Δίδυμοι σεισμοί στην Κάρπαθο: Σημειώθηκαν μέσα σε 3 λεπτά

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Δίδυμοι σεισμοί έγιναν στην Κάρπαθο μεγέθους 2,9 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, το μεσημέρι του Σαββάτου (24/10) στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του νησιού.

Η πρώτη σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 12:38, με μέγεθος 2,9 Ρίχτερ και επίκεντρο 27 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Ολύμπου Καρπάθου.

Τρία λεπτά αργότερα, στις 12:41, ακολούθησε δεύτερος σεισμός, μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, με επίκεντρο 31 χιλιόμετρα βόρεια της Ολύμπου.

Στα 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το εστιακό βάθος και των δύο σεισμικών δονήσεων υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.