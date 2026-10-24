Ημαθία: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για διαρρήξεις καταστημάτων – Πάνω από 2.500 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων

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Δικογραφία σε βάρος τριών ανηλίκων σχημάτισε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας για διαρρήξεις τριών καταστημάτων σε περιοχή της Ημαθίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις ανήλικοι φέρονται να έδρασαν από κοινού το βράδυ της 19ης προς την 20ή Ιουνίου 2026, παραβιάζοντας τα καταστήματα και αφαιρώντας συνολικά 270 ευρώ και διάφορα προϊόντα. Όπως δήλωσαν οι παθόντες, η αξία των προϊόντων που εκλάπησαν υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν επίσης δικογραφία σε βάρος δύο γυναικών και ενός άνδρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.