Κομμωτήρια: Έρχονται αυξήσεις 5% στις τιμές – Πότε θα γίνουν, γιατί και για ποιες υπηρεσίες θα βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη

Αυξημένες αναμένεται να είναι μετά την Πρωτοχρονιά, οι τιμές ορισμένων παροχών υπηρεσιών στα κομμωτήρια της χώρας μας, λόγω των αυξημένων λειτουργικών κόστων τους εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει στο enikonomia.gr η επίτιμος πρόεδρος της κλαδικής Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδος (Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε.) Μαρία Σωτηροπούλου, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, οι τιμές στις βαφές (ολικής και ρίζας), στους αποχρωματισμούς και στο μπαλαγιάζ φαίνεται πως θα αυξηθούν κατά 5% τον Ιανουάριο του 2027.

Και εξηγεί πως, οι αναπροσαρμογές αυτές είναι πιθανόν να γίνουν, λόγω του ότι οι τιμές στις βαφές από τους προμηθευτές του εξωτερικού αλλά και της εγχώριας αγοράς έχουν αυξηθεί μέχρι στιγμής κατά 10% συνολικά, η τιμή του διεθνούς πετρελαίου (brent) ανεβαίνει πάνω από τα 110 δολάρια και το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατά 40% σε σχέση με την περίοδο προ πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αλλά και η μέση πανελλαδική τιμή στο λούσιμο μπορεί να ανέβει στα 6 ευρώ από 3-5 ευρώ που είναι σήμερα επειδή καταναλώνεται αρκετό ρεύμα με το άνοιγμα του θερμοσίφωνα. Ωστόσο ξεκαθαρίζει πως, είναι στην ευχέρεια του ιδιοκτήτη στο εάν θα προχωρήσει σε ανατιμήσεις.

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