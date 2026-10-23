«ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» με την Έλενα Κατρίτση: «Στα νερά του Βοσπόρου» – Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, ΕΡΤ1

Στα νερά του Βοσπόρου αναζητήσαμε τις μνήμες και την ψυχή της Κωνσταντινούπολης, της Κωνσταντινίγιε, της Ιστανμπούλ.

Κατηφορίσαμε στο Πέρα κ περάσαμε την περίφημη περιστρεφόμενη πόρτα του Πέρα Παλάς, του ιστορικού ξενοδοχείου που το 1918 πέρασε στα χέρια του 27χρονου Έλληνα επιχειρηματία Πρόδρομου Μποδοσάκη- Αθανασιάδη.

Για τον Ζουλφί Λιβανελί, τον πασίγνωστο συγγραφέα και μουσικοσυνθέτη, που είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους Έλληνες, η Κωνσταντινίγιε δεν επιλέχθηκε τυχαία στον τίτλο του βιβλίου του. Στα μυθιστορήματά του η μνήμη λειτουργεί σχεδόν ως πρωταγωνιστής. Μπορεί ένα έθνος, όπως κι ένας άνθρωπος, να χτίσει το μέλλον του χωρίς πρώτα να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του;

Λίγο πιο κάτω, στο Ταρλάμπασι, μια υποβαθμισμένη περιοχή που κάποτε υπήρξε κέντρο της ρωμέικης αστικής τάξης, διαδραματίζεται το μυθιστόρημα «Έγκλημα στο Πέρα» του Αχμέτ Ουμίτ, που θεωρείται ο σημαντικότερος σύγχρονος Τούρκος συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας. Μέσα από έρευνες και ανθρώπινες ιστορίες εξερευνά τη μνήμη, την ιστορία και τις αντιφάσεις της τουρκικής κοινωνίας. Μπορεί άραγε ένα μυθιστόρημα να διασώσει κάτι από τη συλλογική μνήμη;

Πήγαμε στο Φανάρι, την καρδιά της Ορθοδοξίας, φθάσαμε στο Νεοχώρι, αντικρύσαμε τη Θεραπειά. Οι μεγάλοι ευεργέτες της Πόλης κατάλαβαν πως η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην προσφορά. Με τον Κώστα Πηλαβάκη, απόγονο του μεγαλοτραπεζίτη Γεωργίου Ζαρίφη, με σπουδαία διεθνή πορεία ο ίδιος, ταξιδέψαμε στα νερά του Βοσπόρου και στην ιστορία της οικογένειάς του.

Στον Γαλατά, μία από τις ιστορικές ρωμέικες συνοικίες, αναζητήσαμε στο μέγαρο Ζαρίφη το παρελθόν και μιλήσαμε για το μέλλον με τους ανθρώπους του εκδοτικού οίκου «Ιστός», που σχεδιάζουν, δημιουργούν, ονειρεύονται.

Τα ξύλινα γυαλιά, τα τζαμιά, τα φρούρια, οι παλιές συνοικίες των Ρωμιών, των Αρμενίων και των Εβραίων, τα αρχοντικά των Λεβαντίνων, συνθέτουν ένα μοναδικό μωσαϊκό πολιτισμών, σε πείσμα όσων προσπάθησαν κατά καιρούς να χωρίσουν ανθρώπους και πολιτισμούς.

ΣΕΝΑΡΙΟ- ΕΡΕΥΝΑ: Έλενα Κατρίτση

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Πάνος Μανωλίτσης