Κένυα: Τουλάχιστον 7 αγνοούμενοι έπειτα από κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου στο Ναϊρόμπι – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα νέο σοβαρό δυστύχημα συγκλονίζει την πρωτεύουσα της Κένυας, Ναϊρόμπι. Πολυώροφη οικοδομή κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα), κινητοποιώντας τις αρχές διάσωσης που δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια, εν μέσω σοβαρών ερωτημάτων για την τήρηση των κανονισμών δόμησης.

Επιχείρηση διάσωσης

Συγκλονιστικά βίντεο αποτυπώνουν τη στιγμή που το ισόγειο ενός κτιρίου, το οποίο εκτιμάται ότι διέθετε 16 ή 18 ορόφους, υποχωρεί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η ολοκληρωτική κατάρρευση ολόκληρης της κατασκευής και να υψωθεί ένα πυκνό σύννεφο σκόνης στους γύρω δρόμους.

🔴KENYA 🇰🇪| An 18-story building under construction collapsed this Friday, Oct. 23, in Eastleigh, a commercial and residential neighborhood in the capital, #Nairobi. Dozens of people are trapped inside. Rescue teams, the police, and the military are searching through the rubble. https://t.co/mMEfJFNy8u Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πιερρακάκης: Το καλύτερο επενδυτικό κίνητρο είναι ένα κράτος που λειτουργεί αποτελεσματικά — Nanana365 (@nanana365media) October 23, 2026



Όπως μεταδίδει το BBC, το κτίριο βρισκόταν υπό κατασκευή στην περιοχή Ίστλι του Ναϊρόμπι, ενώ πλάνα από το σημείο δείχνουν τις τσιμεντένιες πλάκες να έχουν σωρευτεί η μία πάνω στην άλλη και τα σωστικά συνεργεία να κόβουν μεταλλικά στοιχεία με τροχούς προκειμένου να προσεγγίσουν τυχόν εγκλωβισμένους.

Δεκάδες εργάτες δούλευαν στους επάνω ορόφους όταν σημειώθηκε η κατάρρευση, ωστόσο κατάφεραν βγουν έξω σχεδόν αλώβητοι.



Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών, Κιπτσούμπα Μουρκόμεν, οι 66 από τους 67 εργάτες κατασκευών που βρίσκονταν στο κτίριο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος κατάφεραν να βγουν έξω χωρίς να πάθουν τίποτα, ενώ ο ένας υπέστη τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή του.

Οι επτά αγνοούμενοι πιστεύεται ότι βρίσκονταν σε καταστήματα που είχαν ήδη ανοίξει στο ισόγειο του κτιρίου, παρά το γεγονός ότι η κατασκευή ήταν ακόμη σε εξέλιξη και γύρω από το κτίριο υπήρχαν ακόμη σκαλωσιές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Nation, οι έρευνες διάσωσης δυσκολεύονται ιδιαίτερα λόγω των φόβων ότι η χρήση εκσκαπτικών μηχανημάτων μπορεί να περιορίσει την παροχή αέρα, γεγονός που ανάγκασε τα σωστικά συνεργεία να σταματήσουν τη χρήση τους.

Ερωτήματα

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και νέα ερωτήματα σχετικά με τα κατασκευαστικά πρότυπα και τους κανονισμούς στην Κένυα, καθώς και για τους λόγους που οδήγησαν στην αιφνιδιαστική κατάρρευση του κτιρίου και το αν πληρούσε τις πολεοδομικές προδιαγραφές.

Η Εθνική Αρχή Κατασκευών της Κένυας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έχει ταυτοποιήσει την εταιρεία που βρισκόταν πίσω από την ανάπτυξη του έργου, καθώς και τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν το εργοτάξιο είχε επιθεωρηθεί πριν από την Παρασκευή.

Issa Mohamud – Nairobi Police Commander: Whoever authorised the building will be charged… We will not excuse anybody on this matter. People will face the law accordingly for any criminal negligence. https://t.co/XbKuFGM10l — NTV Kenya (@ntvkenya) October 23, 2026



Ο κυβερνήτης του Ναϊρόμπι, Σακάγια Τζόνσον, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ιδιοκτήτες του κτιρίου δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου το κτίριο να μπορεί να κατοικηθεί ή να χρησιμοποιηθεί.

Με αφορμή το συμβάν, απηύθυνε έκκληση στην κεντρική κυβέρνηση να παραχωρήσει στις τοπικές αρχές μεγαλύτερες αρμοδιότητες, ώστε να μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις σε «κατασκευαστές που περιφρονούν τα εγκεκριμένα σχέδια κτιρίων και τα πρότυπα ασφαλείας».

Σημειώνεται ότι οι καταρρεύσεις κτιρίων δεν είναι σπάνιo φαινόμενο στο Ναϊρόμπι, με την κακή κατασκευή ή τον εσφαλμένο σχεδιασμό να αποτελούν συχνά βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν σε τέτοιου είδους τραγωδίες.