Κολωνός: Πώς προκλήθηκε η διαρροή από αγωγό φυσικού αερίου που οδήγησε στην εκκένωση 4 σχολείων – Η ανακοίνωση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών

Τέσσερα σχολεία στον Κολωνό εκκενώθηκαν προληπτικά μετά την πρόκληση μικρής διαρροής από αγωγό φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρη Χαρλαύτη, ο αγωγός δεν έφερε τις σχετικές ενδείξεις και το πλέγμα σήμανσης ήταν λευκό αντί για κίτρινο. Η παροχή διακόπηκε άμεσα με το κλείσιμο της βάνας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερα σχολεία στον Κολωνό εκκενώθηκαν σήμερα το πρωί για προληπτικούς λόγους, μετά την πρόκληση διαρροής από αγωγό φυσικού αερίου.
  • Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρη Χαρλαύτη, η διαρροή προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, καθώς «Το πλέγμα σήμανσης ήταν λευκό αντί για κίτρινο, χωρίς καμία ένδειξη φυσικού αερίου».
  • Οι εργασίες σταμάτησαν αμέσως, η παροχή διεκόπη με το κλείσιμο της βάνας χωρίς να σημειωθεί άλλη ζημιά, ενώ συνεργείο της Enaon ΕΔΑ πραγματοποιεί ήδη την αποκατάσταση του αγωγού.

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Τέσσερα σχολεία στον Κολωνό εκκενώθηκαν σήμερα το πρωί (Πέμπτη, 22/1ο) για προληπτικούς λόγους, μετά την πρόκληση διαρροής από αγωγό φυσικού αερίου. Πρόκειται για το 57ο και το 61ο Δημοτικό  Σχολείο και το 55ο και 116ο Νηπιαγωγείο Αθηνών.

Κολωνός: Εκκενώθηκε σχολικό συγκρότημα έπειτα από βλάβη σε αγωγό φυσικού αερίου

«Το πλέγμα σήμανσης ήταν λευκό αντί για κίτρινο, χωρίς καμία ένδειξη φυσικού αερίου»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρη Χαρλαύτη, η «μικρή διαρροή, που δεν είχε τις σχετικές ενδείξεις», προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης υπόγειας βλάβης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, στη συμβολή του πεζόδρομου Διστόμου με την οδό Τριπόλεως, στην 4η Δημοτική Κοινότητα.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι:

«σύμφωνα με την ενημέρωση του συνεργείου, ο εν λόγω αγωγός: Ήταν μαύρος, χωρίς κίτρινες ρίγες.
Το πλέγμα σήμανσης ήταν λευκό αντί για κίτρινο, χωρίς καμία ένδειξη φυσικού αερίου».

«Η παροχή φυσικού αερίου διακόπηκε με το κλείσιμο της βάνας»

Όπως υπογραμμίζεται, «οι εργασίες σταμάτησαν αμέσως, ο χώρος ασφαλίστηκε και ενημερώθηκε η Enaon ΕΔΑ. Η παροχή φυσικού αερίου διακόπηκε με το κλείσιμο της βάνας και δε σημειώθηκε άλλη ζημιά. Στο σημείο προσήλθε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για προληπτικούς λόγους, ενώ εκκενώθηκαν τα γειτονικά σχολεία: το 57ο και το 61ο Δημοτικό  Σχολείο και το 55ο και 116ο Νηπιαγωγείο Αθηνών. Συνεργείο της Enaon ΕΔΑ πραγματοποιεί ήδη την αποκατάσταση του αγωγού. Οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο σημείο θα συνεχιστούν μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης».

«Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των διερχομένων και των εργαζομένων», καταλήγει η ανακοίνωση.

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