LIVE: Η ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη στο ετήσιο συνέδριο τον Δημοκρατών

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Το ετήσιο συνέδριο των Δημοκρατών-Προοδευτικό Κέντρο πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο 24 και αύριο Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στο Conrad Athens The Ilisian.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες με κυρίαρχη αυτή του προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασσελάκη, τέσσερα θεματικά debates, παρουσιάσεις και ζωντανές ψηφοφορίες.

Οι συζητήσεις καλύπτουν την εργασία, τη δημόσια παιδεία, την αυτοδιάθεση, τα προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια, ενώ το συνέδριο ολοκληρώνεται με συζήτηση για το μέλλον της δημοκρατίας

Δείτε live την ομιλία Στέφανου Κασσελάκη στο ετήσιο συνέδριο τον Δημοκρατών