Αλβανία: Νέες σφοδρές συγκρούσεις στα Τίρανα – Επιθέσεις σε κυβερνητικά κτήρια – Δείτε βίντεο

Αναζωπυρώνεται η ένταση στα Τίρανα με τους διαδηλωτές να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια και τις αστυνομικές δυνάμεις να τους απωθούν χρησιμοποιώντας ακόμη και σφαίρες καουτσούκ. Την ίδια ώρα, η μη κυβερνητική οργάνωση «Res Publica», κατέθεσε καταγγελία στην Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), ζητώντας να διερευνηθούν και να τιμωρηθούν περιστατικά υπέρμετρης αστυνομικής βίας.

Από το απόγευμα σήμερα (24/10), οι διαδηλωτές επιτέθηκαν με μολότοφ στο υπουργείο Περιβάλλοντος όπου τυλίχτηκε στις φλόγες η είσοδος, στην Τράπεζα Αλβανίας, αλλά και στα γραφεία του Σοσιαλιστικού κόμματος όπου στολή αστυνομικού άρπαξε φωτιά. Στην κεντρική πλατεία της πόλης, την ίδια ώρα, οι διαδηλωτές επιτίθενται στους αστυνομικούς με μπαράζ πυροτεχνημάτων.

Από τις συγκρούσεις υπάρχουν 8 τραυματίες ανάμεσα τους βουλευτές και ένας δημοσιογράφος. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης οι αστυνομικοί έχουν σαφείς εντολές να χρησιμοποιήσουν πλαστικές σφαίρες εναντίων των διαδηλωτών. Τα ασθενοφόρα πηγαινοέρχονται και πολίτες μπαίνουν τρέχοντας σε καφετέριες για να προστατευτούν από τα δακρυγόνα. Ένας δημοσιογράφος από το αλβανικό μέσο ενημέρωσης News24, φέρει εκτεταμένο έγκαυμα στην πλάτη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Φέρεται να δέχτηκε επίθεση με σπρέι πιπεριού από τους αστυνομικούς.

Νωρίτερα σήμερα (24/10), οι διαδηλωτές είχαν επιτεθεί στο υπουργείο Παιδείας καίγοντας κάδους και πετώντας πέτρες και μολότωφ. Άμεση ήταν η αντίδραση της αστυνομίας.

Καταγγελίες για οργανωμένο μηχανισμό καταστολής και εκφοβισμό των πολιτών

Στο μεταξύ, η μη κυβερνητική οργάνωση «Res Publica», η οποία συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις, με δικηγόρους, φοιτητές και ενεργούς πολίτες, κατέθεσε καταγγελία στην Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), ζητώντας να διερευνηθεί και να τιμωρηθούν περιστατικά υπέρμετρης αστυνομικής βίας κάνοντας λόγο για «οργανωμένο μηχανισμό καταστολής των διαδηλώσεων» και για «εκφοβισμό των πολιτών».

Η καταγγελία στρέφεται κατά του Γενικού Διευθυντή της Κρατικής Αστυνομίας, Σκεντέρ Χίτα (Skënder Hita), και άλλων ανώτατων αξιωματικών της αστυνομίας. Επίσης, η «Res Publica» ζητά τη διερεύνηση πιθανή εμπλοκή του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα και του Υπουργού Εσωτερικών Έρβιν Ντέμο, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών τους με την ηγεσία της αστυνομίας και τυχόν συμβολής τους στην έγκριση, στήριξη ή ανοχή παράνομων πρακτικών.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, περισσότερα από 180 περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς έχουν καταγραφεί μέσα σε λίγες ημέρες στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις. Τα αναφερόμενα περιστατικά περιλαμβάνουν υπερβολική και δυσανάλογη χρήση βίας, ανάπτυξη αστυνομικών με κουκούλες (μασκοφόρων) χωρίς ατομικά διακριτικά ταυτότητας, καθώς και συμμετοχή μη ταυτοποιημένων πολιτών που φέρονται να συμμετείχαν σε προσαγωγές, συλλήψεις και επιθέσεις εναντίον διαδηλωτών παρουσία ή σε συνεργασία με αστυνομικούς.

The situation in #Tirana #Albania has spiraled completely out of control. On the 12th day of protests, demonstrators continue to demand the resignation of Prime Minister #EdiRama, who has repeatedly refused to step down. https://t.co/MwtUIJaFfV — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) October 24, 2026

Στην καταγγελία υποστηρίζεται ότι η χρήση αστυνομικών χωρίς διακριτικά και αγνώστων πολιτών δημιούργησε συνθήκες ουσιαστικής ατιμωρησίας, δυσχεραίνοντας το έργο των θυμάτων και του κοινού να εντοπίσουν τους υπευθύνους. Ζητείται να εξεταστεί εάν αυτές οι πρακτικές ήταν μεμονωμένα περιστατικά ή μέρος μιας συντονισμένης επιχείρησης που αποσκοπούσε στην αποθάρρυνση της δημόσιας διαμαρτυρίας.

Επίσης, καταγγέλλεται ότι η αστυνομία απέτυχε να αποτρέψει επαρκώς βίαιες πράξεις και φθορές σε δημόσια περιουσία, όπως ο εμπρησμός κτιρίων δικαστηρίων, στρέφοντας παράλληλα τη βία ευρύτερα κατά των διαδηλωτών. Αναφέρονται καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, χρήση δακρυγόνων και άλλων ουσιών που χαρακτηρίζονται ως αδιευκρίνιστες ή πιστοποιημένες, καθώς και εκτόξευση σφαιρών καουτσούκ προς το άνω μέρος του σώματος, με την προειδοποίηση ότι τέτοιες πρακτικές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατο.

Η SPAK καλείται να ερευνήσει ολόκληρη την αλυσίδα διοίκησης και να διαπιστώσει εάν οι καταγγελλόμενες καταχρήσεις προέκυψαν από μεμονωμένη παραβατική συμπεριφορά ή συνιστούσαν οργανωμένη πρακτική που διατάχθηκε, υποστηρίχθηκε ή έγινε συνειδητά ανεκτή από ανώτατους αξιωματούχους. Η αναφορά επικαλείται επίσης τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) σχετικά με τις έρευνες για αστυνομική βία, την ατιμωρησία και την ευθύνη των ανώτατων αξιωματούχων.

Οι καταγγέλλοντες ανέφεραν ότι θα προχωρήσουν και στην κατάθεση ξεχωριστών ποινικών διώξεων κατά ιδιωτών που φέρονται να εμπλέκονται σε συγκεκριμένες πράξεις βίας. Εξέφρασαν δε την πεποίθηση ότι η SPAK θα διεξάγει μια ταχεία, αμερόληπτη και ενδελεχή έρευνα, αποδίδοντας ευθύνες όπου αποδειχθούν παραβάσεις.