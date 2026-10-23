ΥΠΕΞ Αιγύπτου σε Χακάν Φιντάν: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά» την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Στο περιθώριο της διπλωματικής συνόδου στην Κωνσταντινούπολη, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, μετέφερε στον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, την κατηγορηματική απόρριψη του Καΐρου για την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε κατανόηση για τις αιγυπτιακές ανησυχίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς διαβούλευσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πολυμερούς συνόδου οκτώ χωρών με επίκεντρο τις θαλάσσιες οδούς και το Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Τουρκολιβυκό Μνημόνιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο περιθώριο της ευρείας διπλωματικής συνόδου στην Κωνσταντινούπολη, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, είχε διμερή επαφή με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, θέτοντας επί τάπητος το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου.
  • Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συναντήθηκα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και επαναβεβαίωσα την κατηγορηματική απόρριψη από την πλευρά της Αιγύπτου της επικύρωσης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του Μνημονίου Συνεννόησης του 2019 μεταξύ του Φαγέζ αλ Σαράζ και της Τουρκίας».
  • Η επαφή εντάσσεται στο νέο διπλωματικό σχήμα οκτώ χωρών Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, με βασική ατζέντα την αποκλιμάκωση στις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και τον φάκελο του Ιράν.

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Στο περιθώριο της ευρείας διπλωματικής συνόδου στην Κωνσταντινούπολη, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, είχε διμερή επαφή με τον Τούρκο ομολογό του, Χακάν Φιντάν, θέτοντας επί τάπητος το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου.

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Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έκανε γνωστό ότι μετέφερε στην Άγκυρα τη σαφή θέση της χώρας του.

«Συναντήθηκα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και επαναβεβαίωσα την κατηγορηματική απόρριψη από την πλευρά της Αιγύπτου της επικύρωσης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του Μνημονίου Συνεννόησης του 2019 μεταξύ του Φαγέζ αλ Σαράζ και της Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών «εξέφρασε την κατανόησή του για τις ανησυχίες μας και τόνισε την ανάγκη για συνεχή διαβούλευση προκειμένου να αντιμετωπιστούν».


Η διμερής αυτή επαφή πραγματοποιείται στο περιθώριο της συνόδου υπουργών Εξωτερικών οκτώ χωρών της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής που φιλοξενείται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, κατόπιν τουρκικής πρωτοβουλίας.

Το νέο αυτό διπλωματικό σχήμα, στο οποίο συμμετέχουν οι ΥΠΕΞ Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Τουρκίας, Αιγύπτου, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, συγκροτείται για πρώτη φορά υπό την πίεση των πολλαπλών περιφερειακών συρράξεων, με βασική ατζέντα την αποκλιμάκωση στις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς (Στενά του Ορμούζ, Μπαμπ ελ-Μαντέμπ) και τον φάκελο του Ιράν.

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