Επιστολή της Ελλάδας στον ΓΓ του ΟΗΕ για την ακυρότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου

Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, απέστειλε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη. Η κίνηση αυτή αφορά την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι το μνημόνιο είναι άκυρο, ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.

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Πηγή: Ert News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, απέστειλε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, κατόπιν σχετικών οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.
  • Η επιστολή αφορά την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης για την έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει εκ νέου τις πάγιες θέσεις της.
  • Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν δύναται να παραγάγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.

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Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, απέστειλε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατόπιν σχετικών οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Νίκος Ρωμανός: Το διεθνές δίκαιο ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η επιστολή αφορά την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης για την έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει εκ νέου τις πάγιες θέσεις της.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές, στην επιστολή υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν δύναται να παραγάγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.

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