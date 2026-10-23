Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ο Παναθηναϊκός θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας» ανέφερε στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος της «πράσινης» ΚΑΕ

Την πρόθεση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και να προσκομίσει στις εισαγγελικές αρχές όλα τα στοιχεία που διαθέτει για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ γνωστοποίησε η νομική εκπρόσωπος της ομάδας, Μαργαρίτα Θάνου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η δικηγόρος αναφέρθηκε στις καταγγελίες και στις δικαστικές προσφυγές του Παναθηναϊκού για ζητήματα διαιτησίας, στους ορισμούς συγκεκριμένων διαιτητών και στην αντιπαράθεση με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, με αφορμή τις εξελίξεις στην έρευνα που αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και άλλα πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ.

Παράλληλα, σχολίασε τον εντοπισμό 820.000 ευρώ στην κατοικία του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, αναφέρθηκε στις εκλογικές διαδικασίες του ΕΣΑΚΕ και τοποθετήθηκε για τον Παναγιώτη Γιαννάκη και την παραίτηση του Χρήστου Χριστοδούλου από την προεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ).

Οι καταγγελίες του Παναθηναϊκού και οι ορισμοί διαιτητών

Η Μαργαρίτα Θάνου υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός είχε καταγγείλει επανειλημμένα προβλήματα στη διαιτησία, προσφεύγοντας στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα και δημοσιοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία. «Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια είναι αυτός που μόνιμα διαμαρτύρεται, προσφεύγει στα δικαστήρια και βγάζει ανακοινώσεις με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία», ανέφερε.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ομάδα δεν διέθετε τα στοιχεία που, όπως είπε, συγκέντρωσαν ο Δήμος Στασινόπουλος και η ΚΑΕ Αμαρουσίου, τα οποία συνέβαλαν στην εμφάνιση και άλλων μαρτύρων. «Αυτά δεν τα είχαμε. Εμείς είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο, πάρα πολύ προβληματικό, αν όχι ύποπτο, μοτίβο. Είχαμε διαρκείς τοποθετήσεις και αυθαίρετους ορισμούς πολύ συγκεκριμένων διαιτητών», υποστήριξε.

Συνδέοντας τις προηγούμενες διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού με τις εξελίξεις στη δικαστική έρευνα, αναφέρθηκε σε τρεις διαιτητές που, όπως δήλωσε, βρίσκονται υπό κράτηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας. «Τρεις από αυτούς βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρατούμενοι. Πάντα σεβόμαστε απεριόριστα, και εγώ ως νομικός, το τεκμήριο της αθωότητας. Απλώς κάποια πράγματα είναι αυταπόδεικτα. Είναι έτσι όπως έχουν συμβεί», σημείωσε.

Η δικηγόρος υπενθύμισε ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε προσφύγει σε όλα τα αρμόδια όργανα, μεταξύ των οποίων και το ΑΣΕΑΔ, αμφισβητώντας συγκεκριμένους ορισμούς διαιτητών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους πέντε τελικούς του πρωταθλήματος, υποστηρίζοντας ότι, παρά τον μεγάλο αριθμό διαθέσιμων διαιτητών, επιλέχθηκε περιορισμένος αριθμός προσώπων. Μεταξύ αυτών κατονόμασε τον Πέτρο Παπαπέτρου και τη Βάσω Τσαρούχα, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο του Ηλία Κορομηλά, συμβούλου της ΚΕΔ.

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Η προσφυγή για την Τσαρούχα και τα 820.000 ευρώ

Σχετικά με τους ορισμούς διαιτητών, η Μαργαρίτα Θάνου αναφέρθηκε στην προσφυγή του Παναθηναϊκού κατά του ορισμού της Βάσως Τσαρούχα, επισημαίνοντας ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε πραγματοποιήσει παρέμβαση υπέρ του συγκεκριμένου ορισμού. «Προσφύγαμε κατά της κυρίας Τσαρούχα και ξέρετε ποιος έκανε παρέμβαση υπέρ του ορισμού της; Η ΚΑΕ Ολυμπιακός», δήλωσε.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ο Παναθηναϊκός είχε στραφεί κατά της διαιτήτριας, επικαλέστηκε εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες που, όπως διευκρίνισε, δεν σχετίζονται με την τρέχουσα έρευνα. «Ξέρετε γιατί προσφύγαμε τότε κατά της κυρίας Τσαρούχα και γιατί προσφύγαμε πάλι τώρα που μας σφύριξε με το Περιστέρι; Διότι υπάρχουν εκκρεμείς κακουργηματικές διώξεις εναντίον της, άσχετες με το παρόν ζήτημα, με παράλληλη υποστήριξη της κατηγορίας από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός», υποστήριξε.

Επανερχόμενη στην παρέμβαση της ομάδας του Πειραιά, πρόσθεσε: «Και ξέρετε τι έκανε η ΚΑΕ Ολυμπιακός; Παραστάθηκε υπέρ της κυρίας Τσαρούχα, υπέρ του ορισμού της. Αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο δεν προβληματίζει κάποιον;».

Η νομική εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού σχολίασε επίσης την υπόθεση του Πέτρου Παπαπέτρου, στην κατοικία του οποίου φέρεται να εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 820.000 ευρώ. Επισήμανε ότι ο πρώην διαιτητής είχε διευθύνει δύο από τους πέντε τελικούς του πρωταθλήματος, ενώ αναφέρθηκε και στον ισχυρισμό του για την προέλευση των χρημάτων. «Ο διαιτητής, ο οποίος διαιτήτευσε δύο από τους πέντε φετινούς τελικούς, βρέθηκε με 820.000 ευρώ στο σπίτι του. Διάβασα, άκουσα τώρα από το δελτίο σας ότι έκανε πολλή οικονομία. Συγχαρητήρια, να μας δείξει τον τρόπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω πώς κάνουν τέτοια οικονομία», σχολίασε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι κατά τις έρευνες στις κατοικίες τριών διαιτητών που είχαν συμμετάσχει στους τελικούς εντοπίστηκαν μετρητά, συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με τις προηγούμενες καταγγελίες του Παναθηναϊκού.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με τη διαιτησία. «Ο Γιαννακόπουλος έχει φάει δεκάδες μήνες απαγόρευσης εισόδου και πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, επειδή έλεγε ότι η Τσαρούχα, ο Παπαπέτρου και ο Κορομηλάς δεν είναι τίμιοι. Τότε, λοιπόν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφευγε υπέρ τους. Εγώ αυτά έχω να παραθέσω», ανέφερε.

Η αντιπαράθεση με την ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η Μαργαρίτα Θάνου άσκησε κριτική στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη στάση της απέναντι στις εξελίξεις που αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο. «Διάβασα κι εγώ, ερχόμενη, την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός με μεγάλη έκπληξη, οφείλω να ομολογήσω. Διότι η λαλίστατη ΚΑΕ Ολυμπιακός, επί παντός επιστητού και ειδικά για τα ζητήματα του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, δεν βρήκε μία λέξη να πει, μία λέξη να γράψει για τον πολύ αγαπημένο της κύριο Λιόλιο, για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, για τον άνθρωπο τον οποίο έχει στηρίξει», δήλωσε.

Η δικηγόρος διευκρίνισε ότι δεν ζητά από την ομάδα του Πειραιά να προδικάσει την ενοχή οποιουδήποτε εμπλεκόμενου προσώπου. Υποστήριξε, όμως, ότι ο Ολυμπιακός τοποθετείται συχνά δημόσια για δικαστικές υποθέσεις που αφορούν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και θα μπορούσε να σχολιάσει και τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με ανακοίνωσή της, έχει απορρίψει οποιαδήποτε σύνδεσή της με την εκκρεμή δικαστική έρευνα. Παράλληλα, έχει κατηγορήσει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ότι επιχειρεί να εμπλέξει την ομάδα και τους ανθρώπους της σε μια υπόθεση στην οποία, όπως υποστηρίζει, δεν υπάρχει καμία αναφορά στους «ερυθρολεύκους».

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες αναφορές του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε στοιχεία που ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν, η Μαργαρίτα Θάνου ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενό τους. «Δεν μπορώ να ξέρω τι εννοεί ο κύριος Γιαννακόπουλος. Αυτό που ξέρω είναι τα γεγονότα, αυτά που έχω μπροστά μου», ανέφερε.

Επικαλέστηκε, πάντως, τις προηγούμενες ενέργειες του Παναθηναϊκού σε βάρος συγκεκριμένων διαιτητών, αντιπαραβάλλοντάς τες με τη στάση του Ολυμπιακού. «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσέφευγε κατά αυτών των διαιτητών, έβγαζε ανακοινώσεις κατά αυτών των διαιτητών, όταν η ΚΑΕ Ολυμπιακός έβγαζε ανακοινώσεις υπέρ τους και υπέβαλλε εγκλήσεις, μηνύσεις και καταγγελίες κατά του Παναθηναϊκού και του Γιαννακόπουλου», σημείωσε.

Οι εκλογές του ΕΣΑΚΕ και οι αναφορές στο Λαύριο

Η Μαργαρίτα Θάνου αναφέρθηκε και στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες του ΕΣΑΚΕ, περιγράφοντας τις διαφορετικές θέσεις που είχαν λάβει οι ομάδες για τη διοίκηση της διοργανώτριας αρχής.

Όπως υποστήριξε, ο Παναθηναϊκός είχε συνταχθεί με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, το Περιστέρι, το Μαρούσι και το Λαύριο, ενώ ο Ολυμπιακός βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά, μαζί με τον Προμηθέα. «Εμείς ήμασταν μαζί από τη μία μεριά. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ήταν από την άλλη μεριά με τον Προμηθέα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην περίπτωση του Λαυρίου, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα αντιμετώπισε αγωνιστικά και διοικητικά προβλήματα, τα οποία συνέδεσε με τον υποβιβασμό της στην Α2. «Έχετε δει τους αγώνες και τι έχουν κάνει στο Λαύριο και πώς άλλαζαν τις προκηρύξεις για να μην μπορεί να αντεπεξέλθει το Λαύριο», δήλωσε.

Η δικηγόρος σημείωσε ότι οι ομάδες που είχαν συγκροτήσει το συγκεκριμένο μέτωπο προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, επιδιώκοντας την ανάδειξη ανεξάρτητης διοίκησης στον ΕΣΑΚΕ. «Πηγαίναμε στα δικαστήρια για να ζητήσουμε μια ανεξάρτητη διοίκηση για τον ΕΣΑΚΕ. Εγώ αυτά έχω να παραθέσω. Όποιος θέλει τα κρίνει, τα αξιολογεί», πρόσθεσε.

Η δικηγόρος εξέφρασε παράλληλα την επιθυμία να υπάρξουν περισσότερες δημόσιες τοποθετήσεις για όσα διερευνώνται στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στην Ομοσπονδία δεν μπορεί να παραμείνει αμετάβλητη. «Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή ως έχει. Και πολλοί άλλοι έχουν υποφέρει», ανέφερε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε την παραίτηση του Χρήστου Χριστοδούλου από την προεδρία της ΚΕΔ, την οποία συνέδεσε με συνάντησή του με τον Βαγγέλη Λιόλιο.

«Μέσα σε μια νύχτα παραιτήθηκε ο πρόεδρος Χριστοδούλου, ένας άνθρωπος κόσμημα για το μπάσκετ. Παραιτήθηκε μέσα σε μια νύχτα, μετά από συνάντησή του με τον Λιόλιο. Δεν πρέπει να κληθεί αυτός ο άνθρωπος να καταθέσει;», διερωτήθηκε.

«Θα προσκομίσουμε όλα όσα έχουμε»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Μαργαρίτα Θάνου επιβεβαίωσε ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προτίθεται να παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ. «Φυσικά, θα παρασταθούμε προς υποστήριξη της κατηγορίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα θα θέσει στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει. «Θα προσκομίσουμε όλα όσα έχουμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Στόματα έχουν ανοίξει», κατέληξε.