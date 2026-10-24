Μπαράζ συλλήψεων στη Θεσσαλονίκη: 19χρονος μπήκε σε σπίτι και άρπαξε 3.000 ευρώ, 18χρονος οδηγούσε κλεμμένο ΙΧ και 39χρονος αφαίρεσε μοτοσικλέτα από πιλοτή

Σε τρεις αυτόφωρες συλλήψεις για διαφορετικά αδικήματα προχώρησε η ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 19χρονος που τραυμάτισε συνομήλικό του και αφαίρεσε 3.000 ευρώ, ένας 18χρονος που κινούνταν αντίθετα με κλεμμένο αυτοκίνητο και αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, καθώς και ένας 39χρονος που αφαίρεσε μοτοσικλέτα από πυλωτή στη Νεάπολη. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 19χρονος ο οποίος εισήλθε σε κατοικία συνομηλίκου του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τον τραυμάτισε στο κεφάλι με ξύλινο αντικείμενο και αφαίρεσε 3.000 ευρώ.
  • Χειροπέδες φόρεσε και ένας 18χρονος που κινούνταν αντίθετα σε κεντρική οδό με κλεμμένο Ι.Χ. και αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς.
  • Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησε η Άμεση Δράση, καθώς φέρεται να αφαίρεσε δίκυκλη μοτοσικλέτα από πυλωτή πολυκατοικίας στην περιοχή της Νεάπολης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε τρεις αυτόφωρες συλλήψεις για διαφορετικά αδικήματα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων και περιπολιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου συνέλαβαν το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου έναν 19χρονο αλλοδαπό, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., την προηγούμενη ημέρα εισήλθε σε κατοικία συνομηλίκου του, στο κέντρο της πόλης, τον τραυμάτισε στο κεφάλι με ξύλινο αντικείμενο και αφαίρεσε 3.000 ευρώ.

Αντίθετη πορεία με κλεμμένο Ι.Χ.

Επίσης, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν 18χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε Ι.Χ. αυτοκίνητο μαζί με συνεργό του, κινούμενοι αντίθετα προς τη φορά κυκλοφορίας σε κεντρική οδό της πόλης.

Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 18χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κλοπή μοτοσικλέτας στη Νεάπολη

Επιπλέον, τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης συνέλαβαν έναν 39χρονο ημεδαπό, ο οποίος φέρεται να αφαίρεσε δίκυκλη μοτοσικλέτα από την πυλωτή πολυκατοικίας στην περιοχή της Νεάπολης.

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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