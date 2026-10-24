Βαυαρικές Άλπεις: Πυρκαγιά ισοπέδωσε τη «Φωλιά του Αετού», καταφύγιο του Χίτλερ – Συνελήφθη ένας ύποπτος

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Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε ένα από τα πιο γνωστά ιστορικά τοπόσημα των γερμανικών Άλπεων, καθώς το ιστορικό καταφύγιο «Φωλιά του Αετού», που είχε κατασκευαστεί για τον Αδόλφο Χίτλερ, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από πυρκαγιά.

Το περιστατικό κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε μια εξαιρετικά δύσβατη ορεινή τοποθεσία, ενώ οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου, διερευνώντας τα αίτια της καταστροφής.

Μάχη με τις φλόγες σε υψόμετρο 1.800 μέτρων

Το καταφύγιο, γνωστό ως «Kehlsteinhaus», υπέστη τεράστιες καταστροφές, με την τοπική αρχή τουρισμού να αναφέρει ότι δεν ήταν αμέσως ξεκάθαρο αν τμήματα του κτιρίου μπορούν να διασωθούν.

Η αστυνομία διευκρίνισε αργότερα ότι το κτίριο κάηκε σχεδόν ολοσχερώς, μεταδίδει το Associated Press.

WATCH: Hitler’s Eagle’s Nest (Kehlsteinhaus) damaged beyond repair after massive fire; arson suspected https://t.co/RtziyDyIjG — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 24, 2026



Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συναγερμός πυρκαγιάς ήχησε στο κτίριο, στην περιοχή Μπερχτεσγκάντεν στη νοτιοανατολική γωνία της Γερμανίας, γύρω στις 21:15 τοπική ώρα την Παρασκευή.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο μπορούσαν να διακρίνουν τις φλόγες καθώς πλησίαζαν στην τοποθεσία, πάνω σε έναν γκρεμό σε υψόμετρο 1.834 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της γεωγραφικής θέσης του κτιρίου, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνεχίζονταν ακόμη το πρωί του Σαββάτου, όπως ανέφερε η αστυνομία.

Οι πυροσβέστες δεν εντόπισαν κανέναν μέσα στο κτίριο και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Παράλληλα, ένα άτομο που κίνησε τις υποψίες των αρχών λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς τέθηκε υπό κράτηση, αν και μένει ακόμη να εξακριβωθεί αν σχετίζεται με την πρόκληση της πυρκαγιάς.

🇩🇪 Un suspect a été interpellé après l’incendie de l’ancien refuge de montagne d’Adolf Hitler, le Kehlsteinhaus, également connu sous le nom de Nid d’Aigle, devenu depuis un site touristique très fréquenté de Bavière. ➡️ https://t.co/3WTufnUv75 https://t.co/utMFmLyhnr — Agence France-Presse (@afpfr) October 24, 2026

Η ιστορία του Kehlsteinhaus

Το κτίριο, Kehlsteinhaus, ολοκληρώθηκε το 1938 και είναι προσβάσιμο μέσω ενός ανελκυστήρα λαξευμένου μέσα στον βράχο, ο οποίος ξεκινά από το τέλος ενός δρόμου που ελίσσεται στο βουνό, περνώντας εν μέρει μέσα από μια σειρά σηράγγων.

Ο δρόμος αυτός είναι κλειστός για την κυκλοφορία του κοινού, αλλά χρησιμοποιείται από λεωφορεία για τη μεταφορά επισκεπτών.

Λειτουργεί ως καφετέρια και εστιατόριο από το 1952, ενώ φιλοξενεί και έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία του.

Επισημαίνεται ότι το κτίριο δεν ήταν ανοιχτό για το κοινό την Παρασκευή πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Ο Χίτλερ στη «Φωλιά του Αετού»

Το Kehlsteinhaus, ευρέως γνωστό ως «Φωλιά του Αετού», είναι ένας ορεινός ξενώνας από τη ναζιστική εποχή που βρίσκεται πάνω από το Μπερχτεσγκάντεν στη Βαυαρία.

Κατασκευάστηκε μεταξύ 1937-1938 ως τμήμα του συγκροτήματος του Όμπερσάλτσμπεργκ που συνδεόταν με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Παρότι συνδέθηκε στενά με την προβολή και την προπαγάνδα του ναζιστικού καθεστώτος, δεν αποτέλεσε ποτέ την κύρια κατοικία του Χίτλερ ούτε κάποιο σημαντικό κέντρο διοίκησης εν μέσω του πολέμου.

Το έργο ξεκίνησε με πρωτοβουλία του πανίσχυρου ιδιωτικού γραμματέα του Χίτλερ, Μάρτιν Μπόρμαν, σε σχεδιασμό του αρχιτέκτονα Ρόντεριχ Φικ.

“Hitlers Teehaus” in Flammen: Festnahme nach Großbrand im Kehlsteinhaus https://t.co/O1PNS3UOJ8 — RT DE auf X (@rtde_auf_x) October 24, 2026



Ολοκληρώθηκε το 1938 και παρουσιάστηκε επίσημα στον Χίτλερ γύρω στα 50ά του γενέθλια, στις 20 Απριλίου 1939, αν και ο ισχυρισμός ότι αποτελούσε απλώς ένα «δώρο γενεθλίων» αμφισβητείται.

Ο Χίτλερ επισκέφθηκε για πρώτη φορά το κτίριο στις 16 Σεπτεμβρίου 1938 και το χρησιμοποιούσε κυρίως για να υποδέχεται διπλωμάτες και άλλους επισκέπτες.

Τα σωζόμενα αρχεία καταγράφουν μόλις περίπου 14 τεκμηριωμένες επισκέψεις, οι περισσότερες εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η Εύα Μπράουν και άλλα μέλη του στενού κύκλου του Χίτλερ στο Όμπερσάλτσμπεργκ το χρησιμοποιούσαν συχνότερα για ψυχαγωγία και ιδιωτικές συναντήσεις.

Το Kehlsteinhaus επέζησε από τους βομβαρδισμούς των Συμμάχων κατά του συγκροτήματος του Όμπερσάλτσμπεργκ στις 25 Απριλίου 1945, οι οποίοι κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του γύρω ναζιστικού συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου του Μπέργκχοφ.

Αργότερα, το 1952, μετατράπηκε σε δημόσιο εστιατόριο και μέχρι σήμερα παραμένει στην ιδιοκτησία του κρατιδίου της Βαυαρίας.