Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος οδηγός έπειτα από παράσυρση και τραυματισμό πεζού

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Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός 46χρονου πεζού σημειώθηκε την Παρασκευή (23/10), στη χερσαία ζώνη του λιμένα στη Θεσσαλονίκη, με τις λιμενικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 74χρονου οδηγού του οχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην είσοδο του κυκλικού κόμβου, μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος παρέσυρε τον 46χρονο, τραυματίζοντάς τον.

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ο τραυματίας

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο πεζό και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου». Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 46χρονος είχε τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή του.

Συνελήφθη ο οδηγός

Μετά το περιστατικό, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη του 74χρονου οδηγού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα.

Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.