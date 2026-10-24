Ο «Pennywise» ζει: Μυστηριώδης άνδρας κινείται στους υπονόμους και παρενοχλεί παιδιά – Σκηνές από ταινία τρόμου στη Βαλτιμόρη

Ένα εφιαλτικό περιστατικό έχει αναστατώσει την κομητεία της Βαλτιμόρης στις ΗΠΑ, φέρνοντας στο μυαλό τον διαβόητο κλόουν Pennywise από το μυθιστόρημα «Το Αυτό» (It) του Στίβεν Κινγκ.

Ένας άγνωστος άνδρας που έχει μετατρέψει το υπόγειο δίκτυο της πόλης σε κατοικία του, κατηγορείται ότι παρενοχλεί, απειλεί και καταδιώκει παιδιά στη μέση του δρόμου, προκαλώντας τρόμο και απόγνωση στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών.

Η απόγνωση μιας μητέρας

Η Γιουνίκ Γουίγκινς αρχικά δεν πίστευε τα παιδιά της, όταν της έλεγαν ότι ένας παράξενος άνδρας που παραμόνευε στους υπονόμους τα ενοχλούσε και τα παρενοχλούσε, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο WJZ.

Ωστόσο, έπειτα από επανειλημμένα παράπονα, αποφάσισε να ερευνήσει η ίδια την κατάσταση.

«Ήταν Παρασκευή και η 21χρονη κόρη μου με κάλεσε σε κατάσταση πανικού. Τη ρώτησα: “Τι συμβαίνει;” και μου είπε: “Μαμά, φοβάμαι. Ο άνδρας μου είπε ότι δεν μπορώ να περπατάω εδώ και να εξαφανιστώ“. Κι εγώ ρώτησα: “Ποιος άνδρας;” Και μου απάντησε: “Ο άνδρας στον υπόνομο“», δήλωσε η Γουίγκινς.

«Πλησίασα στο μικρό φρεάτιο του υπονόμου και άκουσα κάποιον να τραγουδάει. Σκέφτηκα: “Αυτό είναι αδιανόητο”. Έτσι του φώναξα: “Έι, έι, εσύ!”, κι εκείνος απάντησε: “Τι θέλεις;“. Και του είπα: “Άφησε τα παιδιά μου ήσυχα“», αφηγήγθηκε η μητέρα.

«Και εκείνος μου είπε: “Όχι, πες τους να με αφήσουν εμένα ήσυχο“. Και του απάντησα: “Δεν γίνεται να σε ενοχλούν αυτοί, αφού εσύ είσαι μέσα στον υπόνομο“», πρόσθεσε.

Καταδιώξεις και αστυνομική αδράνεια

Η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο όταν ο άνδρας βγήκε από την κρυψώνα του και καταδίωξε τα παιδιά της στον δρόμο, αναγκάζοντας την Γιουνίκ Γουίγκινς να καλέσει την αστυνομία.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί της δήλωσαν ότι οι υπόνομοι και οι αγωγοί ομβρίων υδάτων αποτελούν δημόσια περιουσία, υποστηρίζοντας ότι τα χέρια τους είναι δεμένα όσον αφορά την απομάκρυνση του άνδρα από το υπόγειο καταφύγιό του.

«Δεν νιώθω προστατευμένη. Δεν νιώθω ότι τα παιδιά μου είναι προστατευμένα. Δεν λέω ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει απαραίτητα να πάει φυλακή, αλλά δεν πρέπει να ζει στον υπόνομο. Δεν θα έπρεπε να μπορεί να βρίσκεται εκεί κάτω», τόνισε.

«Μπορούν να τοποθετήσουν μια πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο. Μπορούν να βάλουν πινακίδα απαγόρευσης και να καλύψουν τις τρύπες. Αυτό θα ήθελα να δω. Θα ήθελα η κομητεία της Βαλτιμόρης να με κάνει να νιώσω ότι είμαι μέλος αυτής της κοινότητας».

Οι ενέργειες των Αρχών

Από την πλευρά της, η Αστυνομική Διεύθυνση της κομητείας της Βαλτιμόρης ανέφερε στην εφημερίδα New York Post ότι είχε συλλάβει τον άνδρα στις 26 Ιουλίου, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος χωρίς τη καταβολή εγγύησης.

Παράλληλα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα εκδόθηκαν περιοριστικοί όροι εις βάρος του για παρενόχληση που δεν σχετιζόταν με το περιστατικό του Ιουλίου, οι οποίοι του επιδόθηκαν την Πέμπτη.

Η αστυνομία διευκρίνισε επίσης ότι προσέφερε στον άνδρα κοινωνικές δομές και βοήθεια χωρίς αποτέλεσμα, ενώ τοποθετήθηκε πινακίδα απαγόρευσης εισόδου σε αγωγό ομβρίων υδάτων έπειτα από καταγγελίες.

Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Στέγασης και Ανάπτυξης της Κομητείας της Βαλτιμόρης δήλωσε: «Κάθε άνθρωπος αξίζει να είναι ασφαλής και να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βιώνουν αστεγία και προκλήσεις ψυχικής υγείας. Η κομητεία της Βαλτιμόρης είναι αφοσιωμένη στο να βοηθά τους κατοίκους να πρόσβασουν σε πόρους και υπηρεσίες, ειδικά σε περιόδους ανάγκης».

Ο συσχετισμός με τον Pennywise

Η υπόθεση αυτή φέρνει αναπόφευκτα στο μυαλό τον Pennywise, την πιο γνωστή μορφή του «Αυτό» (It), του υπερφυσικού κακού στο ομώνυμο μυθιστόρημα τρόμου του Στίβεν Κινγκ του 1986 και των κινηματογραφικών μεταφορών του.

Αν και ευρέως αποκαλείται «Pennywise ο Κλόουν», δεν πρόκειται για ανθρώπινο κλόουν, αλλά για μια αρχαία, θηρευτική οντότητα που έχει μεταμορφωθεί και τρέφεται με τον φόβο, ιδιαίτερα των παιδιών.

Ο Pennywise είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τους υπονόμους, καθώς αυτοί αποτελούν το λημέρι και το υπόγειο δίκτυο κυνηγιού του κάτω από τη φανταστική πόλη Ντέρι στο Μέιν.

Πέρα από απλό καταφύγιο, ο Pennywise χρησιμοποιεί τις υπόγειες σήραγγες για να μετακινείται απαρατήρητος, να προσελκύει τα θύματά του και να φτάνει σε κάθε γωνιά της πόλης.

Ο χαρακτήρας έχει αποτυπωθεί στην οθόνη από τον Τιμ Κάρι στη μίνι σειρά του 1990, από τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ στις ταινίες «It» (2017) και «It Chapter Two» (2019), ενώ η σειρά του 2025 «It: Welcome to Derry» διευρύνει την ιστορία γύρω από το παρελθόν του Pennywise στην πόλη.