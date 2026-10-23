Ρέθυμνο: Άγριος ξυλοδαρμός 47χρονου από 4 δράστες – Το σακίδιο, ο αστυνομικός και το κίνητρο της επίθεσης

Θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις δράστες έπεσε ένας 47χρονος, ενώ επέστρεφε από το Ηράκλειο στο σπίτι του στο Ρέθυμνο, με τις αρχές να συλλαμβάνουν δύο εκ των εμπλεκομένων και τον τραυματία να μεταβαίνει στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες, που φορούσαν κράνη, έστησαν ενέδρα στον 47χρονο και επιχείρησαν να αρπάξουν το σακίδιό του, που περιείχε ένα πανό και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, ο 47χρονος αντιστάθηκε, ωστόσο, δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα του. Σωτήρια φαίνεται πως ήταν η παρουσία ενός αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στο σημείο τη στιγμή της επίθεσης. Το γεγονός ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του ξυλοδαρμού φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα οι δράστες να τραπούν σε φυγή.

Συνελήφθησαν 2 δράστες της επίθεσης

Αμέσως μετά την επίθεση, ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές και στελέχη της «ΔΙΑΣ» κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο εκ των φερόμενων δραστών, με βάση και τις περιγραφές που είχαν στη διάθεσή τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες, ηλικίας 25 και 27 ετών, διαμένουν στο Ηράκλειο και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.

Το σενάριο για τα κίνητρα της επίθεσης

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο δραστών του ξυλοδαρμού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν τα κίνητρα της επίθεσης ήταν οπαδικά, με τις αρχές να εξετάζουν το συγκεκριμένο σενάριο.

Ο 47χρονος μετέβη στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ότι, ευτυχώς, φέρει ελαφρά τραύματα. Αφού και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.