Επιστολή της Ελλάδας στον ΓΓ του ΟΗΕ για την ακυρότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου

Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, απέστειλε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατόπιν σχετικών οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η επιστολή αφορά την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης για την έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει εκ νέου τις πάγιες θέσεις της.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές, στην επιστολή υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν δύναται να παραγάγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.