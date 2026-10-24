Τροχαίο-θρίλερ στην Καλλιθέα: Μοτοσικλετιστής εγκατέλειψε τη σοβαρά τραυματισμένη συνεπιβάτιδά του αφού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο 35χρονη γυναίκα, η οποία εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα και παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ έπειτα από ανατροπή μοτοσικλέτας στην Καλλιθέα. Ο οδηγός του δικύκλου εγκατέλειψε το σημείο, ενώ αργότερα προσήχθη ένας 37χρονος από την Τροχαία ως ύποπτος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά τραυματίστηκε μία 35χρονη στην Καλλιθέα, την οποία εγκατέλειψε στον δρόμο ο οδηγός μοτοσικλέτας στην οποία επέβαινε, αφού εκτινάχθηκε και παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.
  • Σε θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρκόπουλο, ένας 43χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε μάντρα.
  • Στο Μαρούσι, ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά πεζό στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο-θρίλερ σημειώθηκε στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/10) στην Καλλιθέα, με σοβαρά τραυματισμένη μία 35χρονη, την οποία εγκατέλειψε στον δρόμο ο οδηγός μοτοσικλέτας, στην οποία επέβαινε, και εξαφανίστηκε.

Τροχαίο στο Μαρούσι: Πεζός παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο

Το ατύχημα έγινε στην οδό Λάμπρου Κατσώνη, στο ύψος της υπόγειας διάβασης της λεωφόρου Συγγρού.

Ειδικότερα, μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ένας άνδρας και επέβαινε η 35χρονη ξέφυγε από την πορεία της, χτύπησε στο κράσπεδο του δρόμου και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκτιναχθεί στο αντίθετο ρεύμα, όπου την παρέσυρε διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, που οδηγούσε μία γυναίκα, επίσης 35 ετών.

Η 35χρονη επιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, αμέσως μετά το ατύχημα, πήρε το δίκυκλο και διέφυγε με ταχύτητα από το σημείο.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από την Τροχαία Καλλιθέας που διενεργεί την προανάκριση, προσήχθη αργότερα ένας 37χρονος και εξετάζεται ως ύποπτος για την εγκατάλειψη.

 

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