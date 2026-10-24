Ιορδανία: Στους 8 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία – Πένθιμες κωδωνοκρουσίες σε όλους τους ναούς

Στους οκτώ ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση εναντίον της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, μετά τον θάνατο ενός τραυματία που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Οι καταζητούμενοι επιτιθέμενοι άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών κατά τη διάρκεια επικήδειας τελετής, ενώ είκοσι έξι τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο. Μετά το περιστατικό, το οποίο οι αρχές απέδωσαν σε ομάδα εξτρεμιστών, κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος και οι καμπάνες των ναών σε Ιορδανία και Παλαιστίνη ήχησαν πένθιμα σε ένδειξη συμπαράστασης.

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Διεθνή Νέα

Ιορδανία επίθεση
Φωτογραφία: AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους οκτώ αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση εναντίον της ελληνορθόδοξης εκκλησίας στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, ενώ 26 τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο.
  • Οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή, με τις αρχές να διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό και τον υπουργό Εσωτερικών να αποδίδει το χτύπημα σε «ομάδα εξτρεμιστών».
  • Στην Ιορδανία κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ οι καμπάνες σε όλους τους ναούς της χώρας και της Παλαιστίνης ήχησαν πένθιμα στη μνήμη των θυμάτων.

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Ένας άνθρωπος που είχε τραυματιστεί κατά την ένοπλη επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, εναντίον μίας εκκλησίας στη νότια Ιορδανία, υπέκυψε στα τραύματά του, με αποτέλεσμα να ανέλθει σε οκτώ ο αριθμός των νεκρών, δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Ιμπραχίμ αλ Μπντουρ.

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«Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση εναντίον της εκκλησίας του χωριού Χαμούντ» στην επαρχία Καράκ, «αυξήθηκε σε οκτώ μετά τον θάνατο ενός τραυματία που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση», είπε ο υπουργός.

Διευκρίνισε πως 26 άνθρωποι που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατέγραψαν την Παρασκευή επτά νεκρούς και 40 τραυματίες.

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Ανθρωποκυνηγητό

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας οι επιτιθέμενοι, που καταζητούνται, εισήλθαν στον περίβολο της ελληνορθόδοξης εκκλησίας προτού ανοίξουν πυρ προς την κατεύθυνση των ανθρώπων που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάζεν αλ Φαράγια, απέδωσε αυτή τη σπάνια επίθεση με στόχο τη χριστιανική κοινότητα της χώρας σε «ομάδα εξτρεμιστών».

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«Οι υπηρεσίες ασφαλείας παραμένουν σε συνεχή κινητοποίηση για τον εντοπισμό των δραστών», είπε.

Τριήμερο εθνικό πένθος για την τρομοκρατική επίθεση

Καταγγέλλοντας μια «τρομοκρατική επίθεση», ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’, που επισκέφθηκε τους τραυματίες σε νοσοκομείο στην Καράκ, είπε επίσης στο X ότι η χώρα του θα εφαρμόσει τις «πιο αυστηρές ποινές» σε βάρος των επιτιθέμενων.


Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χάσαν κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος αρχής γενομένης την Παρασκευή ενώ οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά και δημόσια κτίρια.

Πένθιμες κωδωνοκρουσίες

Σε μια συμβολική κίνηση πένθους και συμπαράστασης, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Ιορδανίας απηύθυναν κάλεσμα για την πένθιμη κωδωνοκρουσία σε όλους τους ναούς της Ιορδανίας και της Παλαιστίνης το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι καμπάνες των εκκλησιών ήχησαν ταυτόχρονα στη μνήμη των «μαρτύρων» της τρομοκρατικής επίθεσης που έπληξε τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, αποτελώντας έκφραση αλληλεγγύης, συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων και προσευχής για την ανάρρωση των τραυματιών.

Στη σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται με έμφαση ότι η στοχοποίηση αμάχων εντός χώρων λατρείας και κατά τη διάρκεια επικήδειων τελετών συνιστά ευθεία παραβίαση κάθε ιεράς και ανθρώπινης αξίας.

Η χριστιανική κοινότητα

Η επαρχία Καράκ, που έχει περίπου 375.000 κατοίκους, φιλοξενεί μια σημαντική χριστιανική κοινότητα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, οι Χριστιανοί αντιπροσωπεύουν το 2-3% του πληθυσμού της χώρας, που είναι στη πλειονότητά τους σουνίτες μουσουλμάνοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Al-Mamlaka

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