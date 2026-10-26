Σαν σήμερα 26 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Κοινωνία

Νίκος Καζαντζάκης
Σαν σήμερα, στις 26 Οκτωβρίου 1957, στο Φράιμπουργκ της Δυτικής Γερμανίας, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες, ο Νίκος Καζαντζάκης.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 1912: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη απ’ τους Οθωμανούς, ενώ την ίδια μέρα οι Σέρβοι καταλαμβάνουν τα Σκόπια.
  • 1880: Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της Ελλάδας για 10η φορά (ρεκόρ στην ελληνική πολιτική ιστορία).
  • 1957: Πεθαίνει ο Νίκος Καζαντζάκης, σπουδαίος Έλληνας συγγραφέας («Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», «Ο τελευταίος πειρασμός» κ.α.).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Μεσοφυλικά Άτομα

Γεγονότα

  • 1863: Ιδρύεται η Ένωση Ποδοσφαίρου της Αγγλίας και τίθενται οι πρώτοι κανονισμοί του αθλήματος. Έτσι, οι Άγγλοι ξεχωρίζουν το ποδόσφαιρο από το ράγκμπι, που παίζεται πλέον ως χωριστό άθλημα. Μαζί γεννιέται και ο όρος «soccer», όπως ονομάζεται το ποδόσφαιρο στα αγγλικά. Η λέξη προέρχεται από τη σύντμηση δύο λέξεων: Social Ceremony (κοινωνική τελετή).
  • 1880: Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της Ελλάδας για 10η φορά (ρεκόρ στην ελληνική πολιτική ιστορία).
  • 1912: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη απ’ τους Οθωμανούς. Την ίδια μέρα οι Σέρβοι καταλαμβάνουν τα Σκόπια.
  • 1930: Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος επισκέπτεται την Άγκυρα, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή ειρήνης και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Δεν λείπουν, ωστόσο, οι διαμαρτυρίες των προσφύγων.
  • 1931: Κορυφώνονται οι συγκρούσεις στη Λευκωσία μεταξύ των Κυπρίων και των αγγλικών δυνάμεων κατοχής. 17 νεκροί και πολλοί τραυματίες. (Οκτωβριανή Εξέγερση)
  • 1972: Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα Παναθηναϊκού – ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Τότης Φυλακούρης αφήνει έναν πετεινό στη σέντρα, θέλοντας να κάνει πλάκα στον Ολυμπιακό για την ήττα του την προηγούμενη μέρα από την Τότεναμ με 4-0. Για την πράξη του αυτή θα τιμωρηθεί με 4 αγωνιστικές.

Γεννήσεις

  • 1795: Νικόλαος (Χαλκιόπουλος) Μάντζαρος, Κερκυραίος μουσουργός, ο συνθέτης του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας. (Θαν. 30/3/1872)
  • 1879: Λέων Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. (Θαν. 21/8/1940)
  • 1916: Φρανσουά Μιτεράν, Γάλλος πολιτικός, που διετέλεσε Πρόεδρος της Γαλλίας (1981-1995). (Θαν. 8/1/1996)
  • 1954: Βασίλης Χατζηπαναγής, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
  • 1959: Έβο Μοράλες, Βολιβιανός πολιτικός, διετέλεσε πρόεδρος της Βολιβίας από το 2006 έως το 2019
  • 1970: Μιχάλης Μαρίνος, Κύπριος ηθοποιός.
  • 1993: Δημήτρης Πέλκας, Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 1773: Αμεντέ-Φρανσουά Φρεζιέ, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός. Έμεινε στην ιστορία, επειδή έφερε τη φράουλα στην Ευρώπη από τη Νότιο Αμερική. (Γεν. 1682)
  • 1822: Μαχμούτ Πασάς Δράμαλης, στρατιωτικός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που πέθανε στην Κόρινθο, μη μπορώντας να συνέλθει από την καταστροφή του οθωμανικού στρατού στα Δερβενάκια. (Γεν. 1770)
  • 1957: Νίκος Καζαντζάκης, Έλληνας συγγραφέας. («Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», «Ο τελευταίος πειρασμός» κ.α.) (Γεν. 18/2/1883)
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