Νίκος Ρωμανός: Το διεθνές δίκαιο ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Τις θέσεις της κυβέρνησης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τις δημοσκοπήσεις και την ακρίβεια ανέπτυξε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

«Το διεθνές δίκαιο ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

«Βλέπω ότι μετά από αυτή την κίνηση της Λιβύης και της Τουρκίας έχουν βγει μια σειρά καταδικαστικών ανακοινώσεων και όχι μόνο που δεν θα υπήρχαν αν δεν είχε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Έχουμε την επανέναρξη των συζητήσεων για την επέκταση της χάραξης ΑΟΖ με την Αίγυπτο ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού, που επίσης πιθανότατα να μην γινόταν σε αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγμή, αν δεν υπήρχε αυτό το ψευτο μνημόνιο», τόνισε εμφατικά ο κ. Ρωμανός.

Έχουμε ακόμα και την Αμερική που κάποιοι άκουσα να λένε ότι τηρεί ίσες αποστάσεις, που ακόμα και σε αυτή τη λογική που από πολλούς κατηγορείται ως λογική ίσων αποστάσεων, μιλάει μέσα ξεκάθαρα για σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Το διεθνές δίκαιο είναι το μεγαλύτερο όπλο το οποίο εν τοις πράγμασι ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και κυρίως η Αμερική, που πρακτικά στο πεδίο, μέσω της συμφωνίας που έχει υπογραφεί με αμερικανικούς κολοσσούς και τη χώρα μας, επίσης ακυρώνει εν τοις πράγμασι το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Άρα όλα αυτά με την έμφαση και την ένταση που τα έχουμε τις τελευταίες ημέρες, δεν θα τα είχαμε, αν δεν είχαμε αυτή την κίνηση, από τη Λιβύη και την Τουρκία.

Άρα εγώ το βλέπω ανάποδα και θεωρώ ότι αυτή η κίνηση δεν είναι τίποτα άλλο από μία Τουρκία η οποία προφανώς ψάχνει τρόπους να αντιδράσει σε μία Ελλάδα που διαρκώς ενισχύεται, που ξεκινά γεωτρήσεις σε λίγους μήνες, που έχουν υπογραφεί συμφωνίες για γεωτρήσεις, που ακυρώνουν και αυτό καθαυτό το μνημόνιο, που έχει κάθετο διάδρομο, που έχει το θόλο του Αιγαίου που επίσης απομονώνει και στριμώχνει την Τουρκία, που έχει ενισχύσει τους εξοπλισμούς και έχει αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο, που έχει επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο και έχει χαράξει ΑΟΖ μερικώς με την Αίγυπτο, την οποία τώρα προχωράει και συνεχίζει και ούτω καθεξής. Σε όλα αυτά φαντάζομαι ότι αυτοί οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη να αντιδράσουν, προφανώς ψάχνουν και τρόπους για να το εκφράσουν», υπογράμμισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.

«Σταθερά πρώτη η ΝΔ»

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο κ. Ρωμανός, έκανε λόγο για σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι το κόμμα κινείται κοντά στο 30% στις εκτιμήσεις των δημοσκοπικών εταιρειών. Απέδωσε μέρος της κυβερνητικής φθοράς στην ενεργειακή κρίση και στον πληθωρισμό, ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι δεν παρουσιάζει πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Όπως υπογράμμισε, «εγώ βλέπω μια σταθερότητα και στην εκτίμηση ίσως και κάτι να τσιμπάει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είμαστε σταθερά με πατημένο το 30% σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, απ’ όσο θυμάμαι τις τελευταίες, με ένα double σκορ εν πολλοίς από το δεύτερο κόμμα το οποίο πλησιάζει το τρίτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και προφανώς με μια κυβέρνηση που είναι απόλυτα λογικό να εισπράττει τη φθορά της ενεργειακής κρίσης, τη φθορά της πληθωριστικής κρίσης, τη φθορά ενός δύσκολου χειμώνα που βλέπετε τι γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και με κάποιους να ποντάρουν και εδώ στο να έχουμε αντίστοιχες εικόνες που τελικά φαίνεται ότι δεν πήγε τόσο καλά αυτό το ποντάρισμα. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση σε όλους όσους επειδή δεν έχουν αντιπροτάσεις, επειδή δεν μπορούν να χτίσουν ένα πρόγραμμα που θα πείθει τους πολίτες, μια εναλλακτική διακυβέρνηση δηλαδή- ποντάρουν στην εύκολη λύση του μπάχαλου», επεσήμανε ο Νίκος Ρωμανός.

«Νούμερο ένα πρόβλημα η ακρίβεια»

Για την οικονομική κατάσταση των πολιτών, ο κ. Ρωμανός, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα της κοινωνίας. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε διαφορετική πορεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επικαλούμενος τη μείωση της ανεργίας, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη δυνατότητα στήριξης των εισοδημάτων.

Όπως ανέφερε, «στόχος της κυβέρνησης είναι να συνεχιστεί η πολιτική μείωσης φόρων και ενίσχυσης των εισοδημάτων, παρά τις πιέσεις που προκαλεί η διεθνής οικονομική κρίση: «αυτό που πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε είναι ότι θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία που όλοι συμφωνούμε ότι είναι θετική και προφανώς όλοι επίσης θα θέλαμε να μπορούμε να στηρίξουμε παραπάνω, να κόψουμε παραπάνω φόρους, να αυξήσουμε παραπάνω εισοδήματα κτλ. Αλλά εδώ κόβουμε φόρους, αυξάνουμε εισοδήματα, εκεί (άλλες χώρες) αυξάνουν φόρους, μειώνουν εισοδήματα, αυξάνεται η ανεργία. Αυτή είναι η διαφορά», συμπλήρωσε ο κ.Ρωμανός, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.