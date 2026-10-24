Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος οδηγός έπειτα από παράσυρση και τραυματισμό πεζού

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό 46χρονου πεζού σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμένα Θεσσαλονίκης, έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο τραυματίας διακομίστηκε με τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 74χρονο οδηγό του οχήματος με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό 46χρονου πεζού σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμένα στη Θεσσαλονίκη, στην είσοδο του κυκλικού κόμβου μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.
  • Ο 46χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», έχοντας τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή του.
  • Στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη του 74χρονου οδηγού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός 46χρονου πεζού σημειώθηκε την Παρασκευή (23/10), στη χερσαία ζώνη του λιμένα στη Θεσσαλονίκη, με τις λιμενικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 74χρονου οδηγού του οχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην είσοδο του κυκλικού κόμβου, μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος παρέσυρε τον 46χρονο, τραυματίζοντάς τον.

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ο τραυματίας

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο πεζό και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου». Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 46χρονος είχε τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή του.

Συνελήφθη ο οδηγός

Μετά το περιστατικό, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη του 74χρονου οδηγού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα.

Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

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