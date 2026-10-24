Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών υπογράφει ιστορική συμφωνία με την Αίγυπτο – Στηρίζουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες

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Τον δρόμο για τη διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων που περιβάλλουν το καθεστώς της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης ανοίγει η συμφωνία στην οποία κατέληξαν η αιγυπτιακή κυβέρνηση και η Σιναϊτική Αδελφότητα, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της πορείας ενός μοναστηριού με ιστορία περίπου δεκαπέντε αιώνων.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤNews, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών ανακοίνωσε ότι η Σιναϊτική Αδελφότητα αποδέχεται την προοπτική υπογραφής της συμφωνίας, έχοντας εξασφαλίσει την ομόφωνη υποστήριξη των Ορθόδοξων Εκκλησιών που ενημερώθηκαν αναλυτικά για το περιεχόμενό της.

Η υπογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους πατέρες της μονής και την αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Στη δήλωσή του, ο κ. Συμεών κάνει λόγο για μια εξέλιξη που ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ της Μονής Σινά και της Αιγύπτου, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ενότητα των Ορθόδοξων Εκκλησιών της Ανατολής.

Η δικαστική απόφαση και οι διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο

Όπως εξηγεί ο Αρχιεπίσκοπος, η μονή έλαβε από την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχέδιο συμφωνίας μετά την απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας, στις 28 Μαΐου 2025, η οποία είχε δημιουργήσει συγκεκριμένα δεδομένα στην αιγυπτιακή έννομη τάξη.

Στόχος της συμφωνίας ήταν να αποσαφηνιστούν περαιτέρω πτυχές της δικαστικής απόφασης και ο τρόπος εφαρμογής της, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση του μοναστικού βίου σύμφωνα με την ιστορική παράδοση της μονής και να προσδιοριστεί η θέση και η λειτουργία της στο σύγχρονο νομικό πλαίσιο της Αιγύπτου.

Η Σιναϊτική Αδελφότητα, όπως αναφέρει ο κ. Συμεών, συμμετείχε στον διάλογο με σεβασμό στην αιγυπτιακή νομοθεσία και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, επιδιώκοντας παράλληλα να προστατεύσει την ιστορική και πνευματική παρακαταθήκη της μονής.

Για τον λόγο αυτό ζήτησε επαρκή χρόνο ώστε να μελετήσει διεξοδικά το σχέδιο, να καταθέσει προτάσεις για τη βελτίωση επιμέρους σημείων που αφορούν την πρακτική εφαρμογή του και να συγκροτήσει επιστημονικά τεκμηριωμένο φάκελο για το ιστορικό καθεστώς της μονής και τα ακίνητα που βρίσκονται υπό συζήτηση.

Ο Αρχιεπίσκοπος εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατανόηση που, όπως σημειώνει, επέδειξαν η αιγυπτιακή κυβέρνηση και ο πρόεδρος της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, επιτρέποντας τη συνέχιση του διαλόγου για περισσότερο από έναν χρόνο. Στην προσπάθεια αυτή, προσθέτει, συνέβαλαν η ελληνική πολιτεία και υποστηρικτές της μονής από διάφορες χώρες.

Η ομόφωνη στήριξη των Ορθόδοξων Εκκλησιών

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο κ. Συμεών στη στήριξη που έλαβε από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, καθώς το καθεστώς της Μονής Σινά, λόγω της ιστορικής και εκκλησιαστικής της ιδιαιτερότητας, αφορά ευρύτερα τον ορθόδοξο κόσμο.

Όπως αναφέρει, η Αδελφότητα απευθύνθηκε αρχικά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ως το εκκλησιαστικά αρμόδιο Πατριαρχείο, προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη γνώμη για το σχέδιο συμφωνίας.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, αναγνωρίζοντας την ευρύτερη σημασία του ζητήματος, απευθύνθηκε στη συνέχεια στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο, καθώς και στις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες Κύπρου και Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη δήλωση, όλες οι Εκκλησίες, αφού ενημερώθηκαν λεπτομερώς, εξέφρασαν με πατριαρχικά και συνοδικά γράμματα την αμέριστη αδελφική συμπαράστασή τους στην υπογραφή της συμφωνίας.

Παράλληλα, διατύπωσαν την ευχή η συμφωνία να συμβάλει στην ασφαλή διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων και στη διασφάλιση των ιστορικών και νόμιμων δικαίων της μονής.

«Η εξέλιξη αυτή δίδει, βεβαίως, στην Σιναϊτική Αδελφότητα και εις εμέ προσωπικώς τον επιστηριγμό να προχωρήσουμε στην υπογραφή της Συμφωνίας στο εγγύς μέλλον», σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος, διευκρινίζοντας ότι η ημερομηνία θα οριστεί μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

«Εκλείπει πλέον ο λόγος» για την απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου

Ο κ. Συμεών εκτιμά ότι η συμφωνία και το κλίμα εμπιστοσύνης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο πλευρών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την οριστική διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν τη μονή.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας «εκλείπει πλέον ο λόγος έκδοσης της απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου» της Αιγύπτου.

Πρόκειται για την εκτίμηση που διατυπώνει ο ίδιος στη δήλωσή του, στο πλαίσιο της νέας εξέλιξης στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι κατά την εφαρμογή της συμφωνίας θα μπορέσουν να οριστικοποιηθούν και τυχόν εκκρεμότητες που θα προκύψουν σε σχέση με τους όρους της και τα συνοδευτικά έγγραφα.

«Η Μονή του Σινά είναι στη θέση της»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Αρχιεπίσκοπος υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη αποτελεί πρωτίστως έκφραση της ενότητας των Ορθόδοξων Εκκλησιών της Ανατολής, οι οποίες, όπως σημειώνει, στέκονται ομόφωνα στο πλευρό της μονής.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη μακραίωνη σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου, την οποία συνδέει με την ιστορική παρουσία της μονής και τον ρόλο της ως πνευματικού θεσμού που γεφυρώνει τους δύο πολιτισμούς.

«Το Θεοβάδιστο Όρος Σινά είναι Χάριτι Θεού “στην θέση του”, με τους Πατέρες να το διακονούν, να αγωνίζονται και να υποδέχονται κάθε προσκυνητή, επισκέπτη και περιηγητή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συμφωνία, εφόσον υπογραφεί και εφαρμοστεί, αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο βήμα για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που αφορούν το καθεστώς της ιστορικής μονής, με τη Σιναϊτική Αδελφότητα να επιδιώκει τη διασφάλιση της συνέχισης της μοναστικής ζωής και των ιστορικών δικαιωμάτων της.

Πηγή: ΕΡΤNews