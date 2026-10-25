Καραγκούνης για εργαζόμενους στην Pizza Fan: «Δεν έχουν καταγγελθεί συμβάσεις – Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει τους μισθούς»

Την υποχρέωση της εργοδοσίας να τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους εργαζόμενους της Pizza Fan υπογράμμισε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.

Ο υφυπουργός, μιλώντας στο ΕΡΤnews για τους περίπου 2.500 εργαζόμενους της επιχείρησης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση για την υπόθεση, ανέφερε ότι, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν έχει κινηθεί διαδικασία καταγγελίας των συμβάσεων. «Δεν υπάρχουν απολύσεις αυτή τη στιγμή, φαίνεται», είπε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε επικοινωνία με εκπροσώπους των εργαζομένων.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η εργοδοσία εξακολουθεί να έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις βάσει της εργατικής νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων η καταβολή μισθών και αποδοχών. Επισήμανε, παράλληλα, ότι δεν πρέπει να προεξοφληθούν ευθύνες πριν υπάρξουν συγκεκριμένα πορίσματα για την υπόθεση.

Έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας

Ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας παρακολουθεί την υπόθεση και μπορεί να προχωρήσει σε ελέγχους, είτε υπάρξει καταγγελία είτε όχι. Σε περίπτωση προσφυγής εργαζομένων, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την καταβολή αποδοχών και άλλα εργασιακά δικαιώματα, ενώ ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις.

Ερωτηθείς αν η επιχείρηση θα συνεχίσει να λειτουργεί, ο υφυπουργός σημείωσε ότι αυτό δεν μπορεί να προβλεφθεί, καθώς εμπλέκονται και άλλες ελεγκτικές αρχές. Πρόσθεσε ότι, εάν προκύψει λύση εργασιακής σχέσης, προβλέπονται διαδικασίες αποζημίωσης και στήριξης, διευκρινίζοντας ότι «δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο». Επικαλέστηκε, τέλος, την ανάρτηση του πρωθυπουργού, σύμφωνα με την οποία η Πολιτεία θα πράξει ό,τι είναι αναγκαίο για τη στήριξη των εργαζομένων που επηρεάζονται.

Αλλαγές στη γονική άδεια

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που προωθούνται για τη γονική άδεια. Όπως είπε, το νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή θα προβλέπει την κατάργηση της υποχρεωτικής αναμονής ενός έτους ανάμεσα στη λήψη γονικής άδειας για διαφορετικά παιδιά.

Η γονική άδεια ανέρχεται σε τέσσερις μήνες για κάθε παιδί έως την ηλικία των οκτώ ετών. Σύμφωνα με τον κ. Καραγκούνη, όταν και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη δεν θα χρειάζεται πλέον να δηλώνουν με ποια σειρά θα λάβουν την άδεια. Παράλληλα, προβλέπεται να καταργηθεί η προϋπόθεση συμπλήρωσης έξι μηνών εργασίας για τη χορήγηση άδειας φροντιστή.