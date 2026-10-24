Basketgate: Έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στους λογαριασμούς των κατηγορούμενων – Στο «μικροσκόπιο» και ο χώρος του ποδοσφαίρου

Ελέγχους στην περιουσιακή κατάσταση των έξι κατηγορουμένων στην υπόθεση που «κλυδωνίζει συθέμελα» το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και άλλων προσώπων από τον χώρο του δημοφιλούς αθλήματος που δεν κατονομάζονται στη δικογραφία, δρομολογεί η Αρχή για για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η έρευνα, πραγματοποιείται με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και αφορά τόσο την εξέταση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων όσο και τον έλεγχο των δηλώσεων «πόθεν έσχες» τους.

Έλεγχοι σε κατηγορουμένους και άλλα πρόσωπα του μπάσκετ

Στο επίκεντρο της έρευνας, σύμφωνα με το dikastiko.gr βρίσκονται τα οικονομικά δεδομένα των έξι κατηγορουμένων, ενώ η διαδικασία αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο του μπάσκετ, χωρίς να περιλαμβάνονται ονομαστικά στη σχετική δικογραφία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Στο ραντάρ της Αρχής και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Παράλληλα, η έρευνα της Αρχής επεκτείνεται και στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη καταγραφεί ειδοποιήσεις από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών. Τα σχετικά δεδομένα αναμένεται να αξιολογηθούν, ώστε να εξεταστεί εάν απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι.

Κατά τις ίδιες πηγές, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο αποτελεί έναν τομέα στον οποίο οι σχετικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται με συστηματικό τρόπο εδώ και χρόνια.

Βρούτσης για το Basketgate στον Realfm 97,8: «Είναι μία πληγή που η Πολιτεία πρέπει να την επουλώσει ταχύτατα – Θα μιλήσω από την Τρίτη»

Για το σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ στο οποίο εμπλέκεται και πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και το οποίο έχει προκαλέσει «σεισμό» στον ελληνικό αθλητισμό, μίλησε το πρωί του Σαββάτου (24/10) ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

«Όλα αυτά δημιουργούν μία θλιβερή, ζοφερή ατμόσφαιρα και μη αντάξια του ελληνικού αθλητισμού ο οποίος πάει εξαιρετικά καλά όλο αυτό το διάστημα. Ήρθε αυτό το μελανό σημείο να τραυματίσει και να ανοίξει μια βαθιά πληγή στο σώμα του ελληνικού αθλητισμού και το οποίο πραγματικά δημιουργεί μια δυσοσμία και μια θλίψη σε όλους μας. Γιατί δεν αξίζει για τον ελληνικό αθλητισμό αυτή η εικόνα. Δεν είναι αντάξιά του και δεν είναι και δίκαιη. Όμως έχουμε ένα πραγματικό γεγονός» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου στον Realfm 97,8.

Ο κύριος Βρούτσης, υπογράμμισε τη σημασία του έργου της Δικαιοσύνης, που έχει αναλάβει την ευθύνη να διαλευκάνει την υπόθεση, το τεκμήριο της αθωότητας που υπάρχει, και από την άλλη πλευρά τα μέτρα που πρέπει να πάρει η Πολιτεία «για να διασφαλίσει αυτή τη στιγμή το θιγμένο κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος». «Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο αποπνέει αυτή η εικόνα, δια μέσω της Ομοσπονδίας, είναι ότι έχουν χάσει όλοι την εμπιστοσύνη τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα μιλήσω από την Τρίτη που θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες»

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η χειραγώγηση αγώνων έφτασε μέχρι τα σχολικά πρωταθλήματα, είπε: «Αυτό είναι τμήμα της δικογραφίας. Δεν θα πω, θα αποδειχθεί, γι’ αυτό δεν μπαίνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι σε εξέλιξη. Θα μιλήσω από την Τρίτη που θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες».

Όπως είπε, οι ομοσπονδίες έχουν το αυτοδιοίκητο σε όλα τα αθλήματα και δεν μπορεί η Πολιτεία να παρέμβει στα εσωτερικά τους, όμως «έχουμε φτιάξει τέσσερις ισχυρές θεσμικές αντηρίδες που είναι ασπίδα για τον αθλητισμό. Όπως είναι η ΔΕΑΒ για τη βία, ο ΕΟΚΑΝ για το αντιντόπινγκ, και τα δύο όργανα τα οποία επιλήφθηκαν των καταγγελιών για το συγκεκριμένο θέμα, την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και την ΕΠΑΘΛΑ (Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας)».

«Προσέξτε τι έγινε. Ήρθε η καταγγελία τον Απρίλιο. Εγώ την έστειλα κατευθείαν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία δέχτηκε πιέσεις, μηνύσεις, τοξικά και δηλητηριασμένα δημοσιεύματα. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και έβγαλε πόρισμα. Έβγαλε πόρισμα για πρόστιμο στον κ. Λιόλιο, ότι αυτός είναι ο κύριος ιδιοκτήτης του Προμηθέα, και από την άλλη μεριά και πρόστιμο στα μέλη της διοίκησης του Προμηθέα, υπό την έννοια ότι ήταν αχυράνθρωποι και όχι πραγματική διοίκηση. Αυτά είναι καταγεγραμμένα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δέχτηκε μηνύσεις ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, στάθηκε στο ύψος του όμως, στο ακέραιο ήθος του, και τον ευχαριστώ δημόσια για αυτό. Και από την άλλη μεριά ήρθαν οι αποφάσεις, αυτές οι καταγγελίες τις οποίες έστειλα στον Γενικό Γραμματέα Γιώργο Μαυρωτά, με κατευθυντήρια γραμμή να πάνε στον αθλητικό εισαγγελέα και πήγαν αμέσως» είπε ο κ. Βρούτσης.

«Η χειραγώγηση έχει μία διπλή ανάγνωση. Η μία πλευρά έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι των αξιών του αθλητισμού. Δηλαδή αν κάποιος χειραγωγεί ένα αγώνα είναι ό,τι χειρότερο γιατί δηλητηριάζει το πιο ωραίο πράγμα, τις αξίες του αθλητισμού. Αυτό είναι η μία ανάγνωση – η χειραγώγηση. Το δεύτερο είναι το οικονομικό υπόβαθρο, υπό την έννοια ότι αν κάποιος χειραγωγεί ένα αποτέλεσμα ενός αγώνα αυτό μπορεί να έχει και ένα οικονομικό αποτύπωμα, καθώς αυτό το αποτύπωμα μπορεί να πάει μέσα από μία στοιχηματική διαδικασία ή μία άλλη συναλλαγή.

Άρα έχει μία διπλή ανάγνωση και ένα διπλό υπόβαθρο πολύ αρνητικό. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, επειδή είναι τεράστιο το κομμάτι του αθλητισμού και δεν μπορεί να παρακολουθείς δεκάδες αγώνες, δεκάδες αθλήματα και τόσες ομοσπονδίες, χτίζουμε ασπίδες. Επαγγελματικός αθλητισμός, ΔΕΑΒ για τη βία, ΕΠΑΘΛΑ για την ακεραιότητα του αθλητισμού και αντιντόπινγκ. Αυτά τα όργανα λειτουργούν», συμπλήρωσε.

«Είναι μία πληγή που η Πολιτεία πρέπει να την επουλώσει ταχύτατα»

Σχετικά με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας υποστήριξης της κατηγορίας, είπε: «Ο Γιαννάκης δήλωσε ότι είναι μία ήττα του μπάσκετ και συμφωνώ μαζί του. Είναι μία πολύ αρνητική εικόνα, μία πληγή που η Πολιτεία πρέπει να την επουλώσει ταχύτατα».

Σχολιάζοντας τις ανησυχίες ότι σε επόμενους αγώνες που μπορεί να υπάρξει ένα ανθρώπινο λάθος διαιτητή, ο κόσμος θα έχει δεύτερες σκέψεις για όσα βλέπει στο γήπεδο και δεν αποκλείεται να δούμε επεισόδια, απάντησε: «Αυτά απαγορεύονται και δεν θα γίνουν, γιατί θα υπάρχουν επιπτώσεις αμέσως και κυρίως για τις ομάδες και για τους ίδιους. Έχουμε και εδώ φτιάξει θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ αυστηρό και αυτό έχει αλλάξει και την εικόνα στα γήπεδα. Μην τα μπερδεύουμε. Η αξιοπιστία αυτή τη στιγμή και το κύρος στο μπάσκετ έχει τρωθεί. Αφορά 81.000-82.000 αθλητές στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ξεχωριστά από τον επαγγελματικό, αφορά 773 σωματεία. Όλα αυτά θα κληθούμε να τα περιφρουρήσουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας ως Πολιτεία γιατί υπάρχει το αυτοδιοίκητο».

«Πέρα από τα μέτρα τα οποία σας ανέφερα, την ασπίδα που έχουμε δημιουργήσει με θεσμικό οπλοστάσιο, πήρα και επιπλέον μέτρα. Έστειλα έκτακτο έλεγχο, και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Υπουργείου Οικονομικών με κατεύθυνση να γίνει τώρα ο έλεγχος και θα γίνει, και διέκοψα και τη χρηματοδότηση της ομοσπονδίας», πρόσθεσε ο κ. Βρόυτσης.

Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει διάδοχη κατάσταση στην Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και ποιος αναμένεται να αναλάβει, σημείωσε: «Θα τοποθετηθώ γι’ αυτό την Τρίτη. Δεν έχω το δικαίωμα να επιβάλλω, αλλά ως Πολιτεία θα υποδείξω και αυτό θα γίνει την Τρίτη που θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Η έννοια της υπόδειξης δεν έχει να κάνει με πρόσωπο. Η έννοια της υπόδειξης θα έχει να κάνει με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί».

Τέλος, ο κ. Βρούτσης διαβεβαίωσε ότι γίνεται τακτικός έλεγχος σε όλες τις ομοσπονδίες, και στα άλλα αθλήματα. «Ο έλεγχος που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ομοσπονδία μπάσκετ είναι έκτακτος, στις άλλες γίνεται με τακτικό τρόπο σε όλες. Συμπληρωματικά, με μέτρα που έχω πάρει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα το Υπουργείο, θέσπισα ορκωτούς ελεγκτές, που δεν υπήρχαν, για όλες τις Ομοσπονδίες με πάνω από 100.000 επιχορήγηση. Π.χ. το μπάσκετ παίρνει κάθε χρόνο 3,2 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού. Δεύτερον, άλλαξα τον τρόπο που υποβάλλονται οι προϋπολογισμοί. Μέχρι τότε μπορούσε να φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός που να δημιουργήσει εκατομμύρια ελλείμματα ανεξέλεκτα. Αλλάξα όλο το πλαίσιο» κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού.

Συνεχίζεται αύριο ο «χορός» των απολογιών για τους στημένους αγώνες – Στον ανακριτή Λιόλιος

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται αύριο Κυριακή (25/10) η απολογία του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου ενώ αύριο απολογείται και ο στενός συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης. Οι κατηγορούμενοι κρατούνται προσωρινά στη ΓΑΔΑ.

Προφυλακίστηκε ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, μετά την πολύωρη απολογία του για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτησή του, έπειτα από διαδικασία που διήρκεσε σχεδόν εννέα ώρες.

Ο Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκε χρηματικό ποσό ύψους 820.000 ευρώ, παρέδωσε στον ανακριτή πολυσέλιδο υπόμνημα με τις θέσεις του, επιχειρώντας να εξηγήσει την προέλευση των χρημάτων και να αντικρούσει τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Πώς δικαιολόγησε τα 820.000 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου φέρεται να προσκόμισε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα συνολικά εισοδήματά του από το 2001 έως και το 2026 ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Κατά τους ισχυρισμούς του, τα χρήματα προέρχονται από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως διαιτητή, την εργασία του ως στελέχους σε δασαρχείο, καθώς και από οικογενειακά εισοδήματα.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι κατοικεί σε ιδιόκτητο σπίτι στην Κατερίνη και ότι δεν έχει ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες. Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε ότι προτιμούσε να διατηρεί μετρητά στην κατοικία του.

Όπως φέρεται να εξήγησε, συγκέντρωνε σταδιακά τα χρήματα μέσω αναλήψεων από τα εισοδήματά του, με αποτέλεσμα το ποσό που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε να αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, μέρος των χρημάτων που είχε αποταμιεύσει διαχρονικά.

Αρνήθηκε τις καταγγελίες για δωροδοκία

Κατά την απολογία του, ο Παπαπέτρου αρνήθηκε τις καταγγελίες συγκεκριμένου μάρτυρα, σύμφωνα με τις οποίες είχε δωροδοκηθεί σε τέσσερις διαφορετικές συναντήσεις.

Φέρεται να χαρακτήρισε τον μάρτυρα αναξιόπιστο, υποστηρίζοντας ότι κατά το χρονικό διάστημα δύο από τις επίμαχες συναντήσεις βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο. Για τις άλλες δύο περιπτώσεις αρνήθηκε επίσης ότι προέβη σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Οι ισχυρισμοί του αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής γραμμής που παρουσίασε ενώπιον του ανακριτή.

Το προσωνύμιο «ο γραμμάριος»

Σύμφωνα με καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο πρώην διαιτητής φέρεται να χρησιμοποιούσε το προσωνύμιο «ο γραμμάριος».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε στείλει μήνυμα σε παράγοντα ομάδας, ζητώντας του να του βάλει «500/1.000/1/5000 γραμμάρια». Η αναφορά στα «γραμμάρια» φέρεται να συνδέεται με χρηματικά ποσά, όπως προκύπτει από την ερμηνεία του μηνύματος στο πλαίσιο της έρευνας.

Τη Δευτέρα (26/10) έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστούν στον ανακριτή η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης.