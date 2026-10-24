Τροχαίο-θρίλερ στην Καλλιθέα: Μοτοσικλετιστής εγκατέλειψε τη σοβαρά τραυματισμένη συνεπιβάτιδά του αφού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

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Τροχαίο-θρίλερ σημειώθηκε στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/10) στην Καλλιθέα, με σοβαρά τραυματισμένη μία 35χρονη, την οποία εγκατέλειψε στον δρόμο ο οδηγός μοτοσικλέτας, στην οποία επέβαινε, και εξαφανίστηκε.

Το ατύχημα έγινε στην οδό Λάμπρου Κατσώνη, στο ύψος της υπόγειας διάβασης της λεωφόρου Συγγρού.

Ειδικότερα, μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ένας άνδρας και επέβαινε η 35χρονη ξέφυγε από την πορεία της, χτύπησε στο κράσπεδο του δρόμου και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκτιναχθεί στο αντίθετο ρεύμα, όπου την παρέσυρε διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, που οδηγούσε μία γυναίκα, επίσης 35 ετών.

Η 35χρονη επιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, αμέσως μετά το ατύχημα, πήρε το δίκυκλο και διέφυγε με ταχύτητα από το σημείο.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από την Τροχαία Καλλιθέας που διενεργεί την προανάκριση, προσήχθη αργότερα ένας 37χρονος και εξετάζεται ως ύποπτος για την εγκατάλειψη.