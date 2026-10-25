Μακελειό στην Ιορδανία: «Επέστρεψαν για να μας δώσουν τη χαριστική βολή» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιζώντων

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Συγκλονιστικές προσωπικές μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά την αιματηρή ένοπλη επίθεση στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, στη νότια Ιορδανία.

Την ώρα που η χώρα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τα θύματα της τραγωδίας, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε χθες στους εννέα, βυθίζοντας στο πένθος μια παραδοσιακά ήρεμη χριστιανική κοινότητα.

«Πέθανε μπροστά στα μάτια μου»

Η Σαχάρ αλ Χάλσα περιέγραψε στο Reuters τις στιγμές τρόμου που έζησε όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ την ώρα που συμμετείχε στην επικήδεια τελετή της κόρης του ξαδέλφου της.

Όπως ανέφερε, κρύφτηκε πίσω από μια κολώνα της εκκλησίας ακούγοντας τους πυροβολισμούς και τις κραυγές πανικού του κόσμου.

Όταν βγήκε έξω μέσα στο χάος, αντίκρισε τους δράστες αλλά και τον ξάδελφό της πεσμένο στο έδαφος, βαριά τραυματισμένο.

«Πήγα κοντά του και του είπα: “Άσεμ, Άσεμ, αγάπη μου, απάντησέ μου”», του είπε.

Όπως θυμάται η ίδια, εκείνος άνοιξε για λίγο τα μάτια του να τη κοιτάξει, όμως αμέσως μετά «έφυγε».

Μιλώντας από το σπίτι της, από όπου διακρίνεται ο κόκκινος θόλος του ναού του Αγίου Γεωργίου -δίπλα στον σύζυγό της Ζιάντ αλ Χάλσα– η Σαχάρ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Θεός ήταν αυτός που τη γλίτωσε.

«Η ζωή μου ξεκινά τώρα, γιατί ήμουν έτοιμη να πεθάνω», σημείωσε.

Ο σύζυγός της, Ζιάντ, έσπευσε αμέσως στην εκκλησία μόλις άκουσε τους πυροβολισμούς. Περιέγραψε την απέραντη ανακούφιση που ένιωσε όταν διαπίστωσε ότι η Σαχάρ, την οποία αποκάλεσε «την αγάπη της ζωής του», ήταν ασφαλής.

«Επέστρεψαν για να δώσουν τη χαριστική βολή»

Αποκαλυπτική είναι και η μαρτυρία του Σαέντ αλ Χαλάσεχ στο Associated Press, ο οποίος γλίτωσε την τελευταία στιγμή πέφτοντας στο έδαφος και σύροντας το σώμα του πίσω από ένα κοντινό αυτοκίνητο.

«Ξαφνικά εμφανίστηκαν τρεις κουκουλοφόροι, οπλισμένοι με αυτόματα όπλα, και ξεκίνησαν να πυροβολούν αδιάκριτα προς το μέρος όσων στεκόμασταν έξω», δήλωσε.

«Και δεν αρκέστηκαν στα αρχικά θύματα. Γύρισαν πίσω και πυροβόλησαν ξανά τους πάντες. Επέστρεψαν για να τελειώσουν όσους είχαν ήδη χτυπηθεί», πρόσθεσε στο AP.

«Ακόμη κι τότε, δεν είχαν τελειώσει – ήρθαν και στάθηκαν ακριβώς εδώ, πυροβολώντας την πρόσοψη της εκκλησίας, αυτό εδώ το σημείο».

Ο αλ Χαλάσεχ περιέγραψε ότι γνώριζε ανθρώπους που πυροβολήθηκαν στο κεφάλι ή στην πλάτη ενώ προσπαθούσαν να ξεφύγουν, ενώ εξέφρασε την οργή και τη θλίψη του για το χτύπημα.

«Η αίσθηση ασφάλειας που είχαμε κάποτε, το ίδιο το θεμέλιο με το οποίο μεγαλώσαμε, δυστυχώς εξαφανίστηκε», τόνισε.

«Ήταν απλώς άνθρωποι που πενθούσαν σε μια κηδεία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πιθανόν να ήθελαν οι δράστες από αυτούς. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία θρησκεία στον κόσμο που θα μπορούσε να δικαιολογήσει αυτό που συνέβη. Ήταν πραγματικά μια σφαγή».

9 οι νεκροί – Σταθερή η κατάσταση των τραυματιών

Την ανακοίνωση για την αύξηση του αριθμού των θυμάτων επιβεβαίωσε ο ανταποκριτής του δικτύου Al-Mamlaka, αναφέροντας ότι ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του ενώ νοσηλευόταν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο «Πρίγκιπας Αλί».

Όπως διευκρινίστηκε, ο άτυχος άνδρας είχε πληγεί από δύο σφαίρες: η πρώτη τον χτύπησε στην κοιλιακή χώρα προκαλώντας σοβαρές βλάβες σε φλέβες, αρτηρίες και έντερα, ενώ η δεύτερη στο αριστερό πόδι, καταστρέφοντας την κεντρική αρτηρία και τα οστά του πέλματος.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τραυματίες που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο του Καράκ, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται πλέον σταθερή.

«Σιδηρά πυγμή» από τον Βασιλιά – Αναζητούνται οι δράστες

Η επίθεση της Παρασκευής στην ελληνορθόδοξη εκκλησία, η οποία βρίσκεται περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμμάν, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του βασιλιά Αμπντάλα Β‘ -βασικού εταίρου των ΗΠΑ στον αγώνα κατά των ισλαμιστικών εξτρεμιστικών οργανώσεων- ο οποίος διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντήσουν με «σιδηρά πυγμή» απέναντι σε αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως εξτρεμιστική τρομοκρατία.

Οι αρχές της Ιορδανίας δήλωσαν ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι είναι ακόμη νωρίς για να διαπιστωθεί αν οι ένοπλοι διατηρούσαν διασυνδέσεις με γνωστούς θύλακες εντός ή εκτός της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

Τέτοιου είδους επιθέσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σπάνιες στην Ιορδανία, μια χώρα που διατηρεί σχετική σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, αν και οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι έχουν αποτρέψει αρκετές ισλαμιστικές συνωμοσίες τα τελευταία χρόνια.

Το τελευταίο «αντίο»

Λίγο πριν από την εξόδιο ακολουθία για τα θύματα, ο ιερέας Γιοχάνα Χαμάτι έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας: «Το μήνυμά μας από αυτή την εκκλησία, από αυτό το μέρος όπου διαπράχθηκε αυτό το φρικτό έγκλημα, είναι ένα μήνυμα αγάπης, ειρήνης και καθησυχασμού. Ένα μήνυμα που στέλνουμε σε ολόκληρο τον κόσμο».

Η επικήδεια πομπή για τους «μάρτυρες» της τρομοκρατικής επίθεσης ξεκίνησε την Κυριακή από το Κρατικό Νοσοκομείο του Καράκ με κατεύθυνση τον ναό του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ, παρουσία πλήθους κόσμου.

مراسل المملكة: بدء الاستعدادات لنقل جثامين شهداء الهجوم الإرهابي من مستشفى الكرك الحكومي إلى مقبرة الحمود قرب الكنيسة #عاجل #هنا_المملكة https://t.co/NIiHMykOQ0 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 25, 2026



Όπως δήλωσε ο ιερέας Χαμάτι στο δίκτυο Al-Mamlaka, της εξοδίου ακολουθίας προεξάρχει ο Πατριάρχης της Ιεράς Πόλης και πάσης Παλαιστίνης και Ιορδανίας, Θεόφιλος Γ΄.

Τα θύματα πρόκειται να ενταφιαστούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απέναντι από την εκκλησία, ο οποίος περιλαμβάνει ομαδικό τάφο και μνημείο για τη διατήρηση της μνήμης τους.