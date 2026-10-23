Ρωσία: Απέπλευσε το πρώτο δεξαμενόπλοιο με ντίζελ για τις ΗΠΑ παρά τις αντιδράσεις της Ουκρανίας – Στη Νέα Υόρκη στις 7 Νοεμβρίου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει ρωσικό ντίζελ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απέπλευσε την Παρασκευή (23/10), όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης της νέας ενεργειακής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Η εξέλιξη έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία.

«Το πρώτο πετρελαιοφόρο απέπλευσε προς τους πελάτες και οι τακτικές παραδόσεις θα συνεχιστούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το Associated Press, το φορτίο αναμένεται να φτάσει στη Νέα Υόρκη στις 7 Νοεμβρίου, αποτελώντας την πρώτη παράδοση ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ από τον Ιούλιο του 2023.

Στη Νέα Υόρκη το πρώτο φορτίο των 40.000 τόνων

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, είχε αναφέρει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η πρώτη αποστολή θα περιλαμβάνει 40.000 τόνους ντίζελ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο έχει δηλώσει ως προορισμό τη Νέα Υόρκη, με εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης την 7η Νοεμβρίου.

Η ποσότητα των 40.000 τόνων αντιστοιχεί σε περίπου 300.000 βαρέλια, δηλαδή μόλις στο 7% της ημερήσιας κατανάλωσης ντίζελ των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ανέρχεται σε περίπου τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια.

Παρότι ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η συμφωνία προβλέπει την εισαγωγή εκατομμυρίων επιπλέον τόνων ρωσικού ντίζελ τους επόμενους μήνες, ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική εκτιμούν ότι οι ποσότητες αυτές δύσκολα θα επιφέρουν αισθητή μείωση στις ιδιαίτερα υψηλές τιμές των καυσίμων.

Στροφή στην πολιτική κυρώσεων του Τραμπ

Η συμφωνία συνιστά αιφνιδιαστική μεταβολή στην αμερικανική πολιτική απέναντι στη Ρωσία, η οποία βρίσκεται υπό δυτικές κυρώσεις λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το Associated Press, η απόφαση του Τραμπ ερμηνεύεται ως προσπάθεια αντιμετώπισης των υψηλών τιμών των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αλλαγή αυτή σημειώθηκε μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε ένα εκτεταμένο νομοθετικό πακέτο κυρώσεων, το οποίο προέβλεπε την επιβολή δασμών έως και 100% στους πέντε μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Στη συνέχεια, ωστόσο, ο Τραμπ ανέστειλε την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων.

Την ίδια ώρα, η ρωσική παραγωγή ντίζελ έχει δεχθεί σημαντικές πιέσεις εξαιτίας των επανειλημμένων ουκρανικών επιθέσεων με drones μεγάλου βεληνεκούς εναντίον διυλιστηρίων.

Οι επιθέσεις είχαν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία, αν και η κατάσταση έχει πλέον βελτιωθεί. Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα κατά των ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Οργή στο Κίεβο: «Αδύναμη απόφαση από ισχυρούς εταίρους»

Η απόφαση της Ουάσινγκτον προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Ουκρανία, η οποία ζητεί σταθερά από τους διεθνείς εταίρους της να ενισχύσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, προκειμένου να περιορίσουν τα έσοδα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη συνέχιση του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ «μια αδύναμη απόφαση από ισχυρούς εταίρους», εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του Κιέβου για τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η εξέλιξη αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στις τεταμένες σχέσεις του Τραμπ με τον Ζελένσκι, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ζελένσκι: Το Starlink εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ

Παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Έλον Μασκ αποκατέστησε την πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starlink, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε την Παρασκευή (23/10) ότι τα δορυφορικά συστήματα Starlink και Starshield εξακολουθούν να λειτουργούν με περιορισμένες ταχύτητες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις ουκρανικών drones.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει την Πέμπτη πως ο Μασκ επανέφερε τη λειτουργία της υπηρεσίας, αποφεύγοντας ωστόσο να επιβεβαιώσει εάν είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί του. «Δεν θέλω να το σχολιάσω. Είτε εγώ τηλεφώνησα είτε κάποιος άλλος, δεν έχει καμία διαφορά. Το βασικό είναι ότι το επανέφερε», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει από τον επικεφαλής της SpaceX να άρει τους περιορισμούς, με το δίκτυο να παρουσιάζει στη συνέχεια βελτίωση. Ωστόσο, Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν επισημάνει ότι η λειτουργία του δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε διαβεβαιώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι υπηρεσίες θα επανέρχονταν πλήρως εντός 72 ωρών, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε ακόμη συμβεί.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι την Παρασκευή είχε νέα επικοινωνία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είχαν προηγουμένως συνομιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στο ερευνητικό ινστιτούτο Hudson Institute, στην Ουάσινγκτον, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στις προοπτικές μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, σε τοποθεσία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

«Χρειαζόμαστε πρόοδο στη διπλωματία», υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι οι άμεσες προτεραιότητες της Ουκρανίας είναι η προστασία του ηλεκτρικού της δικτύου από τις ρωσικές επιθέσεις ενόψει του χειμώνα, η προμήθεια περισσότερων αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot και η εξασφάλιση πρόσθετης οικονομικής υποστήριξης από το εξωτερικό.

Κλειστά τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας – Ανταλλαγή εκατοντάδων αιχμαλώτων

Στο μεταξύ, οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, με τις ουκρανικές επιθέσεις με drones να προκαλούν νέα προβλήματα στη Ρωσία.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι και τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας, Σερεμέτιεβο, Βνούκοβο, Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι, ανέστειλαν τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις για λόγους ασφαλείας.

Στο Σερεμέτιεβο, οι επιβάτες κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, ενώ ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανακοίνωσε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 21 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα.

Παράλληλα, Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν την πρώτη μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου από τον Αύγουστο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κάθε πλευρά απελευθέρωσε 270 ανθρώπους. Από την πλευρά του, το Κίεβο επιβεβαίωσε την επιστροφή 270 Ουκρανών στρατιωτικών και αμάχων, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονταν σε αιχμαλωσία από το 2022.