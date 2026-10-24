Σαουδική Αραβία: Aναχαίτισε νέο κύμα βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι κατά του Ριάντ, της Ταΐφ και της Γιανμπού

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Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του Ριάντ, ο οποίος πολεμά τους Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε σήμερα πως αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν τις πόλεις Ταΐφ και Γιανμπού, στο δυτικό τμήμα του βασιλείου, τους οποίους εκτόξευσε το φιλο-ιρανικό κίνημα, που έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της σαουδαραβικής επικράτειας.

Νωρίτερα σήμερα, ο συνασπισμός είχε αναφέρει πως αναχαίτισε ένα βαλλιστικό πύραυλο που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθι προς το Ριάντ, όπου ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων άκουσε δύο εκρήξεις.

«Αναχαίτιση και καταστροφή δύο βαλλιστικών πυραύλων που εκτόξευσαν οι τρομοκρατικές παραστρατιωτικές δυνάμεις των Χούθι με κατεύθυνση τις πόλεις Ταΐφ και Γιανμπού», έναν μεγάλο πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην Ερυθρά Θάλασσα, έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλκι.



Προηγουμένως, η σαουδαραβική Πολιτική Άμυνα εξέδωσε, προτού τις άρει σύντομα, τέσσερις προειδοποιήσεις για «επικείμενο κίνδυνο» για αυτές τις δύο περιοχές, όπως και εκείνες της Μέκκας, ιερής πόλης για το Ισλάμ και της Τζέντας.

«Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι τρομοκράτες παραστρατιωτικοί Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ», έγραψε νωρίτερα ο Μάλκι, σε ανάρτησή του στο Χ.

التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. https://t.co/KKTkdEWLYZ — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 24, 2026



Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) επίσης αναχαιτίστηκε και κατερρίφθη στην Ανατολική Επαρχία, έγινε γνωστό.

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية. https://t.co/NAbJLU2UNY — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 24, 2026

Κλιμάκωση των πληγμάτων

Από τις αρχές του μήνα, οι Χούθι, με τη στήριξη του Ιράν, ενέτειναν τα πλήγματα εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ένα εκ των οποίων έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, το φονικότερο στο βασίλειο εδώ και χρόνια.

Οι Χούθι, οι οποίοι διαβεβαιώνουν πως δεν στοχεύουν τις ιερές πόλεις Μέκκα και Μεδίνα, έχουν επανειλημμένως διαψεύσει πλήγματα πυραύλων και drone που τους έχει καταλογίσει το Ριάντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ