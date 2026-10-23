Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Στην φυλακή ο Πέτρος Παπαπέτρου, τι υποστήριξε στην απολογία του – Έρχονται νέες συλλήψεις, στο «μικροσκόπιο» ακόμη 8-9 διαιτητές

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, μετά την πολύωρη απολογία του για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών επεκτείνεται σε ακόμη οκτώ έως εννέα διαιτητές, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο Πέτρος Παπαπέτρου ήταν ο πρώτος από τους έξι κατηγορουμένους που απολογήθηκε, καθώς προσήλθε ενώπιον του ανακριτή περίπου στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής (23/10). Η διαδικασία διήρκεσε περίπου 9 ώρες και ολοκληρώθηκε με την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του.

Ο πρώην διαιτητής αντιμετωπίζει, όπως και οι υπόλοιποι συλληφθέντες, κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικού αγώνα, βάσει του άρθρου 132 του αθλητικού νόμου. Η έρευνα αφορά συνολικά 50 αναμετρήσεις.

Τι υποστήριξε για τα χρήματα που κατασχέθηκαν από το σπίτι του

Σημαντικό μέρος της απολογίας του Πέτρου Παπαπέτρου αφορούσε την προέλευση των χρημάτων που εντοπίστηκαν στην κατοικία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να προσκόμισε οικονομικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι τα συνολικά εισοδήματά του από το 2001 έως το 2026 ανέρχονται σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Κατά τους ισχυρισμούς του, τα χρήματα είναι «προϊόν αποταμίευσης» και προέρχονται από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως διαιτητή, την εργασία του σε δασαρχείο και οικογενειακά εισοδήματα.

Ο πρώην διαιτητής φέρεται επίσης να ανέφερε ότι κατοικεί σε ιδιόκτητο σπίτι στην Κατερίνη και διατηρεί περιορισμένες προσωπικές δαπάνες. Όπως υποστήριξε, επιθυμούσε να φυλάσσει μετρητά στην κατοικία του και, για τον λόγο αυτό, πραγματοποιούσε αναλήψεις από τα εισοδήματά του στη διάρκεια των ετών, συγκεντρώνοντας σταδιακά το ποσό που τελικά κατασχέθηκε.

Η κατάθεση του μάρτυρα και η απάντηση Παπαπέτρου

Κατά την απολογία του, ο Πέτρος Παπαπέτρου αρνήθηκε επίσης τις καταγγελίες συγκεκριμένου μάρτυρα, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος δωροδοκήθηκε τέσσερις φορές, σε ισάριθμες συναντήσεις.

Ο πρώην διαιτητής φέρεται να αμφισβήτησε την αξιοπιστία του μάρτυρα, επισημαίνοντας ότι κατά τον χρόνο των δύο από τις τέσσερις συναντήσεις βρισκόταν σε διαφορετικό μέρος. Παράλληλα, αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις.

Ο μάρτυρας, επίσης πρώην διαιτητής, φέρεται να κατέθεσε ότι ο Πέτρος Παπαπέτρου ήταν γνωστός στον χώρο της διαιτησίας με το προσωνύμιο «ο Γραμμάριος». Κατά την καταγγελία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ζητούσε παράνομες αμοιβές από παράγοντα ομάδας, χρησιμοποιώντας τη φράση: «Βάλε μου 500-1.000, άντε 1.500».

Ο δικηγόρος του αμφισβητεί το κατηγορητήριο και προαναγγέλλει προσφυγή

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του Πέτρου Παπαπέτρου, Ορέστης Γεωργιάδης, εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις για το κατηγορητήριο και την απόφαση προσωρινής κράτησης. Ο δικηγόρος χαρακτήρισε «σαθρό» το κατηγορητήριο, υποστήριξε ότι ο εντολέας του είναι αθώος και ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εντός δέκα ημερών.

Συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Μετά από μια μαραθώνια ανάκριση οκτώμισι περίπου ωρών, πράγματι, με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της κυρίας εισαγγελέως, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του εντολέα μου. Έχουμε σαφέστατα σοβαρότατες αμφιβολίες και ενστάσεις ως προς το κατηγορητήριο. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως αθώος.

Είναι αυτονόητο ότι θα ασκηθεί εντός δεκαημέρου προσφυγή και στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Εκφράστηκε, τουλάχιστον από τον κύριο ανακριτή, σφοδρότατος προβληματισμός και αμφιβολίες πριν καταλήξουν στη συγκεκριμένη απόφαση. Επιφυλασσόμαστε. Πρόκειται περί σαθρού κατηγορητηρίου σε κάθε περίπτωση και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα αποδειχθεί πλήρως η αθωότητα του κυρίου Παπαπέτρου».

Αναφερόμενος στα χρήματα που κατασχέθηκαν, ο Ορέστης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η υπεράσπιση προσκόμισε έγγραφα που τεκμηριώνουν τη νόμιμη προέλευσή τους.

«Προσκομίστηκαν σήμερα πάρα πολλά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων. Εισοδήματα της τάξης του ενάμισι εκατομμυρίου, προερχόμενα από την υπαλληλική απασχόληση του ζεύγους, από την οικογένειά τους, από πωλήσεις ακινήτων, από τα εισοδήματά του από την ενασχόλησή του ως διαιτητή, ακόμα και με την ανάλωση που έχει μεσολαβήσει αυτά τα χρόνια.

Δυστυχώς, δεν έχουν πειστεί απόλυτα και περιμένουν κάποια περαιτέρω στοιχεία για την πλήρη απόδειξη περί αυτού».

Ο συνήγορος υπεράσπισης ρωτήθηκε επίσης για το ενδεχόμενο συμμετοχής του εντολέα του σε στημένους αγώνες, το οποίο απέκλεισε κατηγορηματικά.

«Ούτε κατά διάνοια. Υπάρχει πλήρης άγνοια, δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με αυτό το πράγμα. Δεν είχε ποτέ λογαριασμό, δεν έχει ποτέ συμμετάσχει σε αυτό και δεν υπάρχει καμία σχετική κατηγορία ως προς αυτό».

Την Κυριακή απολογείται ο Βαγγέλης Λιόλιος

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται την Κυριακή (25/10), οπότε αναμένεται να απολογηθούν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος θεωρείται βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, καθώς και ο επιχειρηματίας συνεργάτης του.

Τη Δευτέρα (26/10) πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. Πρόκειται για δύο πρώην διαιτητές και μία εν ενεργεία διεθνή διαιτήτρια, η οποία έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων από τη EuroLeague.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές διερευνούν την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων του ελληνικού μπάσκετ.

Στο πεδίο των ερευνών ακόμη 8 με 9 διαιτητές

Παράλληλα, νέα στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φέρονται να συνδέουν με την υπόθεση και άλλους διαιτητές, οι οποίοι εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στις 50 ύποπτες αναμετρήσεις.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Mega, οι καταθέσεις βασικών μαρτύρων περιγράφουν έναν φερόμενο μηχανισμό ελέγχου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, μέσω του οποίου οι κατηγορούμενοι φέρονται να ασκούσαν επιρροή στη διαιτησία. Στο πλαίσιο αυτό, φέρονται να πραγματοποιούνταν συναντήσεις με διαιτητές πριν από κρίσιμους αγώνες μεγάλων κατηγοριών.

Από τις μαρτυρίες προκύπτουν αναφορές σε οκτώ με εννέα διαιτητές, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, που φέρονται να ήταν «μυημένοι» στο κύκλωμα και να συνεργάζονταν κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων, λαμβάνοντας αποφάσεις που επηρέαζαν την εξέλιξη και την τελική έκβασή τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές έρευνες και προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων. Η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης και ενδέχεται να αποκαλύψει πρόσθετα επιβαρυντικά στοιχεία.

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Οι 49 αγώνες που ελέγχονται και η σύνδεση με τον Προμηθέα

Την ίδια ώρα, η δικαστική έρευνα εξετάζει 49 αναφορές σε αγώνες μπάσκετ, στο πλαίσιο της διερεύνησης καταγγελιών για πιθανή χειραγώγηση αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 17 αναμετρήσεις αφορούν τον Προμηθέα Πατρών, σύλλογο με τον οποίο συνδέεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος.

Επιπλέον, τέσσερις αγώνες αφορούν την Αναγέννηση, η οποία συνδέεται με τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες του Προμηθέα, ενώ άλλες επτά αναμετρήσεις αφορούν τον Ιωνικό, στον οποίο είχε διατελέσει παράγοντας ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης.

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Οι «στημένοι» αγώνες, τα 100.000 ευρώ και οι πιέσεις στον Γιώργο Μπόγρη

Στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ένα σύστημα χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ περιλαμβάνονται στις καταθέσεις δύο μαρτύρων, ενός επιχειρηματία και ενός διαιτητή, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Οι δύο μαρτυρίες, που θεωρούνται κρίσιμες από τις δικαστικές Αρχές, περιέχουν ισχυρισμούς για παρεμβάσεις στη διαιτησία, συνεννοήσεις σχετικά με αποτελέσματα αναμετρήσεων, αλλά και πιέσεις προς τον διεθνή μπασκετμπολίστα Γιώργο Μπόγρη.

Στις καταθέσεις γίνεται αναφορά στον Βαγγέλη Λιόλιο, σε πρόσωπα που περιλαμβάνονται μεταξύ των κατηγορουμένων, καθώς και σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ισχυρισμοί του διαιτητή για τη χρήση συνθηματικών φράσεων, μέσω των οποίων φέρεται να καθοριζόταν ο τρόπος με τον οποίο θα επηρέαζαν οι διαιτητικές αποφάσεις την εξέλιξη των αγώνων.

Τα συνθηματικά «σκόνη» και «σκόνη και θρύψαλα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαιτητής που κατέθεσε στην εισαγγελική έρευνα περιέγραψε έναν τρόπο συνεννόησης για τα διαιτητικά σφυρίγματα, στον οποίο χρησιμοποιούνταν οι χαρακτηριστικές εκφράσεις «σκόνη» και «σκόνη και θρύψαλα».

Όπως φέρεται να υποστήριξε, η λέξη «σκόνη» σήμαινε ότι οι διαιτητές έπρεπε να προχωρήσουν σε αποφάσεις που θα προκαλούσαν περιορισμένες αντιδράσεις. Αντίθετα, η φράση «σκόνη και θρύψαλα» αποτελούσε, κατά τον ισχυρισμό του, εντολή να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο μάρτυρας φέρεται να εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούσαν συνήθως είτε στη νίκη συγκεκριμένης ομάδας είτε στην ευνοϊκή μεταχείριση νεαρού αθλητή. Στη δεύτερη περίπτωση, οι διαιτητές φέρονται να καταλόγιζαν περισσότερα φάουλ υπέρ του παίκτη, προκειμένου να βελτιωθούν τα στατιστικά του.

Παράλληλα, ο διαιτητής φέρεται να αναφέρθηκε στους ημιτελικούς και τους τελικούς αγοριών και κοριτσιών του σχολικού πρωταθλήματος του 2026. Όπως υποστήριξε, ικανοποίησε αίτημα κατηγορούμενου επιχειρηματία, ώστε η Αναγέννηση Πάτρας να κατακτήσει τους τίτλους.

Οι ισχυρισμοί για τον αγώνα Εθνικού – Προμηθέα και τα 100.000 ευρώ

Από την πλευρά του, ο επιχειρηματίας που εξετάστηκε ως μάρτυρας φέρεται να περιέγραψε περιστατικά που συνδέονται με τον Βαγγέλη Λιόλιο και την περίοδο κατά την οποία ήταν πρόεδρος του Προμηθέα Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι το 2015 μεσολάβησε για να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Βαγγέλη Λιόλιου και του υπευθύνου του τμήματος μπάσκετ του Εθνικού. Αντικείμενο της συνάντησης φέρεται να ήταν η αναμέτρηση των δύο ομάδων, με τον τότε πρόεδρο του Προμηθέα να επιδιώκει ένα αποτέλεσμα που θα βοηθούσε την ομάδα της Πάτρας να εξασφαλίσει την άνοδο στην Α1 Ανδρών.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να κατέθεσε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος ζήτησε από τον παράγοντα του Εθνικού να μην αγωνιστεί η ομάδα του με όλες τις δυνάμεις της απέναντι στον Προμηθέα. Σε αντάλλαγμα, φέρεται να του υποσχέθηκε ότι θα τον στήριζε στο μέλλον, όποτε χρειαζόταν τη βοήθειά του.

Ο παράγοντας του Εθνικού φέρεται να αποδέχθηκε το αίτημα, δεσμευόμενος ότι η ομάδα του δεν θα διεκδικούσε με όλες τις δυνάμεις της τη νίκη. Στην αναμέτρηση που ακολούθησε, ο Προμηθέας επικράτησε του Εθνικού.

Στην κατάθεσή του, ο επιχειρηματίας φέρεται να αναφέρθηκε και σε ξεχωριστή συμφωνία με τον Βαγγέλη Λιόλιο, η οποία αφορούσε την ενδεχόμενη άνοδο της δικής του ομάδας. Όπως υποστήριξε, είχε δεσμευτεί ότι ο σύλλογός του θα παραιτούνταν από το δικαίωμα ανόδου, εφόσον το εξασφάλιζε, ζητώντας ως αντάλλαγμα 100.000 ευρώ για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων της ομάδας. Κατά τον ισχυρισμό του, το ποσό τελικά καταβλήθηκε.

Το σχέδιο για τις εκλογές της ΕΟΚ και οι συναντήσεις με διαιτητές

Ο επιχειρηματίας φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι το 2017 άρχισε να καταρτίζει μαζί με τον Βαγγέλη Λιόλιο ένα σχέδιο για την επικράτηση του τελευταίου στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, το σχέδιο προέβλεπε την προσέγγιση και τη στρατολόγηση σωματείων που θα υποστήριζαν την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και την άτυπη στρατολόγηση διαιτητών.

Την περίοδο εκείνη, όπως ισχυρίστηκε ο μάρτυρας, ο Βαγγέλης Λιόλιος τού σύστησε για πρώτη φορά έναν επιχειρηματία συνεργάτη του, ο οποίος περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των συγκατηγορουμένων του. Μάλιστα, φέρεται να τον παρουσίασε ως πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του, ενώ παράλληλα τον έφερε σε επαφή με ακόμη έναν κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν διαιτητής.

Κατά τον μάρτυρα, ακολούθησαν πολλές συναντήσεις με διαιτητές στα γραφεία του επιχειρηματία που συνεργαζόταν με τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Η αναφορά στον Γιώργο Μπόγρη και οι καταγγελλόμενες πιέσεις

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε ο επιχειρηματίας μάρτυρας και στην περίπτωση του διεθνούς μπασκετμπολίστα Γιώργου Μπόγρη, ο οποίος είχε συμφωνήσει να αγωνιστεί στον Προμηθέα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε, ο αθλητής δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να αποδεχθεί τη συναινετική λύση του συμβολαίου του, μόλις δύο μήνες μετά την υπογραφή του. Ο μάρτυρας απέδωσε την επιδίωξη αυτή σε επιθυμία και εντολή του τότε προέδρου της ομάδας, Βαγγέλη Λιόλιου.

Στην υπόθεση φέρεται να είχε εμπλοκή και πρόσωπο που διετέλεσε σύμβουλος της ΕΟΚ σε θέματα διαιτησίας και σήμερα περιλαμβάνεται μεταξύ των κατηγορουμένων.

Όπως υποστήριξε ο επιχειρηματίας, ο συγκεκριμένος παράγοντας είχε προειδοποιήσει ότι, εάν δεν βρισκόταν η «χρυσή τομή» για τη λύση της συνεργασίας, ο Γιώργος Μπόγρης θα δεχόταν τεχνικές ποινές από τους διαιτητές κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αυτό θα είχε ως συνέπεια την επιβολή ιδιαίτερα υψηλού προστίμου στον αθλητή.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του μάρτυρα, ο Γιώργος Μπόγρης δέχθηκε πράγματι τεχνικές ποινές σε μία αναμέτρηση, όπως είχε προηγουμένως προειδοποιηθεί.

«Ο Παναθηναϊκός θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας»

Την πρόθεση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και να προσκομίσει στις εισαγγελικές αρχές όλα τα στοιχεία που διαθέτει για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ γνωστοποίησε η νομική εκπρόσωπος της ομάδας, Μαργαρίτα Θάνου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η δικηγόρος αναφέρθηκε στις καταγγελίες και στις δικαστικές προσφυγές του Παναθηναϊκού για ζητήματα διαιτησίας, στους ορισμούς συγκεκριμένων διαιτητών και στην αντιπαράθεση με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, με αφορμή τις εξελίξεις στην έρευνα που αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και άλλα πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ.

Παράλληλα, σχολίασε τον εντοπισμό 820.000 ευρώ στην κατοικία του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, αναφέρθηκε στις εκλογικές διαδικασίες του ΕΣΑΚΕ και τοποθετήθηκε για τον Παναγιώτη Γιαννάκη και την παραίτηση του Χρήστου Χριστοδούλου από την προεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ).

Οι καταγγελίες του Παναθηναϊκού και οι ορισμοί διαιτητών

Η Μαργαρίτα Θάνου υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός είχε καταγγείλει επανειλημμένα προβλήματα στη διαιτησία, προσφεύγοντας στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα και δημοσιοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία. «Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια είναι αυτός που μόνιμα διαμαρτύρεται, προσφεύγει στα δικαστήρια και βγάζει ανακοινώσεις με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία», ανέφερε.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ομάδα δεν διέθετε τα στοιχεία που, όπως είπε, συγκέντρωσαν ο Δήμος Στασινόπουλος και η ΚΑΕ Αμαρουσίου, τα οποία συνέβαλαν στην εμφάνιση και άλλων μαρτύρων. «Αυτά δεν τα είχαμε. Εμείς είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο, πάρα πολύ προβληματικό, αν όχι ύποπτο, μοτίβο. Είχαμε διαρκείς τοποθετήσεις και αυθαίρετους ορισμούς πολύ συγκεκριμένων διαιτητών», υποστήριξε.

Συνδέοντας τις προηγούμενες διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού με τις εξελίξεις στη δικαστική έρευνα, αναφέρθηκε σε τρεις διαιτητές που, όπως δήλωσε, βρίσκονται υπό κράτηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας. «Τρεις από αυτούς βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρατούμενοι. Πάντα σεβόμαστε απεριόριστα, και εγώ ως νομικός, το τεκμήριο της αθωότητας. Απλώς κάποια πράγματα είναι αυταπόδεικτα. Είναι έτσι όπως έχουν συμβεί», σημείωσε.

Η δικηγόρος υπενθύμισε ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε προσφύγει σε όλα τα αρμόδια όργανα, μεταξύ των οποίων και το ΑΣΕΑΔ, αμφισβητώντας συγκεκριμένους ορισμούς διαιτητών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους πέντε τελικούς του πρωταθλήματος, υποστηρίζοντας ότι, παρά τον μεγάλο αριθμό διαθέσιμων διαιτητών, επιλέχθηκε περιορισμένος αριθμός προσώπων. Μεταξύ αυτών κατονόμασε τον Πέτρο Παπαπέτρου και τη Βάσω Τσαρούχα, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο του Ηλία Κορομηλά, συμβούλου της ΚΕΔ.

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Η προσφυγή για την Τσαρούχα και τα 820.000 ευρώ

Σχετικά με τους ορισμούς διαιτητών, η Μαργαρίτα Θάνου αναφέρθηκε στην προσφυγή του Παναθηναϊκού κατά του ορισμού της Βάσως Τσαρούχα, επισημαίνοντας ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε πραγματοποιήσει παρέμβαση υπέρ του συγκεκριμένου ορισμού. «Προσφύγαμε κατά της κυρίας Τσαρούχα και ξέρετε ποιος έκανε παρέμβαση υπέρ του ορισμού της; Η ΚΑΕ Ολυμπιακός», δήλωσε.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ο Παναθηναϊκός είχε στραφεί κατά της διαιτήτριας, επικαλέστηκε εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες που, όπως διευκρίνισε, δεν σχετίζονται με την τρέχουσα έρευνα. «Ξέρετε γιατί προσφύγαμε τότε κατά της κυρίας Τσαρούχα και γιατί προσφύγαμε πάλι τώρα που μας σφύριξε με το Περιστέρι; Διότι υπάρχουν εκκρεμείς κακουργηματικές διώξεις εναντίον της, άσχετες με το παρόν ζήτημα, με παράλληλη υποστήριξη της κατηγορίας από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός», υποστήριξε.

Επανερχόμενη στην παρέμβαση της ομάδας του Πειραιά, πρόσθεσε: «Και ξέρετε τι έκανε η ΚΑΕ Ολυμπιακός; Παραστάθηκε υπέρ της κυρίας Τσαρούχα, υπέρ του ορισμού της. Αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο δεν προβληματίζει κάποιον;».

Η νομική εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού σχολίασε επίσης την υπόθεση του Πέτρου Παπαπέτρου, στην κατοικία του οποίου φέρεται να εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 820.000 ευρώ. Επισήμανε ότι ο πρώην διαιτητής είχε διευθύνει δύο από τους πέντε τελικούς του πρωταθλήματος, ενώ αναφέρθηκε και στον ισχυρισμό του για την προέλευση των χρημάτων. «Ο διαιτητής, ο οποίος διαιτήτευσε δύο από τους πέντε φετινούς τελικούς, βρέθηκε με 820.000 ευρώ στο σπίτι του. Διάβασα, άκουσα τώρα από το δελτίο σας ότι έκανε πολλή οικονομία. Συγχαρητήρια, να μας δείξει τον τρόπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω πώς κάνουν τέτοια οικονομία», σχολίασε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι κατά τις έρευνες στις κατοικίες τριών διαιτητών που είχαν συμμετάσχει στους τελικούς εντοπίστηκαν μετρητά, συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με τις προηγούμενες καταγγελίες του Παναθηναϊκού.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με τη διαιτησία. «Ο Γιαννακόπουλος έχει φάει δεκάδες μήνες απαγόρευσης εισόδου και πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, επειδή έλεγε ότι η Τσαρούχα, ο Παπαπέτρου και ο Κορομηλάς δεν είναι τίμιοι. Τότε, λοιπόν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφευγε υπέρ τους. Εγώ αυτά έχω να παραθέσω», ανέφερε.

Η αντιπαράθεση με την ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η Μαργαρίτα Θάνου άσκησε κριτική στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη στάση της απέναντι στις εξελίξεις που αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο. «Διάβασα κι εγώ, ερχόμενη, την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός με μεγάλη έκπληξη, οφείλω να ομολογήσω. Διότι η λαλίστατη ΚΑΕ Ολυμπιακός, επί παντός επιστητού και ειδικά για τα ζητήματα του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, δεν βρήκε μία λέξη να πει, μία λέξη να γράψει για τον πολύ αγαπημένο της κύριο Λιόλιο, για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, για τον άνθρωπο τον οποίο έχει στηρίξει», δήλωσε.

Η δικηγόρος διευκρίνισε ότι δεν ζητά από την ομάδα του Πειραιά να προδικάσει την ενοχή οποιουδήποτε εμπλεκόμενου προσώπου. Υποστήριξε, όμως, ότι ο Ολυμπιακός τοποθετείται συχνά δημόσια για δικαστικές υποθέσεις που αφορούν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και θα μπορούσε να σχολιάσει και τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με ανακοίνωσή της, έχει απορρίψει οποιαδήποτε σύνδεσή της με την εκκρεμή δικαστική έρευνα. Παράλληλα, έχει κατηγορήσει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ότι επιχειρεί να εμπλέξει την ομάδα και τους ανθρώπους της σε μια υπόθεση στην οποία, όπως υποστηρίζει, δεν υπάρχει καμία αναφορά στους «ερυθρολεύκους».

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες αναφορές του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε στοιχεία που ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν, η Μαργαρίτα Θάνου ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενό τους. «Δεν μπορώ να ξέρω τι εννοεί ο κύριος Γιαννακόπουλος. Αυτό που ξέρω είναι τα γεγονότα, αυτά που έχω μπροστά μου», ανέφερε.

Επικαλέστηκε, πάντως, τις προηγούμενες ενέργειες του Παναθηναϊκού σε βάρος συγκεκριμένων διαιτητών, αντιπαραβάλλοντάς τες με τη στάση του Ολυμπιακού. «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσέφευγε κατά αυτών των διαιτητών, έβγαζε ανακοινώσεις κατά αυτών των διαιτητών, όταν η ΚΑΕ Ολυμπιακός έβγαζε ανακοινώσεις υπέρ τους και υπέβαλλε εγκλήσεις, μηνύσεις και καταγγελίες κατά του Παναθηναϊκού και του Γιαννακόπουλου», σημείωσε.

Οι εκλογές του ΕΣΑΚΕ και οι αναφορές στο Λαύριο

Η Μαργαρίτα Θάνου αναφέρθηκε και στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες του ΕΣΑΚΕ, περιγράφοντας τις διαφορετικές θέσεις που είχαν λάβει οι ομάδες για τη διοίκηση της διοργανώτριας αρχής.

Όπως υποστήριξε, ο Παναθηναϊκός είχε συνταχθεί με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, το Περιστέρι, το Μαρούσι και το Λαύριο, ενώ ο Ολυμπιακός βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά, μαζί με τον Προμηθέα. «Εμείς ήμασταν μαζί από τη μία μεριά. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ήταν από την άλλη μεριά με τον Προμηθέα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην περίπτωση του Λαυρίου, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα αντιμετώπισε αγωνιστικά και διοικητικά προβλήματα, τα οποία συνέδεσε με τον υποβιβασμό της στην Α2. «Έχετε δει τους αγώνες και τι έχουν κάνει στο Λαύριο και πώς άλλαζαν τις προκηρύξεις για να μην μπορεί να αντεπεξέλθει το Λαύριο», δήλωσε.

Η δικηγόρος σημείωσε ότι οι ομάδες που είχαν συγκροτήσει το συγκεκριμένο μέτωπο προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, επιδιώκοντας την ανάδειξη ανεξάρτητης διοίκησης στον ΕΣΑΚΕ. «Πηγαίναμε στα δικαστήρια για να ζητήσουμε μια ανεξάρτητη διοίκηση για τον ΕΣΑΚΕ. Εγώ αυτά έχω να παραθέσω. Όποιος θέλει τα κρίνει, τα αξιολογεί», πρόσθεσε.

Η δικηγόρος εξέφρασε παράλληλα την επιθυμία να υπάρξουν περισσότερες δημόσιες τοποθετήσεις για όσα διερευνώνται στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στην Ομοσπονδία δεν μπορεί να παραμείνει αμετάβλητη. «Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή ως έχει. Και πολλοί άλλοι έχουν υποφέρει», ανέφερε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε την παραίτηση του Χρήστου Χριστοδούλου από την προεδρία της ΚΕΔ, την οποία συνέδεσε με συνάντησή του με τον Βαγγέλη Λιόλιο.

«Μέσα σε μια νύχτα παραιτήθηκε ο πρόεδρος Χριστοδούλου, ένας άνθρωπος κόσμημα για το μπάσκετ. Παραιτήθηκε μέσα σε μια νύχτα, μετά από συνάντησή του με τον Λιόλιο. Δεν πρέπει να κληθεί αυτός ο άνθρωπος να καταθέσει;», διερωτήθηκε.

«Θα προσκομίσουμε όλα όσα έχουμε»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Μαργαρίτα Θάνου επιβεβαίωσε ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προτίθεται να παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ. «Φυσικά, θα παρασταθούμε προς υποστήριξη της κατηγορίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα θα θέσει στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει. «Θα προσκομίσουμε όλα όσα έχουμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Στόματα έχουν ανοίξει», κατέληξε.