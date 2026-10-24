Pizza Fan: Πώς δούλευε το «κέρασμα» που έκρυβε τον τζίρο των… εκατομμυρίων – Απολογούνται την Τρίτη οι 23 συλληφθέντες, ο ρόλος του πληροφοριοδότη και τα νέα εντάλματα

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση μεγάλης φορολογικής απάτης, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται μέλη κυκλώματος που συνδέεται με καταστήματα της αλυσίδας εστίασης Pizza Fan, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η φερόμενη συστηματική μη έκδοση αποδείξεων για παραγγελίες που πραγματοποιούνταν σε καταστήματα κατά τη δεκαετία 2016-2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την ΕΛ.ΑΣ., η εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη που φέρονται να μην δηλώθηκαν υπερβαίνουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς δούλευε το «κέρασμα» που έκρυβε τον τζίρο των… εκατομμυρίων

Το κέντρο του μηχανισμού ήταν ένα υπερσύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο στο Χαλάνδρι, που δεχόταν καθημερινά εκατοντάδες παραγγελίες για τα καταστήματα του δικτύου σε όλη τη χώρα. Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα. Εκεί ο υπάλληλος μπορούσε να εκδώσει απόδειξη για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα ή να ακυρώσει την παραγγελία.

Για ορισμένες παραγγελίες, που επιλέγονταν από ειδικό αλγόριθμο, εμφανιζόταν επιπλέον η λειτουργία «κέρασμα», με την οποία η συναλλαγή ολοκληρωνόταν χωρίς φορολογικό παραστατικό. Έτσι δεν αποδιδόταν ΦΠΑ ούτε φόρος εισοδήματος. Το λογισμικό ενεργοποιούνταν με βάση συγκεκριμένο προφίλ: παραγγελία έως 40 ευρώ, πληρωμή μόνο με μετρητά και παράδοση με ντελίβερι ή take away. Η έρευνα εντόπισε παρέμβαση στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων μέσω του παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Οι παραγγελίες χωρίς απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο τα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων, υπολόγιζαν τα ποσά που κρύβονταν από την εφορία και μοίραζαν ανάλογα τα κέρδη.

Μετρητά σε VIP αίθουσα

Το μαύρο χρήμα, σύμφωνα με την έρευνα, μεταφερόταν σε μετρητά με μέτρα ασφαλείας και παραδιδόταν σε μηνιαίες συναντήσεις με μέλη της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη VIP αίθουσα εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι. Εκεί παρουσιαζόταν και η οικονομική πορεία του δικτύου σε σχέση με την παράνομη δραστηριότητα. Οι διαχειριστές των 91 franchise καταστημάτων φέρονται να γνώριζαν και να συμμετείχαν. Όσοι εξέφραζαν αντιρρήσεις δέχονταν πιέσεις και απειλές ότι θα έχαναν το δικαίωμα χρήσης της εμπορικής επωνυμίας.

Οι ρόλοι

Ο 68χρονος αρχηγός είχε τη διαχείριση της εταιρείας και διαμόρφωσε τη δομή της οργάνωσης. Υπαρχηγός ήταν ένας 51χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας στο εξωτερικό που κατέχει την εταιρεία του 68χρονου, με ρόλο οικονομικού διευθυντή. Ο 57χρονος διευθυντής λειτουργίας ήταν ο σύνδεσμος με τα καταστήματα και μετέφερε τις οδηγίες. Επιπλέον, σύμφωνα με τη δικογραφία, προειδοποιούσε για επικείμενους ελέγχους. Διερευνάται αν υπήρχε πρόσωπο μέσα σε οικονομικές υπηρεσίες που ενημέρωνε για επιτόπιους ελέγχους της ΑΑΔΕ.

Ένας 51χρονος διευθυντής μηχανογράφησης ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού. Ένας 37χρονος υπάλληλος του λογιστηρίου, που ήταν και διαχειριστής καταστήματος, κατέγραφε, μοίραζε, εισέπραττε και διακινούσε τα παράνομα έσοδα. Στη δικογραφία περιγράφονται ακόμη διαχειριστές και επιθεωρητές καταστημάτων, ηλικίας 40, 43 και 44 ετών, καθώς και ένας 47χρονος με ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση.

Ζημιά άνω των 35 εκατ. ευρώ

Η οικονομική ζημιά του Δημοσίου από το 2016 έως το 2026 εκτιμάται σε περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ. Η δομή ιδιοκτησίας διευκόλυνε την οργάνωση. Το αρχηγικό μέλος κατείχε μόλις 0,01% της ελληνικής εταιρείας, ενώ το 99,99% ανήκε σε εταιρεία με έδρα την Κύπρο. Πραγματικοί ιδιοκτήτες της ήταν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Έτσι δεν αποδίδονταν φόροι στο ελληνικό κράτος, ενώ μεγάλα ποσά διακινούνταν μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Κατασχέσεις και κρύπτη στην Εκάλη

Στις έρευνες κατασχέθηκαν 1.288.732,60 ευρώ, 52 κεντρικές μονάδες Η/Υ, φορολογικός μηχανισμός, 6 πολυτελή αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες, 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και σημειώσεις, κινητά, usb stick, tablet, laptop και σκληροί δίσκοι. Στην πολυτελή κατοικία του φερόμενου ως εγκεφάλου στην Εκάλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν πίσω από διπλά τοιχώματα και κρυμμένα έπιπλα κρυφό δωμάτιο-κρύπτη με περισσότερα από 1.000.000 ευρώ σε μετρητά. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες ζευγάρια παπούτσια, δύο βεστιάρια με ρούχα και χρηματοκιβώτιο.

Τα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα ψηφιακά πειστήρια στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Κινήθηκαν οι διαδικασίες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων. Συντάχθηκαν συνολικά 108 Εκθέσεις Ελέγχου για τα έτη 2023-2026, που διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ για τον προσδιορισμό των φόρων που διέφυγαν.

Απολογούνται την Τρίτη οι 23 συλληφθέντες – Τα νέα εντάλματα

Οι 23 συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα εστίασης Pizza Fan απολογούνται την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ αναμένονται και νέα εντάλματα σύλληψης, ενδεχομένως δεκάδες. Η υπόθεση ξεκίνησε από πληροφοριοδότη με γνώση των εσωτερικών του δικτύου, ο οποίος τον περασμένο Απρίλιο αποφάσισε να μιλήσει στο λεγόμενο «ελληνικό FBI», τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Οι 23 συνελήφθησαν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου σε συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε γραφεία, καταστήματα και οικίες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσά τους είναι το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ο 68χρονος ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise. Οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία στην Ευελπίδων, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων, κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα.

Κλειστά καταστήματα και ανησυχία για τους εργαζόμενους

Τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, με ανησυχία για τους πάνω από 2.500 εργαζόμενους και τους προμηθευτές ενός δικτύου με περισσότερα από 100 καταστήματα. Η εταιρεία, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι έκανε πάντα πολλές προωθητικές ενέργειες με δωρεάν προϊόντα και ότι ενδέχεται να δημιουργήθηκε σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου. Δηλώνει στη διάθεση της δικαιοσύνης και των φορολογικών αρχών και θέτει ως προτεραιότητα τους εργαζομένους και τα franchise. Το υπουργείο Εργασίας, σε απάντηση ερωτήματος της ΕΡΤ, τόνισε ότι αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη διάσταση του ζητήματος, αλλά η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στον ιδιοκτήτη, ο οποίος ελέγχεται από τις αρχές. Το υπουργείο παρακολουθεί τις εξελίξεις και βρίσκεται σε επαφή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Το ζήτημα της σχέσης με την Αστυνομία

Η υπόθεση άνοιξε και συζήτηση για τις σχέσεις της εταιρείας με την Ελληνική Αστυνομία. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Δημοσθένης Πάκος, υποστήριξε στο ΕΡΤnews ότι πριν από 4-6 χρόνια η Αστυνομία διαφήμιζε με υπηρεσιακή διαταγή εκπτώσεις της εταιρείας για τους αστυνομικούς. Ανέφερε επίσης ότι ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. είχε συναντηθεί πέρυσι με τον πρόεδρο της εταιρείας, ο οποίος έκανε δωρεά σε παιδικές κατασκηνώσεις της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχετική ανακοίνωση αποσύρθηκε προχθές το βράδυ. Τόνισε ότι το Σώμα δεν πρέπει να εξαρτάται από ιδιώτες. Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης σχολίασε ότι το λογισμικό ήταν γνωστό σε πολλούς και ότι το θράσος των εμπλεκομένων είχε φτάσει στο απροχώρητο. Και οι δύο υπογράμμισαν το τεκμήριο της αθωότητας.