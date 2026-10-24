Παρέμβαση Γρηγόρη Δημητριάδη από την Ξάνθη: «Δεν παράγεις πολιτική με το TikTok – Οι πολίτες δεν είναι χαζοί» – ΒΙΝΤΕΟ

Την ανάγκη για αξιοπιστία στην επικοινωνία, υπεύθυνη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών ανέδειξε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, κατά την παρουσία του στην Ξάνθη τις προηγούμενες ημέρες. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στον τρόπο ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι, παρά την εξέλιξη των μέσων και την κυριαρχία του διαδικτύου, η αξιοπιστία παραμένει ο βασικός κανόνας της επικοινωνίας.

Περιγράφοντας τη μετάβαση από τις εφημερίδες και την τηλεόραση στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δημητριάδης υπογράμμισε τις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν πλέον την επικοινωνία, καθώς και τη σημασία της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και όσων μεταφέρουν την πληροφορία.

«Η επικοινωνία σήμερα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, δεν είναι όπως παλιά. Παλιά, υπήρχαν οι εφημερίδες, τελειώσαμε. Μετά ήρθε η τηλεόραση, το μάθαμε κι αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας στη συνέχεια τη σημερινή πραγματικότητα της ενημέρωσης.

«Τώρα έχουμε το ίντερνετ, τα social media πλέον. Ένα πράγμα όμως είναι ο κανόνας: η αξιοπιστία», τόνισε, δίνοντας έμφαση σε αυτό που χαρακτήρισε ως τον χρυσό κανόνα της επικοινωνίας και της ενημέρωσης.

«Οι πολίτες δεν είναι χαζοί»

Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, η αξιοπιστία αποτελεί το στοιχείο που επιτρέπει στους πολίτες να αξιολογούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν, χωρίς να παρασύρονται από τον μεγάλο όγκο ειδήσεων και μηνυμάτων που διακινούνται καθημερινά στο διαδίκτυο.

Όπως επεσήμανε, οι πολίτες αναμένουν από το κράτος και την κυβέρνηση ειλικρίνεια, ουσιαστική ενημέρωση και διάθεση διόρθωσης των λαθών, με την επικοινωνία να μην περιορίζεται αποκλειστικά στην προβολή των θετικών αποτελεσμάτων.

«Οι πολίτες δεν είναι χαζοί!», σημείωσε, εξηγώντας ότι η εμπιστοσύνη κατακτάται όταν υπάρχει σαφής εικόνα για όσα έχουν επιτευχθεί, αλλά και για όσα δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθούν.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη αυτοκριτικής και ειλικρινούς παρουσίασης του κυβερνητικού έργου, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Αυτό που θέλουν οι πολίτες είναι να υπάρχει ένα κράτος και μια κυβέρνηση, η οποία να προσπαθεί να διορθώνει. Και όταν έχεις την έννοια να κάνεις σωστή επικοινωνία, δηλαδή πραγματικά να εξηγήσεις τι έχεις καταφέρει να κάνεις και τι δεν μπόρεσες να κάνεις και να κάνεις αυτοκριτική, τότε θα το κάνεις και καλά».

Η πολιτική ουσία πίσω από τα βίντεο του TikTok

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δημητριάδης και στις σύγχρονες μορφές πολιτικής επικοινωνίας, εστιάζοντας στη χρήση πλατφορμών όπως το TikTok από πολιτικά πρόσωπα. Όπως υποστήριξε, η παραγωγή σύντομων βίντεο και η προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αρκούν για να χαρακτηριστεί μια δραστηριότητα ουσιαστική πολιτική παρέμβαση.

Ο ίδιος προειδοποίησε για τον κίνδυνο η επικοινωνιακή εικόνα να υποκαταστήσει το πραγματικό έργο, επισημαίνοντας ότι η πολιτική αξιολογείται πρωτίστως από την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

«Δυστυχώς σήμερα έχουμε τη μόδα του TikTok, που βγαίνουν όλοι και γυρνάνε τα βιντεάκια τους και νομίζουν έτσι ότι παράγουν πολιτική. Δεν παράγεις πολιτική έτσι. Πολιτική παράγεις όταν λύνεις προβλήματα. Άρα ξεκινάς από την αξιοπιστία και από τη χρηστή διαχείριση των social media», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grigoris Dimitriadis (@dimitriadis_gr)

Η παρέμβασή του ολοκληρώθηκε με την επισήμανση ότι η αξιοπιστία και η υπεύθυνη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική επικοινωνία, σε μια εποχή κατά την οποία η πληροφορία διαδίδεται με μεγάλη ταχύτητα και η πολιτική εικόνα συχνά αποκτά μεγαλύτερη προβολή από την ουσία των πολιτικών πράξεων.