Ουκρανία: Αποκαταστάθηκαν οι ταχύτητες του Starlink – Ξεπερνούν τα 400 χλμ./ώρα έπειτα από ημέρες τεχνητών περιορισμών

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Σε μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τις αμυντικές επιχειρήσεις του Κιέβου, το δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών Starlink και η στρατιωτική του έκδοση Starshield λειτουργούν ξανά στην Ουκρανία με ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 400 χιλιόμετρα την ώρα, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το υπουργείο Άμυνας της χώρας, βάζοντας τέλος σε ένα πολυήμερο μπλακ άουτ που είχε παραλύσει την αεράμυνα της χώρας.

Η ανακοίνωση και οι διαγνωστικοί έλεγχοι

Την αποκατάσταση των λειτουργικών παραμέτρων γνωστοποίησε επίσημα ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ευγένιος Χμάρα, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή των δεικτών ταχύτητας σε κανονικά επίπεδα, μεταδίδει το Reuters.

«Τα συστήματα παρακολούθησης του υπουργείου Άμυνας καταγράφουν την επιστροφή στην κανονική ταχύτητα για το Starlink/Starshield. Καταγράφουμε ταχύτητα άνω των 400 χλμ./ώρα. Η σύνδεση είναι σταθερή», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Παρότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκαλύπτουν για λόγους ασφαλείας τις μέγιστες επιχειρησιακές ταχύτητες των συστημάτων, το υπουργείο Άμυνας σημείωσε σε ανακοίνωσή του: «Τα συστήματα παρακολούθησης είχαν καταγράψει προηγουμένως διαταραχές στην υπηρεσία Starlink/Starshield. Οι δείκτες ταχύτητας έχουν πλέον επανέλθει στο κανονικό».

Πηγή του υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε το πρωί του Σαββάτου στην Kyiv Post ότι οι τερματικές συσκευές που λειτουργούν υπό το Starlink και το στρατιωτικό Starshield εντός της Ουκρανίας ξεπερνούν πλέον το προηγούμενο τεχνητό όριο των 161 χλμ./ώρα.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει τη σταδιακή απόσυρση των λογισμικών ή γεωγραφικών περιορισμών που είχαν υπονομεύσει τα εγχώρια δίκτυα αναχαίτισης drones τις τελευταίες εβδομάδες.

Ωστόσο, τεχνικά κλιμάκια και στρατιωτικές μονάδες διαβιβάσεων διεξάγουν διαγνωστικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν εάν οι παράμετροι της υπηρεσίας έχουν αποκατασταθεί άνευ όρων σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο των επιχειρήσεων ή εάν παραμένουν σε ισχύ δευτερεύοντα επιχειρησιακά όρια.

«Ο στρατός συνεχίζει να παρακολουθεί και να διενεργεί επαληθεύσεις σε υψηλότερες ταχύτητες, να προσδιορίζει τα ανώτατα όρια και να διακριβώνει σε ποιο βαθμό έχει πράγματι αποκατασταθεί η λειτουργία αυτής της επικοινωνίας», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το χρονικό του σαμποτάζ και η δοκιμή στην ΕΕ

Οι περιορισμοί, που αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά στις 14 Οκτωβρίου, μείωσαν τις ταχύτητες σύνδεσης στα 160 χλμ./ώρα ή και χαμηλότερα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις επικοινωνίες της πρώτης γραμμής και υπονομεύοντας την ικανότητα της Ουκρανίας να αναχαιτίζει τα ρωσικά επιθετικά drone.

Στις 17 Οκτωβρίου, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι είχε αποκαλύψει ότι οι δορυφορικοί δέκτες που είχαν τοποθετηθεί σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης αποσυνδέονταν αυτόματα μόλις τα drone ξεπερνούσαν το όριο των 161 χλμ./ώρα.

Η υπερβαση αυτού του ορίου διέκοπτε τη ροή τηλεμετρίας, με αποτέλεσμα οι χειριστές να χάνουν τον έλεγχο των drone εν πτήσει.

Αυτό έπληξε καίρια την τακτική αεράμυνα της Ουκρανίας απέναντι σε ταχείες εναέριες απειλές, και ειδικότερα απέναντι στα ρωσικά αεριωθούμενα drone Shahed, τα οποία κινούνται με ταχύτητες μεταξύ 400 και 600 χλμ./ώρα.

Για να επιβεβαιώσουν ότι ο περιορισμός ήταν εσκεμμένος και όχι κάποια τεχνική ανωμαλία, Ουκρανοί ειδικοί μετέφεραν οχήματα εξοπλισμένα με τερματικά Starlink σε έδαφος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι συσκευές λειτούργησαν απρόσκοπτα σε ταχύτητες 180 χλμ./ώρα.

Παιχνίδι ευθυνών

Τα προβλήματα της Ουκρανίας με το δίκτυο της SpaceX εκδηλώθηκαν αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία αγοράς ρωσικού ντίζελ και την εξαίρεση της Μόσχας από τις νέες κυρώσεις, την ίδια ώρα που ο Λευκός Οίκος ασκούσε πιέσεις στο Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ, ούτε η αμερικανική κυβέρνηση έχουν αναλάβει την ευθύνη για τους περιορισμούς στο Starlink και το Starshield στην Ουκρανία.

Δημοσίως, και οι δύο πλευρές ισχυρίζονται ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να είχε ληφθεί μόνο από την άλλη πλευρά.

Ωστόσο, δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι η εντολή για την επιβράδυνση του Starshield προήλθε απευθείας από το εσωτερικό του Λευκού Οίκου.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι, εάν συνεχίζονταν τα προβλήματα πρόσβασης στα συστήματα επικοινωνίας της Starlink στην Ουκρανία, «θα το τακτοποιούσε».