LIVE: Η ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη στο ετήσιο συνέδριο τον Δημοκρατών

Το ετήσιο συνέδριο των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο πραγματοποιείται στο Conrad Athens The Ilisian με ομιλίες, τέσσερα θεματικά debates, παρουσιάσεις και ζωντανές ψηφοφορίες. Οι συζητήσεις καλύπτουν την εργασία, τη δημόσια παιδεία, την αυτοδιάθεση, τα προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια, με τις εργασίες να ολοκληρώνονται με συζήτηση για το μέλλον της δημοκρατίας. Στο πλαίσιο των διαδικασιών παρέχεται ζωντανή μετάδοση της ομιλίας του Στέφανου Κασσελάκη.

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Στέφανος Κασσελάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ετήσιο συνέδριο των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο 24 και αύριο Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στο Conrad Athens The Ilisian.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, τέσσερα θεματικά debates, παρουσιάσεις και συζητήσεις που καλύπτουν την εργασία, τη δημόσια παιδεία, την αυτοδιάθεση, τα προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια.
  • Παρακολουθήστε live την ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη στο συνέδριο, το οποίο ολοκληρώνεται με συζήτηση για το μέλλον της δημοκρατίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ετήσιο συνέδριο των Δημοκρατών-Προοδευτικό Κέντρο πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο 24 και αύριο Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στο Conrad Athens The Ilisian.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες με κυρίαρχη αυτή του προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασσελάκη, τέσσερα θεματικά debates, παρουσιάσεις και ζωντανές ψηφοφορίες.

Οι συζητήσεις καλύπτουν την εργασία, τη δημόσια παιδεία, την αυτοδιάθεση, τα προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια, ενώ το συνέδριο ολοκληρώνεται με συζήτηση για το μέλλον της δημοκρατίας

Δείτε live την ομιλία Στέφανου Κασσελάκη στο ετήσιο συνέδριο τον Δημοκρατών

 

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