Άγριος ξυλοδαρμός στη Θήβα: 59χρονος χτύπησε 54χρονη με ξύλο στο κεφάλι σε πάρκο – Συνελήφθη ο δράστης

Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Θήβα, όταν ένας 59χρονος επιτέθηκε σε 54χρονη γυναίκα και στον σκύλο της μέσα στο πάρκο του Χρυσορρόα. Ο άνδρας φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι με ξύλινο αντικείμενο, αφήνοντάς την αιμόφυρτη στο έδαφος. Στο σημείο έσπευσαν πολίτες, Αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Θήβα, όταν ένας 59χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε μια 54χρονη γυναίκα και στον σκύλο της, μέσα στο πάρκο του Χρυσορρόα.
  • Ο 59χρονος φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι, πιθανότατα με ξύλινο αντικείμενο, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος.
  • Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια της επίθεσης και η κατάσταση της υγείας της 54χρονης.

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Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (23/10) στη Θήβα, όταν ένας 59χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε μια 54χρονη γυναίκα και στον σκύλο της, μέσα στο πάρκο του Χρυσορρόα.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, ο 59χρονος φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι, πιθανότατα με ξύλινο αντικείμενο, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος.

Κινητοποιήθηκαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ – Συνελήφθη ο δράστης

Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση στους πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο πάρκο και έγιναν μάρτυρες του περιστατικού. Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στην τραυματισμένη γυναίκα, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη. Λίγη ώρα αργότερα, ο 59χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος της 54χρονης.

Άγνωστη η κατάσταση υγείας της γυναίκας

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της 54χρονης, ούτε έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο εάν ο σκύλος της γυναίκας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

 

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