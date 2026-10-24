Γαλλία: 135 προσαγωγές κατά τη διάρκεια των νέων διαδηλώσεων – Επεισόδια με χρήση χημικών και ρίψεις μολότοφ στη Λυών – ΒΙΝΤΕΟ

Σε 135 προσαγωγές προχώρησαν οι γαλλικές αρχές κατά τις κινητοποιήσεις της 24ης Οκτωβρίου, με 35.000 ανθρώπους να έχουν καταμετρηθεί σε δημόσιους χώρους. Περισσότεροι από 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί, ενώ περιορισμένα επεισόδια αναφέρθηκαν στη Λυόν και την Κλερμόν-Φεράν.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΓΑΛΛΙΑ - ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ - ΜΠΕ/ΕΡΑ/FIRAS ABDULLAH
ΓΑΛΛΙΑ - ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ - ΜΠΕ/ΕΡΑ/FIRAS ABDULLAH
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε 135 προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι γαλλικές αρχές κατά τη διάρκεια των νέων κινητοποιήσεων των συνδικάτων και των Κίτρινων Γιλέκων, με 35.000 ανθρώπους να έχουν καταμετρηθεί σε δημόσιους χώρους.
  • Περισσότεροι από 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί σε μεγάλες πόλεις, ενώ επεισόδια περιορισμένης έκτασης με χρήση χημικών καταγράφηκαν σε πόλεις όπως η Κλερμόν-Φεράν και η Λυόν.
  • «Προς το παρόν η κατάσταση παραμένει ήρεμη στο Παρίσι», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση, ενώ μεγάλο μέρος των προσαγωγών συνδέεται με ελέγχους στις μετακινήσεις και εντοπισμό αντικειμένων που προορίζονταν για όπλα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε 135 προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι γαλλικές αρχές κατά τη διάρκεια των νέων κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται σήμερα, Σάββατο (24/10), έπειτα από κάλεσμα των συνδικάτων και των Κίτρινων Γιλέκων. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας, 35.000 άνθρωποι έχουν καταμετρηθεί σε δημόσιους χώρους, ενώ μέχρι στιγμής τα επεισόδια παραμένουν περιορισμένης έκτασης.

Για την αστυνόμευση των συγκεντρώσεων έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες σε μεγάλες πόλεις της χώρας, αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 20% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι πρώτες πορείες έχουν ήδη ξεκινήσει σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και το Παρίσι.

Επεισόδια με χρήση χημικών και ρίψεις μολότοφ έχουν αναφερθεί στην Κλερμόν-Φεράν και τη Λυών. Στη δεύτερη πόλη, νωρίς το μεσημέρι, οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να απομακρύνουν ομάδα περίπου 150 ατόμων που είχε πλησιάσει το πανεπιστήμιο Lyon 3, στα όρια περιοχής όπου απαγορευόταν η πραγματοποίηση συγκεντρώσεων.

Αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ αναφέρονται επίσης σε χρήση δακρυγόνων στην Κλερμόν-Φεράν, ενώ αντίστοιχη αναφορά υπάρχει και για την πόλη Κεμπέρ (Quimper).

Αναφερόμενος στις 135 προσαγωγές, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, διευκρίνισε ότι «ένα μεγάλο μέρος αυτών των προσαγωγών συνδέεται με τους ελέγχους στις μετακινήσεις των διαδηλωτών και τον εντοπισμό αντικειμένων που προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα».

Οι σημερινές κινητοποιήσεις ακολουθούν εκείνες της 17ης Οκτωβρίου, κατά τις οποίες είχαν σημειωθεί επεισόδια βίας και λεηλασίες στο περιθώριο των διαδηλώσεων. Σύμφωνα με τον Λοράν Νουνιές, έως το μεσημέρι εκείνης της ημέρας είχαν καταμετρηθεί 60.000 άτομα σε δημόσιους χώρους.

Στο Παρίσι, πάντως, δεν είχαν καταγραφεί αντίστοιχα επεισόδια μέχρι την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης. «Προς το παρόν η κατάσταση παραμένει ήρεμη στο Παρίσι», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της γαλλικής πρωτεύουσας σε ανάρτησή της στο Χ, λίγο πριν από τις 13:30 ώρα Ελλάδας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ