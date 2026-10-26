Κώστας Τσιμίκας: Αρχηγός και στον έρωτα

Η άγνωστη σχέση ζωής του ποδοσφαιριστή της Εθνικής και της Λίβερπουλ Κώστα Τσιμίκα με τη σύντροφό του Χριστίνα Μπογιατζή. Η κοινή τους καθημερινότητα στην Αγγλία, το σπίτι τους στο Φόρμπι και τα ταξίδια στην Ελλάδα.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ποδοσφαιρικής του καριέρας έζησε πρόσφατα ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ και κατάφερε να ξεχωρίσει στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και ενώ η επαγγελματική του ζωή βρίσκεται στο προσκήνιο, στην προσωπική του έχει επιλέξει να ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική διαδρομή. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράζεται τη ζωή του με τη Χριστίνα Μπογιατζή, τη γυναίκα που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του. Οπως αναφέρει στη Realnews πρόσωπο από τον αθλητικό χώρο, οι δυο τους «ζουν μια σχέση ζωής εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια». Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής, που κατάγεται από τον Λευκώνα Σερρών, και η Χριστίνα έχουν δημιουργήσει τη δική τους καθημερινότητα στην Αγγλία. Απολαμβάνουν να περνούν χρόνο στο σπίτι τους, στο Φόρμπι, μία από τις πιο περιζήτητες περιοχές στα περίχωρα του Λίβερπουλ, κοντά στο θρυλικό «Ανφιλντ».

Την ίδια περιοχή έχει επιλέξει να ζει και ο προπονητής του, Άντονι Ιραόλα. Τα βράδια του Κώστα και της Χριστίνας δεν διαφέρουν από εκείνα ενός συνηθισμένου ζευγαριού. Μαγειρεύουν μαζί, δοκιμάζοντας συνταγές από την ασιατική κουζίνα, και χαλαρώνουν παρακολουθώντας ταινίες και σειρές. Οι δύο αγαπούν τα τατουάζ και έχουν αποτυπώσει στο σώμα τους σχέδια με προσωπική σημασία. Μάλιστα, ο Κ. Τσιμίκας έχει κάνει τατουάζ στο χέρι του, το πρόσωπο της αγαπημένης του. Η Χριστίνα τον στηρίζει σε κάθε του βήμα, ενώ συχνά βρίσκεται στις κερκίδες για να τον παρακολουθήσει να αγωνίζεται. Παρά τη μακροχρόνια σχέση τους, οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Μία από τις λίγες φορές που ο φωτογραφικός φακός τούς απαθανάτισε μαζί ήταν το 2022, στους πανηγυρισμούς της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας. Ηταν η χρονιά που ο Ελληνας αμυντικός έγραψε ιστορία, πετυχαίνοντας το νικητήριο πέναλτι στον τελικό απέναντι στην Τσέλσι.

Οι δυο τους ταξιδεύουν συχνά στη χώρα μας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τους έχουν συναντήσει στο Κολωνάκι να κάνουν αγορές σε γνωστούς οίκους μόδας στη Βουκουρεστίου και να απολαμβάνουν το γεύμα τους σε κάποιο από τα εστιατόρια της περιοχής. Το περασμένο καλοκαίρι επέλεξαν τους Παξούς για τις διακοπές τους, περνώντας ξέγνοιαστες ημέρες με καλούς τους φίλους.

Ο διεθνής Έλληνας ακραίος μπακ, που για μία ακόμα φορά έκανε σπουδαίες εμφανίσεις στα παιχνίδια της Εθνικής μας στο Nations League, έγινε πρόσφατα ο κάπτεν της ομάδας του Λίβερπουλ, φορώντας με υπερηφάνεια το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε επίσημο παιχνίδι, και οδήγησε την ομάδα στη νίκη με 6-3 επί της ΛΑΣΚ για το Τσάμπιονς Λιγκ. Για τον Greek Lion, όπως αποκαλούν τον Κ. Τσιμίκα τα βρετανικά μέσα, το κόκκινο χρώμα μοιάζει να τον ακολουθεί από την πρώτη του ομάδα, τον Ολυμπιακό Λευκώνα, μέχρι τη σημερινή του παρουσία στη Λίβερπουλ.

Τον Αύγουστο του 2020, ο Ελληνας αμυντικός αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό για να φορέσει τη φανέλα μιας από τις πιο ιστορικές ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ ήταν ένα τεράστιο βήμα στην καριέρα του και η αρχή μιας πορείας με σημαντικές εμπειρίες, τίτλους, αλλά και δύσκολες στιγμές.

Παρότι τη σεζόν 2025-2026 µεσολάβησε µια απογοητευτική περίοδος στο Καµπιονάτο µε τη Ρόµα, όπου παραχωρήθηκε για ένα διάστημα ως δανεικός, επέστρεψε στο «Ανφιλντ» για την έκτη σεζόν του, με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ έως το 2027 κερδίζοντας την εµπιστοσύνη του νέου προπονητή Α. Ιραόλα «Η ζωή που διάγεις δεν περιμένει την τέλεια ευκαιρία. Χτίζεται μέσα στις ήσυχες στιγμές, όταν βάζεις την πειθαρχία πάνω από τις δικαιολογίες, την ευγνωμοσύνη πάνω από τη σύγκριση και το κουράγιο πάνω από την άνεση. Να έχεις εμπιστοσύνη ότι τα μικρά πράγματα που θα κάνεις σήμερα σε προετοιμάζουν για την ευλογία που θα λάβεις αύριο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμπνέοντας τους νέους που τον έχουν ως πρότυπο.