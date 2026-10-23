Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Έχουμε συμφωνία για διαπραγματεύσεις τον Νοέμβριο» – Μικρή ανάσα η κατάπαυση πυρός στο Ολέσκι

Σε επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων τον Νοέμβριο στο Αμπού Ντάμπι προσδοκά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε σε μήνυμά του. Την ίδια στιγμή, ανάσα για τον ίδιο συνιστά η κατάπαυση πυρός στο Ολέσκι, που ξεκινά από τις 4 το πρωί τοπική ώρα (3 ώρα Ελλάδος) της 27ης Οκτωβρίου μετά από παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ.

Σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως «έχουμε συμφωνία για τη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης – Ουκρανία, Αμερική και Ρωσία – σε επίπεδο αντιπροσωπειών» το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου στο Αμπου Ντάμπι.

«Η ομάδα μου και εγώ μιλήσαμε με τους απεσταλμένους του Προέδρου Τραμπ – τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ. Μιλήσαμε για τα αποτελέσματα των συναντήσεων στο Όσλο και την Αγία Πετρούπολη, καθώς και για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τη διπλωματία αυτόν τον Νοέμβριο», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε οποιαδήποτε μέρα – ακόμα και αύριο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας προσθέτοντας: «Όμως όλα εξαρτώνται από τους Ρώσους. Περιμέναμε μια τριμερή συνάντηση και αυτόν τον Οκτώβριο. Αλλά δεν συνέβη – επειδή οι Ρώσοι βρήκαν άλλη μια δικαιολογία για να μη συναντηθούμε», τόνισε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Τώρα πρέπει όλοι να εστιάσουμε στο να πραγματοποιηθούν αυτές οι συναντήσεις – μαζί με την Αμερική, την Ευρώπη και όλους τους εταίρους μας. Μπορούν να συμβούν χωρίς την Αμερική ή χωρίς την αμερικανική πίεση στη Ρωσία; Πιθανότατα όχι». «Γι’ αυτό βασιζόμαστε πραγματικά στην Αμερική ώστε να διατηρήσει το ζήτημα αυτό ως προτεραιότητα σε κάθε επίπεδο. Και πρέπει να περάσουμε από τις τριμερείς συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο σε μια συνάντηση των ηγετών – επειδή τα βασικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο σε αυτό το επίπεδο», σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνη η Ρωσία για κατάπαυση πυρός στο Ολέσκι

Αναφορικά με την κατάπαυση πυρός την ουκρανική πόλη Ολέσκι, που είναι διπλωματική πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ, της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, η Ρωσία ανταποκρίθηκε θετικά ανακοινώνοντας δια του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ, πως οι δυνάμεις της «θα αρχίσουν την κατάπαυση του πυρός από τις 4 το πρωί τοπική ώρα (3 ώρα Ελλάδος) της 27ης Οκτωβρίου για να διευκολυνθεί η ανθρωπιστική επιχείρηση στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία ουκρανική πόλη Ολέσκι».

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα ότι η συμφωνία για την εκεχειρία στο Ολέσκι επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και ότι ο ρωσικός και ο ουκρανικός στρατός συνεργάζονται για να καθορίσουν τις ημερομηνίες εφαρμογής της.