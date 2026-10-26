Η Νέα Εποχή της Ελληνικής Εφεδρείας: Από τη θεωρία στην επιχειρησιακή πράξη

Η εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων παύει να αποτελεί ένα «χαρτί επί χάρτου» και μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, επιχειρησιακά έτοιμο οργανισμό. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά με γοργά βήματα στην υλοποίηση του νέου σχεδιασμού, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του εφέδρου και θωρακίζοντας την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Για δεκαετίες, ο θεσμός της εφεδρείας στη χώρα μας ταλανιζόταν από παθογένειες, τυπικές διαδικασίες και μια διάχυτη αίσθηση γραφειοκρατικής αδιαφορίας. Τα χαρτιά επιστράτευσης πήγαιναν κι έρχονταν συχνά στα τυφλά, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην εκπαίδευση και χωρίς πραγματική επαφή του πολίτη-οπλίτη με το σύγχρονο πεδίο μάχης. Η γεωπολιτική πραγματικότητα, ωστόσο, στη ευρύτερη γειτονιά μας και η ραγδαία εξέλιξη των πολεμικών συγκρούσεων τα τελευταία χρόνια δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό.

Το «Ελληνικό Πεντάγωνο» αντελήφθη εγκαίρως πως ο σύγχρονος πόλεμος απαιτεί ταχύτητα, εξειδίκευση και απόλυτη ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή. Με κεντρικό άξονα τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις που ξεδιπλώνονται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και τη Διεύθυνση Επιστράτευσης, μπαίνουν πλέον θεμέλια μιας στιβαρής στρατηγικής που αλλάζει εκ βάθρων τη φιλοσοφία της εθνικής μας άμυνας.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΣ, από 19 έως 24 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», πραγματοποιήθηκε μετεκπαίδευση Εφέδρων Οπλιτών στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1ο ΚΕΜΕΦ) στον Αυλώνα, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα.

Η εκπαίδευση περιέλαβε αντικείμενα Α΄ Βοηθειών στη μάχη (TCCC), χρησιμοποίησης και αντιμετώπισης των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και χρήσης εξομοιωτών βολής με σκοπό την εξάσκηση των εφέδρων σε ρεαλιστικά σενάρια και την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες εφέδρους απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου».

Κέντρα Μετεκπαίδευσης

Η καρδιά του νέου σχεδιασμού χτυπά στα Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας, όπως αυτά που έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν στον Αυλώνα της Αττικής και στο Λιτόχωρο της Πιερίας, αλλά και σε επιλεγμένες Μονάδες εσωτερικού. Εκεί, οι έφεδροι δεν καλούνται απλώς για μια τυπική παρουσία, αλλά συμμετέχουν σε ενεργά προγράμματα τριήμερης ή πολυήμερης διάρκειας, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Το φάσμα περιλαμβάνει από δοκιμή σχεδίων επιχειρήσεων και διοικητικής μέριμνας μέχρι εκπαίδευση σε νέα οπλικά συστήματα και συμμετοχή σε εθνικές διακλαδικές ασκήσεις. Το βάρος πέφτει στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα, διασφαλίζοντας ότι ο έφεδρος γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, πού πρέπει να πάει και πώς να χειριστεί τα σύγχρονα μέσα όταν σημάνει σάλπισμα κινητοποίησης.

Ιδιαίτερη αίσθηση και τεράστιο ενδιαφέρον προκαλεί η δημιουργία του θεσμού της Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να δηλώσουν έμπρακτα την επιθυμία τους να συνεισφέρουν πέραν των βασικών υποχρεώσεων.

Οι εθελοντές αυτοί εντάσσονται δυναμικά στις Μονάδες, αξιοποιούνται βάσει των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και φέρουν ειδικό διακριτικό σήμα στη στολή τους, αποδεικνύοντας ότι το φιλότιμο και η αγάπη για την πατρίδα παραμένουν οι ισχυρότεροι πολλαπλασιαστές ισχύος.