρίζουν το εισόδημα.

«Ακολουθούμε όλη αυτή την πολιτική, το αφορολόγητο στους νέους, την αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, τη στήριξη στα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς να χρεώνουμε αυτές τις γενιές και τις επόμενες γενιές, χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον τους. Είναι μια πολιτική που είναι πιο δύσκολο να εξηγηθεί, δεν είναι μια πολιτική των 15 δευτερολέπτων σε ένα από τα social media, αλλά είναι μια πολιτική που θεωρώ ότι μπορεί να έχει αποτύπωμα για πολλά χρόνια – και αυτό, για μένα, είναι το πιο σημαντικό» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Δεν μεταβάλλεται ο παράνομος, άκυρος και ανυπόστατος χαρακτήρας του τουρκολυβικού μνημονίου

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα διά του υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών».

«Η απόφαση αυτή της Λιβύης δεν μεταβάλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου το οποίο αντίκειται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής. Η γεωγραφία και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές ώστε να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το μνημόνιο παραγνωρίζει εξάλλου τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Πρόσθεσε ότι έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα έχει αποδείξει τον σεβασμό της στο Διεθνές Δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών κρατών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της χώρας ότι θα προχωρούσε σε «κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια» για τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλλας, με ανακοίνωσή της εκ μέρους και των 27 κρατών-μελών, καταδίκασε την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, επισημαίνοντας ότι η ταχύτητα έκδοσης της ανακοίνωσης αποτέλεσε αποτέλεσμα των ελληνικών διπλωματικών ενεργειών. Πρόσθεσε, επίσης, ότι, με εντολή του κ. Γεραπετρίτη, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την απόφαση της Βουλής της Λιβύης.

Για την οικονομία

Στο πεδίο της οικονομίας, αναφέρθηκε στα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατέγραψε και το δεύτερο τρίμηνο του 2026 τη μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το χρέος υποχώρησε στο 140,8% του ΑΕΠ, μειωμένο κατά 11,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ περιορίστηκε κατά σχεδόν 10 δισ. ευρώ και σε απόλυτες τιμές. Τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή έφερε τη χώρα πιο κοντά στην έξοδο από την πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών με το υψηλότερο δημόσιο χρέος και απέδωσε την επίδοση στην υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, η αποκλιμάκωση επιτεύχθηκε παρά τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση και τον σχεδιασμό νέων φοροελαφρύνσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που κατέγραψαν αύξηση του χρέους και προχώρησαν σε μέτρα λιτότητας.

Για την υγεία

Περνώντας στον τομέα της υγείας, επεσήμανε ότι το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την προσθήκη 235 νέων φαρμάκων στον υπό έκδοση Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης των πολιτών σε θεραπείες, ιδιαίτερα για ασθενείς με σοβαρές παθήσεις. Επισήμανε ότι η ένταξη νέων γενοσήμων αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να συμβάλει στην ορθολογικότερη διαχείριση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ τα νέα μη γενόσημα φάρμακα θα διευρύνουν τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Για το στεγαστικό

Για το στεγαστικό, ανέφερε ότι δημοσιεύθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και προβλέπει επιχορηγήσεις από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες. Διευκρίνισε ότι η πλατφόρμα αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί σε δύο φάσεις, αρχικά για τις κλειστές κατοικίες και στη συνέχεια για όσες χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία σημαντική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και την αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων.

Για την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου

Αναφορικά με την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου, σημείωσε ότι από την 1η Νοεμβρίου 2026 θα τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι αγρότες θα προμηθεύονται πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Όπως ανέφερε, η νέα διαδικασία θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο σύστημα επιστροφής του ΕΦΚ, απλοποιώντας τις συναλλαγές για τους δικαιούχους.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μεταφορών

Τέλος, αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μεταφορών, επισημαίνοντας ότι η νέα προγραμματική σύμβαση προβλέπει την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητά τους, τη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την εκπαίδευση και τις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών, καθώς και την ψηφιακή διαχείριση και παρακολούθηση των κρατικών πινακίδων οχημάτων. Υπογράμμισε ότι από την έναρξη λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών έχουν ολοκληρωθεί 2,8 εκατομμύρια αιτήσεις, ενώ μόνο τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 1.162.000, αριθμός αυξημένος κατά 61,4% σε σχέση με το σύνολο του 2025. Όπως σημείωσε, η ψηφιοποίηση επιτρέπει πλέον τη διεκπεραίωση καθημερινών συναλλαγών με λιγότερα δικαιολογητικά, μετακινήσεις και αναμονή στις δημόσιες υπηρεσίες.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Η Ελλάδα, δια του Υπουργείου Εξωτερικών, απέρριψε την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Η απόφαση αυτή της Λιβύης δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής.

Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το μνημόνιο παραγνωρίζει, εξάλλου, τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση το διεθνές δίκαιο.

Έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα έχει αποδείξει τον σεβασμό της στο Διεθνές Δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών κρατών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της χώρας μας και θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Την ίδια ώρα, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Κάγια Κάλλας, σε ανακοίνωσή της για λογαριασμό και των 27 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζει την κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου, μια ανακοίνωση που εκδόθηκε ταχύτατα χάρη στις διπλωματικές ενέργειες της χώρας μας.

Επιπλέον, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την απόφαση της Βουλής της Λιβύης.

Η Ελλάδα κατέγραψε -και το δεύτερο τρίμηνο του 2026- τη μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αυτή η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση φέρνει τη χώρα μας πιο κοντά στο να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ.

Ειδικότερα, η Ελλάδα περιόρισε το ύψος του δημόσιου χρέους της στο 140,8% του ΑΕΠ στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, καταγράφοντας μείωση κατά 11,2 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται, με διαφορά, για την καλύτερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών. Αξιοσημείωτο είναι πως η μείωση επετεύχθη και σε απόλυτες τιμές, καθώς το ύψος του δημόσιου χρέους υποχώρησε κατά σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση, επέτρεψε στη χώρα μας να μειώνει τον λόγο χρέους προς το ΑΕΠ, ακόμα και σε μία περίοδο εφαρμογής μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και σχεδιασμού περαιτέρω φοροελαφρύνσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, σε αντίθεση με άλλα κράτη της Ευρώπης των οποίων το δημόσιο χρέος αυξήθηκε και όχι μόνο δεν λαμβάνουν μέτρα στήριξης των πολιτών αλλά λαμβάνουν μέτρα λιτότητας.

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την προσθήκη 235 νέων φαρμάκων στον υπό έκδοση Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, ενισχύοντας περαιτέρω την πρόσβαση των πολιτών στη φαρμακευτική περίθαλψη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κάλυψη των αναγκών ασθενών με σοβαρές παθήσεις, καθώς και στη διασφάλιση περισσότερων επιλογών για την κατάλληλη φαρμακευτική τους αγωγή. Η επικείμενη επικαιροποίηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων αποτελεί ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της φαρμακευτικής περίθαλψης. Η προσθήκη νέων γενοσήμων δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την ορθολογικότερη διαχείριση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ η ένταξη νέων μη γενόσημων φαρμάκων εμπλουτίζει το φάσμα των διαθέσιμων θεραπειών.

Δημοσιεύτηκε ο Οδηγός Εφαρμογής της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και προβλέπει επιχορηγήσεις από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί σε δύο φάσεις: αρχικά για τις κλειστές κατοικίες και στη συνέχεια για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται, ήδη, ως κύρια κατοικία.

Πρόκειται για μία καταλυτικής σημασίας πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την αξιοποίηση κατοικιών που παραμένουν ανενεργές.

Από την 1η Νοεμβρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι αγρότες θα μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κινητήρων με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και του αναλογούντος ΦΠΑ απευθείας στην αντλία. Η νέα ψηφιακή διαδικασία αντικαθιστά το υφιστάμενο σύστημα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία για τους αγρότες, με τη χορήγηση της απαλλαγής του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ απευθείας στην αντλία. Στις 13:30 θα γίνει η εξειδίκευση της εφαρμογής από στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πιο απλές διαδικασίες για οδηγούς και οχήματα, καθώς και περισσότερη διαφάνεια στις εξετάσεις οδήγησης προβλέπει η νέα προγραμματική σύμβαση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μεταφορών. Ειδικότερα, η σύμβαση που υπεγράφη, προσφάτως, προβλέπει την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

Α) ενίσχυση και διαλειτουργικότητα ψηφιακών υπηρεσιών,

Β) ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και

Γ) ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης κρατικών πινακίδων οχημάτων.

Από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 2,8 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις. Μόνο τους πρώτους 9 μήνες του 2026 καταγράφηκαν πάνω από 1.162.000 αιτήσεις, ξεπερνώντας κατά 61,4% το σύνολο του 2025. Μια σειρά από καθημερινές συναλλαγές διεκπεραιώνονται, πλέον, με λιγότερα δικαιολογητικά, μετακινήσεις και αναμονή στις υπηρεσίες».