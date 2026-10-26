Καύσιμα: Στο τραπέζι η συνέχιση των επιδοτήσεων λόγω της ενεργειακής θύελλας – Υπό εξέταση Fuel Pass και νέα μέτρα στήριξης

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Αντίστροφη μέτρηση για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για επιπλέον μέτρα στήριξης για τα καύσιμα εν μέσω ενεργειακής θυέλλης. Το κυβερνητικό επιτελείο αναμένεται να προχωρήσει σε νέα παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, ενώ δεν αποκλείεται διεύρυνση των μέτρων, εφόσον επιδεινωθεί η κατάσταση στο ενεργειακό μέτωπο.

Οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας, με το «αποτύπωμα» των διεθνών τιμών στην εγχώρια αγορά, να αποτελεί το «βαρόμετρο» για το εύρος των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, το ντίζελ κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη.

Ήδη, το Brent έχει ξεπεράσει τα 116 δολάρια το βαρέλι και οδεύει προς τα 120 δολάρια, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 93 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, η συνολική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται σε 40 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 20 λεπτά καλύπτονται από το κράτος και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Για το ντίζελ κίνησης, η ενίσχυση φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο, με κρατική συμμετοχή 15 λεπτών και συνεισφορά 5 λεπτών από τα διυλιστήρια.

Για την απλή αμόλυβδη βενζίνη, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά το λίτρο και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Δημόσιο.

Το κόστος των μέτρων ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ, ενώ ο «κουμπαράς» των 300 εκατ. ευρώ αφήνει περιθώρια για τη συνέχισή τους.

Πρόσθετοι πόροι

Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων, ώστε να ενισχύσει το δίχτυ προστασίας χωρίς να αποκλίνει από τους στόχους του προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα επιδιώκει από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Συγκεκριμένα, αυτό που διεκδικεί είναι να διατεθούν 300-400 εκατ. ευρώ από το 1 δισ. ευρώ που προβλέπεται για ενεργειακές υποδομές σε στοχευμένα μέτρα στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών.

Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς η Κομισιόν εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, με την ελληνική πλευρά να αναζητεί συμμάχους για να περάσει το αίτημά της.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις που ακολουθούν το επόμενο διάστημα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, με το ημερολόγιο να περιλαμβάνει τρεις κρίσιμους σταθμούς:

το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στις 29 Οκτωβρίου,

το Eurogroup στις 9 Νοεμβρίου και

τις συναντήσεις των Ευρωπαίων ηγετών στις 13 και στις 26-27 Νοεμβρίου 2026.

Από την έκβαση των συζητήσεων, αλλά και από τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα διαμορφωθούν, θα εξαρτηθεί το εύρος των πρόσθετων μέτρων που θα μπορέσει να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση.

Διεύρυνση των μέτρων

Με στόχο τον περιορισμό των μετακινήσεων και της επιβάρυνσης από τα ακριβά καύσιμα, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει, σύμφωνα με το ERTNews και πρόσθετα μέτρα, όπως: την επαναφορά του Fuel Pass, την κάλυψη μέρους των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο, την στήριξη των ακτοπλοϊκών μεταφορών, καθώς και την εφαρμογή τηλεργασίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όπου αυτό είναι εφικτό.