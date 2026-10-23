ΥΠΕΞ Αιγύπτου σε Χακάν Φιντάν: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά» την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

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Στο περιθώριο της ευρείας διπλωματικής συνόδου στην Κωνσταντινούπολη, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, είχε διμερή επαφή με τον Τούρκο ομολογό του, Χακάν Φιντάν, θέτοντας επί τάπητος το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έκανε γνωστό ότι μετέφερε στην Άγκυρα τη σαφή θέση της χώρας του.

«Συναντήθηκα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και επαναβεβαίωσα την κατηγορηματική απόρριψη από την πλευρά της Αιγύπτου της επικύρωσης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του Μνημονίου Συνεννόησης του 2019 μεταξύ του Φαγέζ αλ Σαράζ και της Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών «εξέφρασε την κατανόησή του για τις ανησυχίες μας και τόνισε την ανάγκη για συνεχή διαβούλευση προκειμένου να αντιμετωπιστούν».

Met Türkiye’s FM Hakan Fidan and reaffirmed Egypt’s categorical rejection of the Libyan HoR’s ratification of the 2019 MoU between Fayez al-Sarraj and Türkiye. Minister Fidan expressed understanding of our concerns and stressed the need for continued consultations to address them https://t.co/Pwn7HMNNn6 — Badr Abdelatty (@EgyptForeignMin) October 23, 2026



Η διμερής αυτή επαφή πραγματοποιείται στο περιθώριο της συνόδου υπουργών Εξωτερικών οκτώ χωρών της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής που φιλοξενείται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, κατόπιν τουρκικής πρωτοβουλίας.

Το νέο αυτό διπλωματικό σχήμα, στο οποίο συμμετέχουν οι ΥΠΕΞ Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Τουρκίας, Αιγύπτου, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, συγκροτείται για πρώτη φορά υπό την πίεση των πολλαπλών περιφερειακών συρράξεων, με βασική ατζέντα την αποκλιμάκωση στις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς (Στενά του Ορμούζ, Μπαμπ ελ-Μαντέμπ) και τον φάκελο του Ιράν.