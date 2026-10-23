Ρέθυμνο: Τρεις συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό του 47χρονου – Χτύπησαν και αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο για τον ξυλοδαρμό 47χρονου και την αρπαγή σακιδίου που περιείχε πανό αθλητικού συλλόγου. Κατά το περιστατικό, οι δράστες τραυμάτισαν ελαφρά και αστυνομικό εκτός υπηρεσίας ο οποίος επενέβη για να βοηθήσει το θύμα, ενώ ένας ακόμη συνεργός αναζητείται. Οι συλληφθέντες, ηλικίας 21, 25 και 27 ετών, κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ληστεία, αθλητική βία και σωματικές βλάβες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τον ξυλοδαρμό 47χρονου στο Ρέθυμνο, από τον οποίο οι δράστες άρπαξαν σακίδιο με πανό αθλητικού συλλόγου, ενώ ένα ακόμη άτομο αναζητείται.
  • Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας προσέτρεξε να βοηθήσει τον 47χρονο, με αποτέλεσμα ένας εκ των δραστών να του προκαλέσει ελαφριές σωματικές βλάβες προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψή τους.
  • Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και κατηγορούνται για ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών, νομοθεσία περί αθλητικής βίας και βία κατά υπαλλήλων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 47χρονου, το βράδυ της Πέμπτης (22/10) στο Ρέθυμνο.

Οι τρεις δράστες, μαζί με άλλο ένα άτομο που αναζητείται, φορώντας κράνη, επιτέθηκαν στον 47χρονο και άρπαξαν το σακίδιο πλάτης που έφερε, και περιείχε ένα πανό με διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Η επέμβαση αστυνομικού εκτός υπηρεσίας

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αντιλαμβανόμενος την επίθεση αφού ενημέρωσε το κέντρο επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, προσέτρεξε να βοηθήσει τον 47χρονο και ένας εκ των δραστών του προκάλεσε ελαφριές σωματικές βλάβες με τα χέρια, προκειμένου να αποτρέψει την σύλληψή τους. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή επιβαίνοντας σε δίκυκλες μοτοσυκλέτες.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 25χρονο και τον 27χρονο να επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα, ενώ στη συνέχεια εντόπισαν και τον 21χρονο. Και οι τρεις συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών, νομοθεσία περί αθλητικής βίας και βία κατά υπαλλήλων.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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