Ημαθία: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για διαρρήξεις καταστημάτων – Πάνω από 2.500 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων

Τρεις ανήλικοι φέρονται να διέρρηξαν τρία καταστήματα στην Ημαθία, αφαιρώντας χρήματα και προϊόντα. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος τριών ενηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δικογραφία σε βάρος τριών ανηλίκων σχημάτισε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας για διαρρήξεις τριών καταστημάτων στην Ημαθία.
  • Οι ανήλικοι φέρονται να αφαίρεσαν από κοινού 270 ευρώ και διάφορα προϊόντα, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ.
  • Στο πλαίσιο της υπόθεσης, σχηματίστηκε επίσης δικογραφία σε βάρος δύο γυναικών και ενός άνδρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δικογραφία σε βάρος τριών ανηλίκων σχημάτισε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας για διαρρήξεις τριών καταστημάτων σε περιοχή της Ημαθίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις ανήλικοι φέρονται να έδρασαν από κοινού το βράδυ της 19ης προς την 20ή Ιουνίου 2026, παραβιάζοντας τα καταστήματα και αφαιρώντας συνολικά 270 ευρώ και διάφορα προϊόντα. Όπως δήλωσαν οι παθόντες, η αξία των προϊόντων που εκλάπησαν υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν επίσης δικογραφία σε βάρος δύο γυναικών και ενός άνδρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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