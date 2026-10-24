Θρήνος για τον Δημήτρη Πιατά: Πέθανε η σύζυγός του, Λέλα – O ηθοποιός έπαιξε κανονικά στο θέατρο παρά το πένθος του

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Δύσκολες ώρες βιώνει ο αγαπημένος ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς, καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Λέλα, με την οποία μοιράστηκε περισσότερα από 50 χρόνια κοινής ζωής.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Γιάννης Βούρος, συμπρωταγωνιστής του Δημήτρη Πιατά στη θεατρική παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας», ενημερώνοντας τους θεατές κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Η ανακοίνωση του Γιάννη Βούρου στη σκηνή

Ο Γιάννης Βούρος αναφέρθηκε στη δύσκολη πλευρά του επαγγέλματος του ηθοποιού, τονίζοντας ότι πίσω από τη λάμψη και τη δημόσια εικόνα υπάρχουν άνθρωποι που καλούνται να διαχειριστούν προσωπικές απώλειες, ακόμη και όταν βρίσκονται πάνω στη σκηνή.

«Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει. Οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της συζύγου του συναδέλφου του, περιγράφοντας τη συγκίνηση που προκάλεσε η απώλεια σε όλους τους συντελεστές της παράστασης.

«Θέλω να σας πω κάτι που συνέβη και μας συγκλόνισε όλους σήμερα. Πέθανε η αγαπημένη γυναίκα του Δημήτρη Πιατά. Όλοι του είπαμε ότι πρέπει να αναβάλει την παράσταση, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στη σκηνή, σεβόμενος όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν λόγια», είπε ο Γιάννης Βούρος.

Η συγκινητική στιγμή πάνω στη σκηνή

Μετά την ανακοίνωση της τραγικής είδησης, οι ηθοποιοί που βρίσκονταν στη σκηνή πλησίασαν τον Δημήτρη Πιατά και τον αγκάλιασαν, εκφράζοντάς του τη συμπαράστασή τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ο γνωστός ηθοποιός, παρά τη βαθιά προσωπική απώλεια, επέλεξε να συμμετάσχει στην παράσταση, προκαλώντας συγκίνηση στους συναδέλφους του και στους θεατές.

Η απώλεια της Λέλας Πιατά σηματοδοτεί το τέλος μιας κοινής πορείας που διήρκεσε περισσότερο από μισό αιώνα, αφήνοντας τον Δημήτρη Πιατά αντιμέτωπο με μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική στιγμή.