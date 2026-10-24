Γαλλία: Επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία μετά τις μαζικές διαδηλώσεις – 1.000 συλλήψεις, σοβαρός τραυματισμός στην Τουλούζη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων ξέσπασαν το Σάββατο σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Επεισόδια καταγράφηκαν στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυών, τη Νίκαια, τη Μπορντό και τη Νάντη, ενώ στην Τουλούζη ένας διαδηλωτής υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο χέρι.

Οι εκτιμήσεις για τη συμμετοχή παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Το συνδικάτο CGT ανακοίνωσε ότι σχεδόν 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 250.000 στο Παρίσι. Αντίθετα, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε τους διαδηλωτές σε 410.000 πανεθνικά, ενώ η αστυνομική διεύθυνση κατέγραψε 110.000 συμμετέχοντες στη γαλλική πρωτεύουσα, αριθμό αντίστοιχο με εκείνον της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από κάλεσμα ευρέος συνασπισμού συνδικαλιστικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων οι CGT, CFDT, FSU και Solidaires, καθώς και φοιτητικών συλλόγων.

Την ίδια ώρα, για σχεδόν 1000 συλλήψεις συνολικά κάνει λόγο το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί όσο περνάει η ώρα.

Παρίσι: Συγκρούσεις μετά την ολοκλήρωση της κεντρικής πορείας

Στο Παρίσι, η κινητοποίηση εξελίχθηκε αρχικά ειρηνικά, με τους συμμετέχοντες να ακολουθούν την προκαθορισμένη διαδρομή των 1,5 χιλιομέτρων, από την Porte d’Italie έως την Porte de Vincennes.

Η ένταση αυξήθηκε όταν η πορεία έφτασε στην Porte de Vincennes, όπου ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να συνεχίσει προς την Place de la Nation, παρά την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων που απέκλειαν την πρόσβαση.

Οι συγκρούσεις αναφέρθηκε ότι άρχισαν περίπου στις 18:30, ώρα Ελλάδας, στην περιοχή Cours de Vincennes, στα νοτιοανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας. Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και εκτοξευτήρες νερού.

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, «περισσότεροι από 500 ταραξίες επιτέθηκαν στην αστυνομία στην Cours de Vincennes».

🔴🇫🇷‼️ALERTE INFO – Des policiers chargent à Paris et frappent violemment des manifestants à coups de matraque. #24octobre https://t.co/gAcVJedgH0 — ActuCenter (@ActuCenter) October 24, 2026

«Η αστυνομία κάνει ελιγμούς για να συλλάβει τους ταραχοποιούς και να διευκολύνει τη διασπορά του πλήθους», ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές.

Στην Porte de Vincennes ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ η εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων προκάλεσε αναστάτωση στους συγκεντρωμένους. Στο Passage de la Voûte, έναν μικρό δρόμο που συνδέεται με τη λεωφόρο, διαδηλωτές έτρεχαν στα βρεγμένα σκαλιά, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τα σύννεφα καπνού.

«Προσοχή, προσοχή!», φώναζαν ορισμένοι, προειδοποιώντας τους υπόλοιπους για τον κίνδυνο πτώσης.

🇫🇷💥 FLASH | La police charge des manifestants à coups de matraque, à Paris. La situation reste très tendue sur place. https://t.co/9rB2OIAvSM — Cerfia (@CerfiaFR) October 24, 2026

Εθελοντές που παρείχαν πρώτες βοήθειες μοίραζαν φυσιολογικό ορό και προσπάθησαν να καθησυχάσουν έναν διαδηλωτή που υπέστη κρίση πανικού στις σκάλες.

Την ίδια ώρα, αστυνομικό ελικόπτερο επιτηρούσε την περιοχή της Porte de Vincennes, όπου το πλήθος παρέμενε συγκεντρωμένο υπό καταρρακτώδη βροχή. Η εναέρια επιτήρηση είχε επιτραπεί με νομαρχιακό διάταγμα που εκδόθηκε την Παρασκευή, ενόψει των κινητοποιήσεων του Σαββάτου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, η διακοπή της λειτουργίας του μετρό, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς κυκλοφορίας, προκάλεσε προβλήματα στους κατοίκους των προαστίων. Πολίτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις δυσκολίες στις μετακινήσεις τους.

Μασσαλία: Οδοφράγματα, φωτιές και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων

Σοβαρά επεισόδια εκδηλώθηκαν και στη Μασσαλία, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς σε διαφορετικά σημεία του κέντρου.

Στην Porte d’Aix, οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τη διαδρομή κατά την άφιξη της πορείας, κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Ομάδα διαδηλωτών, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εκτόξευσε γυάλινα μπουκάλια που είχαν αφαιρέσει από κάδους απορριμμάτων, ενώ άλλοι μετακινούσαν μεγάλους κάδους στη μέση του δρόμου.

🔴🇫🇷‼️ ALERTE INFO – La situation reste tendue à Marseille en ce début de soirée. ▶️ Plusieurs incendies sont en cours. #24octobre https://t.co/wIEzJ7nCK6 — ActuCenter (@ActuCenter) October 24, 2026

Στην απέναντι πλευρά της πλατείας, διαδηλωτές βρέθηκαν αποκλεισμένοι από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ανάμεσά τους, ένα νεαρό μέλος της αντιρατσιστικής Νομικής Ομάδας μοίραζε φυλλάδια με τίτλο «Συμβουλές κατά της Καταστολής». Παρά την ένταση, ένα τρομπόνι και ένα τύμπανο που συνόδευαν την κινητοποίηση συνέχισαν να ακούγονται.

Στη λεωφόρο Nedelec, η οποία ξεκινά από την Porte d’Aix, διαδηλωτές κατασκεύασαν οδόφραγμα χρησιμοποιώντας ξύλινες σανίδες, παλέτες, μια βάση ομπρέλας και μια σιδερένια ράβδο.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Libération, αστυνομικοί με κατεβασμένες προσωπίδες και χειροβομβίδες στα χέρια προετοιμάζονταν να επέμβουν.

🔴 Fortes tensions en ce moment à #Marseille. #24octobre

🎥 @confrontfr https://t.co/jA83ccsOTN — Faisons parler Marseille (@FaisonsParler) October 24, 2026

«Τελευταία προειδοποίηση!», ακούστηκε αστυνομικός να φωνάζει από μεγάφωνο.

Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν κοντά στην εκκλησία Les Réformés, όπου κάδοι απορριμμάτων τυλίχθηκαν στις φλόγες. Ένα τεθωρακισμένο αστυνομικό όχημα τύπου «Κένταυρος» κινήθηκε μέσα σε πυκνά σύννεφα δακρυγόνων, ενώ διαδηλωτές εκτόξευαν πέτρες από το οδόστρωμα και πυροτεχνήματα.

Άλλες ομάδες κατευθύνθηκαν βαθύτερα προς το κέντρο της πόλης, στην περιοχή Castellane. Η ατμόσφαιρα παρέμενε επιβαρυμένη από τα δακρυγόνα, με αρκετούς διαδηλωτές να αναζητούν καταφύγιο σε καφετέριες.

Λυών: Συγκρούσεις κοντά στην Πρεσκίλ και πολίτες αναζητούν καταφύγιο

Στη Λυών, η ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών αναζωπυρώθηκε έπειτα από μια σύντομη περίοδο ηρεμίας κοντά στο σημείο εκκίνησης της πορείας.

Όταν οι διαδηλωτές πλησίασαν την περιοχή Presqu’île, αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν με οχήματα και προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ από την πλευρά των διαδηλωτών εκτοξεύονταν αντικείμενα.

«Αυτός είναι πόλεμος, είναι πολύ σοβαρό», δήλωσε ένας περαστικός στη Libération, εμφανώς αναστατωμένος από όσα συνέβαιναν.

Aux insultes proférées, ces CRS répliquent avec une charge ciblée punitive. Le manifestant est laissé au sol #lyon #24octobre https://t.co/sadBAKK0nX — Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026

«Δεν έχουν σπάσει τίποτα, δεν έχουν κάνει τίποτα. Ήμουν εκεί τον Μάιο του 1968, δεν ήταν τίποτα παρόμοιο», πρόσθεσε.

Η χρήση δακρυγόνων δυσχέραινε την αναπνοή των ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή. Ένα ζευγάρι προσπαθούσε να απομακρυνθεί προστατεύοντας το μωρό που κρατούσε στην αγκαλιά του, ενώ καταστηματάρχες και εργαζόμενοι σε μπαρ άνοιξαν τις πόρτες τους για να προσφέρουν καταφύγιο σε πολίτες.

Ορισμένες επιχειρήσεις διένειμαν δωρεάν φυσιολογικό ορό, την ώρα που ένα ελικόπτερο και ένα drone συνέχιζαν να επιτηρούν την περιοχή από αέρος.

Νίκαια: Συγκρούσεις διαδηλωτών με ακροδεξιές ομάδες

Στη Νίκαια, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και μελών ακροδεξιών ομάδων, με αποτέλεσμα να αναφερθούν περιστατικά τραυματισμών.

Ο Κλεμάν, ένας από τους συμμετέχοντες, εμφανίστηκε κοντά στο ταχυδρομείο με αιμορραγία στη μύτη, έπειτα από χτυπήματα που είχε δεχθεί. Άνθρωποι γύρω του καλούσαν σε βοήθεια φωνάζοντας «Γιατρέ!», χωρίς να υπάρξει άμεση ανταπόκριση.

«Υπάρχουν φασίστες. Αλλά είναι δύσκολο να ξέρεις ποιος είναι ποιος», ανέφερε, προσπαθώντας να σταματήσει την αιμορραγία με το κόκκινο μαντήλι του.

Plusieurs de nos journalistes signalent la présence de membres de l’ultra droite dans le centre-ville de Nice, vers Hôtel des Postes et Alberti. Après avoir été dispersés sur Jean-Médecin par la police, notre journaliste a été témoin d’une scène très violente, stoppée par l’intervention des forces de l’ordre, qu’il qualifie de “surréaliste”. — Nice-Matin (@Nice_Matin) October 24, 2026

Μια νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε σε πυροσβεστικό όχημα, αφού είχε ξυλοκοπηθεί, ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.

Η Βιρζινί, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά σε διαδήλωση, κατέφυγε στο λόμπι ενός ξενοδοχείου, καθώς αντιμετώπιζε έντονη ενόχληση από τα δακρυγόνα.

«Ήρθα να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μας, όχι για συγκρούσεις», δήλωσε.

Σύμφωνα με τη νομαρχία, μετά τα επεισόδια παρέμεναν στην περιοχή περίπου 300 διαδηλωτές και 50 μέλη ακροδεξιών ομάδων.

Μπορντό: Επεισόδια στην Place de la Bourse

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών καταγράφηκαν και στη Μπορντό, στην ιστορική Place de la Bourse.

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν άτομα με καλυμμένα πρόσωπα να εκτοξεύουν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα.

Οι περιφερειακές αρχές ανέφεραν σε ανάρτησή τους ότι «εχθρικές ομάδες επιτίθενται στις δυνάμεις επιβολής του νόμου, εκτοξεύουν αντικείμενα και στήνουν οδοφράγματα στην Πλατεία ντε λα Μπουρς».

Παράλληλα, κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή.

Επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης στη Νάντη, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την έκτασή τους.

Τουλούζη: Σοβαρός τραυματισμός διαδηλωτή στο χέρι

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε ο σοβαρός τραυματισμός ενός διαδηλωτή στην Τουλούζη, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με την αστυνομία στην περιοχή Arènes, δυτικά του κέντρου της πόλης.

Σύμφωνα με τη νομαρχία Haute-Garonne, ο τραυματίας δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την επιχείρηση διασποράς του πλήθους.

Urgent à Toulouse un manifestant aurait perdu une main !

#manifestation #Toulouse https://t.co/8QwFDJSAb5 — Valeur Anarchiste 🤘⚒️✊ (@Valeur_anar) October 24, 2026

«Κατά τη διάρκεια της διασποράς του πλήθους, ένα άτομο έλαβε τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για σοβαρό τραυματισμό στο χέρι», ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Οι συνθήκες του τραυματισμού δεν είναι ακόμη γνωστές. Θα διεξαχθεί έρευνα, υπό την εποπτεία της δικαστικής αστυνομίας, για να ρίξει φως σε αυτό το περιστατικό», προσέθεσε η νομαρχία.

Ωστόσο, ένας εθελοντής διασώστης που περιέθαλψε τον τραυματία και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του ανέφερε ότι υπέστη «σοβαρό τραυματισμό στο δεξί του χέρι, με πολλά δάχτυλα να έχουν αποκοπεί».

Σύμφωνα με την περιγραφή του διασώστη, ο τραυματισμός προκλήθηκε από έκρηξη μηχανισμού σε κοντινή απόσταση. Η συγκεκριμένη εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι θα διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στην περιοχή κατέγραψε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο πίσω μέρος της πορείας. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες εκτόξευαν πέτρες και μπουκάλια, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποιούσαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα.

Μελανσόν: «Απόλυτη νίκη του κοινωνικού κινήματος»

Τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις σχολίασε και ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας (La France Insoumise), Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος χαρακτήρισε τη διαδήλωση στο Παρίσι «απόλυτη νίκη του κοινωνικού κινήματος».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μελανσόν υποστήριξε ότι «το σχέδιο του Μακρόν αποτυγχάνει», αναφερόμενος στην έκταση της κινητοποίησης.

«Υπέροχη πειθαρχία για τη μεγαλύτερη διαδήλωση από την έναρξη του κινήματος. Η εξουσία πρέπει να υποχωρήσει, αλλιώς δεν θα απομένει παρά μόνο η έξοδος», πρόσθεσε.