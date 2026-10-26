Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

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Άστατος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ στα πελάγη.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχοπτώσεις μικρότερης έντασης.

Η θερμοκρασία και οι άνεμοι

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία, από 11 έως 21 βαθμούς στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, από 11 έως 22 βαθμούς στην Ήπειρο και από 12 έως 20 βαθμούς στη Θεσσαλία.

Στη Στερεά Ελλάδα ο υδράργυρος θα κινηθεί από 12 έως 21 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 13 έως 22 βαθμούς και στα Επτάνησα από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 22 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά τους ανέμους, στα δυτικά θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά κυρίως από ανατολικές-βορειοανατολικές. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θα γίνουν σταδιακά μεταβλητοί. Η έντασή τους θα κυμανθεί από 4 έως 6 μποφόρ, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 και τοπικά έως τα 8 μποφόρ στα πελάγη.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές-βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.