Συντάξεις Δημοσίου: Τι αλλάζει από τις 2 Νοεμβρίου

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Από τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026 θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης στο Δημόσιο λόγω γήρατος (κύριας σύνταξης, επικουρικής, εφάπαξ παροχής και Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων – Μ.Τ.Π.Υ.), όπως ενημερώνει με ανακοίνωση του ο ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται πως, μέχρι σήμερα η εν λόγω διαδικασία γίνεται χειρόγραφα. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία υλοποιείται στο πλαίσιο του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και αποσκοπεί στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων συνταξιοδότησης.

Τι θα ισχύει από τις 9 Νοεμβρίου για συντάξεις χηρείας

Και από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026 γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου (κύριας σύνταξης, επικουρικής, εφάπαξ παροχής και Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων – Μ.Τ.Π.Υ.).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης (λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας, αποστρατείας κ.λπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Είσοδος στον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ: www.e-efka.gov.gr.

Ταυτοποίηση με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Επιλογή της διαδρομής: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ➔ Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ. ➔ Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής ➔ Είσοδος στην υπηρεσία.

Επιλογή του κατάλληλου τύπου αίτησης (π.χ. «Αίτηση Απονομής Κύριας Σύνταξης Γήρατος»).

Επαλήθευση & Επικαιροποίηση Στοιχείων

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία υποβολής διαπιστωθεί αδυναμία ταυτοποίησης των προσωπικών στοιχείων, οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να προβούν σε επικαιροποίηση αυτών:

Ηλεκτρονικά στο Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης-Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργαζομένων και Συνταξιούχων) και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Εναλλακτικά, εντός προθεσμίας 15 ημερών, στο Τμήμα Μητρώου της Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας την εκτυπωμένη προεπισκόπηση της αίτησης.

Τα επόμενα στάδια της διαδικασίας

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής:

Η αιτούσα/Ο αιτών εκτυπώνει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης και το καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Φορέα από τον οποίο αποχωρεί.

Η αρμόδια Υπηρεσία συμπληρώνει το e-Δ.Α.Υ.Κ/ Δ.Α.Υ.Κ. (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης) ή το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση συνταξιοδότησης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα υπηρεσιακά έγγραφα, στον αρμόδιο φορέα, ήτοι:

Στον e-ΕΦΚΑ, για τις υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα (Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557, Αθήνα).

Στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) (Λυκούργου 12, Τ.Κ. 10551, Αθήνα), κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι για κάθε αίτηση αποστέλλεται το αντίστοιχο αντίγραφο του ΔΑΥΚ ή το προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξέταση του αιτήματος και να εκδοθεί η σχετική συνταξιοδοτική απόφαση ή άλλη προβλεπόμενη πράξη από τον αρμόδιο Φορέα.

Τα κανάλια επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων

Για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων παρέχονται τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας:

Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής: Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση [email protected] .

Διαδικαστικά & διοικητικά θέματα: