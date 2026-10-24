Σαουδική Αραβία: Aναχαίτισε νέο κύμα βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι κατά του Ριάντ, της Ταΐφ και της Γιανμπού

Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία του Ριάντ ανακοίνωσε πως αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτόξευσαν οι Χούθι με κατεύθυνση την Ταΐφ, τη Γιανμπού, το Ριάντ και την Ανατολική Επαρχία. Προηγουμένως, η σαουδαραβική Πολιτική Άμυνα εξέδωσε προειδοποιήσεις για επικείμενο κίνδυνο, ενώ το φιλο-ιρανικό κίνημα έχει εντείνει τα πλήγματα εναντίον της σαουδαραβικής επικράτειας.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Χούθι
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του Ριάντ ανακοίνωσε σήμερα πως αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν τις πόλεις Ταΐφ και Γιανμπού, στο δυτικό τμήμα του βασιλείου.
  • Νωρίτερα σήμερα, αναφέρθηκε επίσης η αναχαίτιση ενός βαλλιστικού πυραύλου προς το Ριάντ, καθώς και η κατάρριψη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην Ανατολική Επαρχία.
  • Από τις αρχές του μήνα, οι Χούθι, με τη στήριξη του Ιράν, ενέτειναν τα πλήγματα εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ένα εκ των οποίων έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του Ριάντ, ο οποίος πολεμά τους Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε σήμερα πως αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν τις πόλεις Ταΐφ και Γιανμπού, στο δυτικό τμήμα του βασιλείου, τους οποίους εκτόξευσε το φιλο-ιρανικό κίνημα, που έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της σαουδαραβικής επικράτειας.

Νωρίτερα σήμερα, ο συνασπισμός είχε αναφέρει πως αναχαίτισε ένα βαλλιστικό πύραυλο που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθι προς το Ριάντ, όπου ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων άκουσε δύο εκρήξεις.

«Αναχαίτιση και καταστροφή δύο βαλλιστικών πυραύλων που εκτόξευσαν οι τρομοκρατικές παραστρατιωτικές δυνάμεις των Χούθι με κατεύθυνση τις πόλεις Ταΐφ και Γιανμπού», έναν μεγάλο πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην Ερυθρά Θάλασσα, έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλκι.


Προηγουμένως, η σαουδαραβική Πολιτική Άμυνα εξέδωσε, προτού τις άρει σύντομα, τέσσερις προειδοποιήσεις για «επικείμενο κίνδυνο» για αυτές τις δύο περιοχές, όπως και εκείνες της Μέκκας, ιερής πόλης για το Ισλάμ και της Τζέντας.

«Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι τρομοκράτες παραστρατιωτικοί Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ», έγραψε νωρίτερα ο Μάλκι, σε ανάρτησή του στο Χ.


Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) επίσης αναχαιτίστηκε και κατερρίφθη στην Ανατολική Επαρχία, έγινε γνωστό.

Κλιμάκωση των πληγμάτων

Από τις αρχές του μήνα, οι Χούθι, με τη στήριξη του Ιράν, ενέτειναν τα πλήγματα εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ένα εκ των οποίων έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, το φονικότερο στο βασίλειο εδώ και χρόνια.

Οι Χούθι, οι οποίοι διαβεβαιώνουν πως δεν στοχεύουν τις ιερές πόλεις Μέκκα και Μεδίνα, έχουν επανειλημμένως διαψεύσει πλήγματα πυραύλων και drone που τους έχει καταλογίσει το Ριάντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ