Αλβανία: Ενώ «φλέγονται» τα Τίρανα ο Ράμα επιμένει στον «θεατρικό» διάλογο – Διαδηλωτής έχασε το μάτι του, νέο συλλαλητήριο σήμερα

Μετά την επί έξι ώρες χαοτική κατάσταση βίας και συγκρούσεων στα Τίρανα, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα επιμένει στην πρόσκληση για διάλογο, την ώρα που διαδηλωτές ζητούν επίμονα την παραίτησή του και ανανεώνουν το ραντεβού τους για νέο συλλαλητήριο. Ο απολογισμός των επεισοδίων περιλαμβάνει 13 τραυματίες, σοβαρό τραυματισμό 28χρονου στο μάτι από πλαστική σφαίρα, 22 συλλήψεις και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κυβερνητικά κτίρια.

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Διεθνή Νέα

Αλβανία διαδηλώσεις
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετά την επί 6 ώρες χαοτική κατάσταση βίας και συγκρούσεων στην καρδιά της αλβανικής πρωτεύουσας, η κατάσταση παραμένει τεταμένη και οι φοιτητές ανανεώνουν το ραντεβού τους για νέο συλλαλητήριο.
  • Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός των επεισοδίων είναι 13 τραυματίες, ενώ ένας 28χρονος διαδηλωτής φαίνεται να έχει χάσει την όραση από το αριστερό του μάτι από πλαστική σφαίρα.
  • Η αστυνομία πραγματοποίησε 35 προσαγωγές εκ των οποίων οι 22 έγιναν συλλήψεις, ενώ αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα καθώς εμφανίζεται να χτυπά διαδηλωτή λιπόθυμο και πεσμένο στο έδαφος.

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Μετά την επί 6 ώρες χαοτική κατάσταση βίας και συγκρούσεων στην καρδιά της αλβανικής πρωτεύουσας χθες, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα επέμεινε στον διάλογο, αγνοώντας το αίτημα των χιλιάδων εξεγερμένων φοιτητών που το απορρίπτουν και του ζητούν επίμονα να παραιτηθεί.

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Σήμερα το πρωί επέλεξε να τοποθετήσει μπροστά από το Πρωθυπουργικό Γραφείο καρέκλες και πέτρινα καθίσματα που είχε χρησιμοποιήσει στα προηγούμενα καλέσματα με την πρόσκληση «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» .


Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και οι φοιτητές ανανεώνουν το ραντεβού τους για σήμερα το μεσημέρι στις 14:00 τοπική ώρα στο υπουργείο Παιδείας.

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Παράλληλα φαίνεται να διαχωρίζουν τη στάση τους από το χθεσινό συλλαλητήριο που διοργάνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα του Σαλί Μπερίσα, καθώς ένα από τα συνθήματα είναι «Ράμα φυλακή Μπερίσα φυλακή».

«Πολεμικό» σκηνικό

Οι εικόνες στα Τίρανα χθες το βράδυ ήταν πολεμικές. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στα υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος, πέταξαν μολότοφ στον Δήμο Τιράνων και στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ φωτιά μπήκε και στον περίβολο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής.

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Φωτογραφία: Reuters

Στην κεντρική πλατεία οι διαδηλωτές εκτόξευαν επί ώρα βροχή πυροτεχνημάτων εναντίον των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες απαντούσαν με κανόνια νερού, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Φωτογραφία: Reuters

Σοβαροί τραυματισμοί, αστυνομική βία και συλλήψεις

Συγκλονίζει η εικόνα ενός 28χρονου διαδηλωτή, ο οποίος δέχτηκε πλαστική σφαίρα στο μάτι, σφαδάζει αιμόφυρτος από τον πόνο και δημοσιογράφοι με το βαν του τηλεοπτικού σταθμού τους τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό, χειρουργήθηκε, ωστόσο φαίνεται να έχει χάσει την όραση από το αριστερό του μάτι.

Αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα, καθώς σε βιντεοληπτικό υλικό εμφανίζεται να χτυπά με μανία διαδηλωτή λιπόθυμο και πεσμένο στο έδαφος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός των χθεσινών επεισοδίων είναι 13 τραυματίες, ανάμεσα τους διαδηλωτές, αστυνομικοί και δημοσιογράφοι.

Η αστυνομία πραγματοποίησε 35 προσαγωγές εκ των οποίων οι 22 έγιναν συλλήψεις.

Πλήγμα στην αγορά

Μέσα σε αυτό το κλίμα που επικρατεί στην αλβανική πρωτεύουσα οι επιχειρηματίες ανησυχούν καθώς πλήττεται η οικονομική δραστηριότητα.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ματαιώνονται εμπορικές εκθέσεις και πολιτιστικά δρώμενα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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