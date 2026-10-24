Κατερίνη: Παρίσταναν τους εφοριακούς και απέσπασαν λίρες και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ από ηλικιωμένη για να γλιτώσει… το πρόστιμο

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Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, από την οποία αφαιρέθηκαν χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 7.000 ευρώ, εξιχνίασαν αστυνομικοί στην Κατερίνη. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του συνεχίζονται.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Απριλίου 2026 και διερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πώς εξαπάτησαν την ηλικιωμένη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, συνεργός του ταυτοποιημένου άνδρα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο της εφορίας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν φορολογικές εκκρεμότητες που έπρεπε να τακτοποιηθούν, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου.

Με αυτό το πρόσχημα, οι δράστες κατάφεραν να την πείσουν να παραδώσει χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα πολύτιμα αντικείμενα παρέλαβε ο άνδρας που ταυτοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο μικροσκόπιο και άλλες υποθέσεις

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του ατόμου που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα, αλλά και για να διαπιστωθεί εάν οι εμπλεκόμενοι έχουν συμμετάσχει σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Προειδοποίηση της Αστυνομίας προς τους πολίτες

Με αφορμή το περιστατικό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με αγνώστους που προσποιούνται υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών.

Οι Αρχές συνιστούν να μην αποκαλύπτονται πληροφορίες για χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα που υπάρχουν στο σπίτι και να ενημερώνεται άμεσα η Αστυνομία ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, η ενημέρωση των ηλικιωμένων από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν εγκαίρως αντίστοιχες μεθόδους εξαπάτησης.